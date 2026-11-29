Được chứng kiến qua mỗi việc thiện không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin, sự ấm áp và tình người được trao gửi. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Quỹ Lá Xanh - chùa Đống Cao và các cấp chính quyền tổ chức trao hơn một tỉ đồng tặng quà tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách tại nhiều địa bàn miền núi trong tỉnh. Mỗi món quà không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, mà còn gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc, góp phần gìn giữ và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại chùa Đồng.

Hoạt động tri ân, vì thế, không dừng lại ở những lời tưởng niệm hay nghi lễ trang nghiêm. Tri ân còn là hành động chăm lo cho những người đang mang trên mình thương tích chiến tranh, những gia đình đã mất đi người thân yêu, những hoàn cảnh vẫn âm thầm đối mặt với khó khăn sau năm, tháng cống hiến. Những phần quà không thay thế các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, nhưng là sự tiếp nối bằng tình cảm và trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được thể hiện bằng những việc làm gần gũi, thiết thực trong đời sống thường ngày.

Tinh thần từ bi, sẻ chia còn được thể hiện qua sự chung tay với những phận đời bất hạnh. Từ sự kết nối của Đại đức Thích Nguyên Hồi, những người làm thiện nguyện Bếp Tâm An - chùa Nổ (Đại Phúc Tự) cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ gia đình em Hoàng Diệu, 15 tuổi, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa khi em hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Ở tuổi đẹp nhất của đời người, khi những ước mơ còn đang dang dở, tai nạn bất ngờ đã đẩy em vào tình cảnh nguy kịch, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Hơn 700 triệu đồng viện phí là gánh nặng quá sức đối với gia đình nghèo, khi người cha mang tật nguyền, ông nội mắc bệnh hiểm nghèo, còn người mẹ phải gác lại công việc để túc trực bên con.

Trao quà cùng các vật dụng thiết yếu tặng học sinh và các hộ nghèo tại các xã Lương Sơn và Luận Thành.

Trước hoàn cảnh ấy, sau ít ngày vận động, 100 triệu đồng đã được trao đến gia đình, góp thêm kinh phí chạy chữa cho em. Dẫu biết sự sống mong manh và cuối cùng em đã không thể vượt qua số phận, nghĩa cử ấy vẫn mang một ý nghĩa không thể đo đếm. Bởi trong những ngày tháng đau đớn nhất, gia đình em đã không đơn độc; tình thương của cộng đồng đã kịp đến, sẻ chia phần nào gánh nặng và nỗi đau với những người ở lại.

Từ cứu giúp một gia đình đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tinh thần thiện nguyện tiếp tục được thể hiện trong chương trình “Từ bi trao sức khỏe - An lạc tới mọi nhà”, tổ chức ngày 17-10 tại xã Tiên Trang. Khoảng 500 người dân, ưu tiên người cao tuổi, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn, được tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Với sự tham gia của 35 cán bộ, y, bác sĩ cùng lực lượng tình nguyện viên, chương trình có tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ ước tính khoảng 300 triệu đồng. Những bàn tay thầy thuốc tận tình thăm khám, những lời tư vấn về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe đã đem đến cho người dân không chỉ sự hỗ trợ về chuyên môn, mà còn cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Qua hoạt động ấy, tinh thần nhân ái được thể hiện bằng sự chăm sóc cụ thể đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trong dịp Tết Trung thu năm 2026, tại hai xã Lương Sơn và Luận Thành, hàng nghìn phần quà cùng những hỗ trợ thiết thực đã được trao đến học sinh và các hộ nghèo: 1.000 suất quà Trung thu, 15 bộ máy vi tính, 30 chiếc xe đạp, 500 chiếc áo ấm và một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình gần 500 triệu đồng.

Mỗi chiếc xe đạp, mỗi bộ máy vi tính, mỗi chiếc áo ấm không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên để các em nuôi dưỡng ước mơ học tập. Đó cũng là cách cộng đồng góp phần chăm lo cho tương lai, để những hoàn cảnh khó khăn không trở thành rào cản trên con đường đến trường của trẻ em.

Qua những việc làm thiết thực, đạo và đời gặp nhau trong tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Khi các cơ sở Phật giáo đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, nhà trường, thầy thuốc và các nhà hảo tâm, những tấm lòng được kết nối, nguồn lực được quy tụ, nghĩa tình cộng đồng thêm bền chặt.

Đó là biểu hiện sinh động của tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, của truyền thống nhân ái và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ sự đồng hành giữa đạo và đời, niềm tin được bồi đắp, tình người được kết nối, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Từ cửa Phật đến cuộc đời, lòng từ bi đã tìm được con đường của mình bằng những hành động bình dị mà sâu sắc. Khi tình thương không chỉ được gửi gắm trong lời kinh, tiếng mõ mà còn được trao đi bằng đôi tay, bằng trách nhiệm và sự đồng lòng, tinh thần Phật giáo đã góp phần thiết thực vào đời sống xã hội. Nghĩa tình ấy không chỉ làm ấm lòng những người được giúp đỡ, mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, cùng nhân dân xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng nhân ái, đoàn kết và phát triển.