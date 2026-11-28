Đồng bộ hạ tầng để giải bài toán đặc thù mùa vụ của trái cây tươi

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế phát triển thương mại trái cây tươi nhờ chung đường biên giới, hệ thống cửa khẩu kết nối thuận lợi cùng sự bổ trợ giữa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường.

Toàn cảnh diễn đàn Kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: LS.

Thời gian qua, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương hai nước đã tạo lực đẩy quan trọng cho thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cũng chỉ rõ rào cản đặc thù của mặt hàng này. Do trái cây tươi có tính thời vụ cao, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, bảo quản, vận chuyển và kiểm dịch thực vật, nên hiệu quả xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khả năng tổ chức, kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, việc phát triển hạ tầng thương mại biên giới cần gắn kết đồng bộ giữa vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, đóng gói, kho lạnh, trung tâm logistics, hệ thống xuất nhập khẩu và phân phối tại thị trường tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TN.

Nhằm tạo nền tảng cho việc kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đang hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại và logistics, trọng tâm là xây dựng các quy định về phát triển chợ đầu mối, chợ biên giới.

Đồng thời triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở thúc đẩy đầu tư, kết nối hạ tầng thương mại, logistics với vùng sản xuất và cửa khẩu, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông, nâng cao chất lượng và giá trị trái cây tươi xuất khẩu.

Cửa ngõ gần 118,3 tỷ USD và bước chuyển mình với “cửa khẩu thông minh”

Đóng vai trò là "mắt xích" trung chuyển huyết mạch trên tuyến giao thương phía Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh diễn đàn là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics; qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu trái cây tươi.

Thông tin về lợi thế địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết Lạng Sơn nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây (Trung Quốc) cùng hệ thống cửa khẩu, lối thông quan và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TN.

Những năm qua, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, khu trung chuyển hàng hóa, kho bãi; đẩy mạnh chuyển đổi số qua Nền tảng cửa khẩu số và triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, giúp nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm chi phí logistics.

Hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 2.000 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn, có thời điểm trên 2.300 xe, tỷ trọng xe chở nông sản chiếm trên 70%. Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch cả nước.

Đây là cơ sở để Lạng Sơn phát huy vai trò cửa ngõ giao thương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu và dịch vụ logistics phục vụ chuỗi cung ứng nông sản, trái cây tươi.

Để giải quyết đồng bộ các vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn đề nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cập nhật thông tin thị trường, chính sách nhập khẩu của Trung Quốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng.

Đối với phía bạn, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương Quảng Tây và Vân Nam tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tạo thuận lợi thông quan, kết nối doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối với vùng sản xuất Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cũng lưu ý các địa phương và doanh nghiệp hai nước cần đẩy mạnh liên kết từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến vận chuyển và tiêu thụ, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Về phía địa phương, Lạng Sơn khẳng định luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp khảo sát, đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu qua địa bàn.