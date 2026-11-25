TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics quốc tế, với hạt nhân là Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ

Xây dựng hệ sinh thái logistics quốc tế

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành ít nhất 5 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đưa Chỉ số năng lực logistics vào nhóm 40 thế giới, giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP. Đến năm 2050, Việt Nam có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Theo định hướng đang nghiên cứu, TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, một trong những đầu mối logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Cơ hội của Thành phố gắn với không gian phát triển mới, khu thương mại tự do, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, hạ tầng chiến lược và khả năng liên kết với Đồng Nai, Tây Nam Bộ cùng các hành lang kết nối ASEAN.

Hiện giá trị gia tăng ngành vận tải, kho bãi chiếm 8,5% GRDP của TP. Hồ Chí Minh, tăng trưởng bình quân gần 12%/năm. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Cát Lái chiếm 70% sản lượng container cả nước.

Tuy nhiên, kết nối đa phương thức còn hạn chế, vận tải phụ thuộc trên 80% vào đường bộ, trong khi đường sắt và đường thủy nội địa chưa được khai thác tương xứng. Dịch vụ chủ yếu tập trung ở các khâu giá trị gia tăng thấp, thiếu dịch vụ tích hợp về tài chính, bảo hiểm, quản trị chuỗi cung ứng. Chi phí logistics còn cao và thiếu doanh nghiệp đầu tàu.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố cần chuyển từ tư duy mở rộng quy mô dịch vụ sang xây dựng năng lực logistics, nâng cao khả năng tổ chức, kết nối và điều phối các dòng hàng hóa, dịch vụ, thông tin và nguồn lực trong chuỗi cung ứng.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn, kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất công nghiệp, cảng biển nước sâu, cảng hàng không và thị trường tiêu thụ. Cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của Thành phố đạt gần 356 triệu tấn.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa tự động hình thành năng lực của một trung tâm logistics quốc tế. Thành phố cần cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tổ chức lại mạng lưới trung tâm logistics, ICD, kho bãi, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Chuyển từ cửa ngõ hàng hóa sang điều phối chuỗi cung ứng

PGS., TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cho rằng Thành phố cần chuyển từ vai trò “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

Quá trình phát triển gồm ba cấp độ: cơ sở kho bãi, cảng cửa ngõ; trung tâm logistics đầu mối; cao nhất là cụm logistics tích hợp, kết hợp hạ tầng vật lý với dịch vụ giá trị gia tăng, thể chế khu thương mại tự do, dữ liệu, tài chính và tri thức.

Với TP. Hồ Chí Minh, mô hình phát triển cần được tổ chức trên không gian ba lớp, trong đó Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cụm cảng nước sâu đóng vai trò hạt nhân.

Bà Trịnh Tú Anh đề xuất nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình logistics mới, hình thành đầu mối phối hợp liên ngành, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và bản sao số phục vụ điều phối hoạt động logistics tại các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Các chuyên gia cũng đề xuất TP. Hồ Chí Minh tham khảo kinh nghiệm của Singapore về phát triển trung tâm hàng hải quốc tế; Rotterdam (Hà Lan) về xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung; Busan (Hàn Quốc) về quy hoạch và vận hành.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh, cho rằng Thành phố cần hướng tới trung tâm trung chuyển và phân phối đa phương thức, trung tâm chuỗi cung ứng giá trị cao với các dịch vụ 3PL/4PL/5PL và trung tâm dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần tích hợp tầm nhìn trung tâm logistics quốc tế vào quy hoạch chung và quy hoạch cảng biển; đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường thủy, hệ thống vành đai vào cảng; phát triển cơ chế tín dụng, đầu tư xanh; đào tạo nhân lực logistics số, hàng hải, tài chính chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Lê Văn Danh cho biết Sở Công Thương sẽ tổng hợp các ý kiến, nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp khả thi, phân định rõ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Thành phố, nội dung cần kiến nghị Trung ương và những vấn đề cần sự phối hợp của doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, làm cơ sở tham mưu UBND Thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.