Từ 'cú sốc' PNJ đến sóng lớn họ Vin: Làm sao để bước ra khỏi bẫy 'đoán đỉnh, bắt đáy'?

Tháng 7/2026, PNJ – cổ phiếu “quốc dân” ngành vàng bạc trang sức và là cái tên quen thuộc trong danh mục của nhiều quỹ ngoại bất ngờ mất khoảng một nửa thị giá chỉ trong một tháng.

Bảy phiên đóng cửa ở mức giá sàn kéo cổ phiếu này từ 63.000 đồng xuống 31.000 đồng/cổ phiếu, thổi bay khoảng 16.500 tỷ đồng vốn hóa. Biến cố liên quan đến mảng kim cương kéo theo làn sóng khách hàng bán lại trang sức, khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng trong quý II/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc AFA Capital, đây là ví dụ điển hình của rủi ro riêng biệt, khi cổ phiếu lao dốc vì biến cố nội tại của chính doanh nghiệp. Với loại rủi ro này, nếu cổ phiếu giảm sâu rồi đi ngang không có lực cầu đỡ ở vùng đáy, việc cắt giảm tỷ trọng để bảo vệ danh mục là nguyên tắc bắt buộc.

Nguyên tắc là vậy, nhưng thực thi trên thị trường chưa bao giờ dễ dàng. Nhà đầu tư phải đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là rủi ro nội tại của doanh nghiệp, đâu là nhịp điều chỉnh chung của thị trường ngay giữa lúc bảng điện đỏ rực và tâm lý hoảng loạn lên cao nhất.

Ngay cả khi phán đoán đúng để bán ra, nhà đầu tư cũng rất khó chọn lại điểm mua khi chỉ một tháng sau, cổ phiếu PNJ bật tăng khoảng 36%, lên mức 42.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khi người nắm giữ đơn lẻ cổ phiếu PNJ trải qua những cung bậc cảm xúc khắc nghiệt, người sở hữu rổ cổ phiếu đại diện cho toàn thị trường lại đi qua biến cố ấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trước thời điểm giảm sàn, PNJ chỉ chiếm khoảng 0,3% vốn hóa toàn thị trường, đồng nghĩa một danh mục mô phỏng chỉ số chung chỉ hao hụt chưa tới 0,2% giá trị từ cú sập này.

Sự đối lập đó đặt ra câu hỏi cốt lõi cho những người đang xây dựng danh mục tích sản dài hạn: Nên đặt cược tài sản vào tài "đoán mã, căn sóng" hay dựa vào sức tăng trưởng của cả thị trường?

Nhà đầu tư cá nhân chọn sai nhóm cổ phiếu hoặc chọn sai thời điểm sẽ dẫn tới hiệu quả tài khoản kém hơn thị trường chung. Ảnh: Hoàng Anh

Khi “cá mập” cũng thua chỉ số

Chọn đúng cổ phiếu, đúng nhóm ngành và đúng thời điểm là bài toán hóc búa ngay cả với những định chế chuyên nghiệp.

Năm 2025, PYN Elite Fund, một trong những quỹ ngoại gắn bó lâu năm nhất với chứng khoán Việt Nam đạt hiệu suất sinh lời 17,4%, kém xa mức tăng 40,9% của VN-Index. Nguyên nhân chính là quỹ này không nắm giữ cổ phiếu VIC của Vingroup vì thận trọng trước mức đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, trong khi cổ phiếu VIC tăng tới 736% và trở thành đầu tàu kéo cả chỉ số đi lên.

Câu chuyện đón sóng nâng hạng cũng cho thấy sự phân hóa khắc nghiệt tương tự. TS. Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS, lưu ý việc FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp không đồng nghĩa mọi cổ phiếu đều tăng giá.

Dòng vốn ngoại không giải ngân dàn trải mà sàng lọc khắt khe theo các tiêu chí: vốn hóa lớn, thanh khoản cao, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) dồi dào và còn dư địa sở hữu nước ngoài (room ngoại).

Ông Khánh chia thị trường thành tám nhóm doanh nghiệp có diễn biến giá rất khác nhau: từ nhóm lợi nhuận đột biến, nhóm chu kỳ, nhóm tái cấu trúc đến nhóm “bị quên lãng”.

“ Nhà đầu tư cá nhân chọn sai nhóm cổ phiếu hoặc chọn sai thời điểm sẽ dẫn tới hiệu quả tài khoản kém hơn thị trường chung”, ông Khánh cho biết.

Với nhà đầu tư không chuyên, rào cản còn lớn hơn gấp bội. Trong khi ông Khánh nhận định việc liên tục căn thời điểm để "mua đáy, bán đỉnh" là nhiệm vụ bất khả thi trong dài hạn, thì bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng giám đốc Quỹ Saigon Capital, chỉ ra một thực trạng phổ biến: nhiều cá nhân tự chọn mã nhưng chưa thực sự hiểu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc chỉ xuống tiền vì tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) khi thấy đám đông xung quanh đang mua.

"Nếu một quỹ đầu tư chuyên nghiệp với đội ngũ phân tích hùng hậu vẫn có thể bỏ lỡ cổ phiếu dẫn dắt cả thị trường, thì cơ hội để một nhà đầu tư cá nhân liên tục chọn đúng mã chiến thắng là rất thấp." TS. Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Thực tế trên thị trường tài chính quốc tế đã sớm chứng minh quy luật này. Năm 2008, tỷ phú Warren Buffett từng đặt cược 1 triệu USD rằng một quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp sẽ chiến thắng danh mục các quỹ phòng hộ (hedge funds) được quản lý bởi những chuyên gia giỏi nhất Phố Wall.

Sau 10 năm, quỹ chỉ số tăng trưởng 125,8%, bỏ xa mức sinh lời trung bình khoảng 36% của nhóm quỹ phòng hộ. Theo dữ liệu của Morningstar, đến cuối năm 2023, tổng tài sản của các quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt qua các quỹ chủ động, đạt khoảng 13.300 tỷ USD so với 13.200 tỷ USD.

Để quy tắc quyết định thay cảm xúc

Thay vì cố gắng đãi cát tìm vàng ở từng mã riêng lẻ, bà Lê Thị Lệ Hằng cho rằng mục tiêu của phương pháp đầu tư theo chỉ số không phải là "đánh bại" thị trường trong ngắn hạn, mà là hưởng trọn thành quả tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế với chi phí thấp và kỷ luật cao.

Một rổ chỉ số vận hành theo bốn bước cố định. Bước đầu là xác định vũ trụ cổ phiếu đủ điều kiện, ví dụ các mã niêm yết trên HoSE. Tiếp đó, rổ sàng lọc theo vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng, loại bỏ các mã quá nhỏ.

Các mã còn lại được phân bổ tỷ trọng, thường theo vốn hóa tự do chuyển nhượng: doanh nghiệp càng lớn, tỷ trọng càng cao. Cuối cùng, rổ được tái cân bằng định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, bổ sung mã đủ chuẩn và loại những mã không còn đạt.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở chủ thể ra quyết định. Khi tự giao dịch, con người dễ bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ, dẫn đến mua đuổi lúc thị trường hưng phấn và bán tháo khi hoảng loạn.

Ngược lại, rổ chỉ số vận hành thuần túy bằng bộ quy tắc định sẵn, hoàn toàn miễn nhiễm với màu sắc xanh, đỏ của bảng điện tử.

Thậm chí, cơ chế tái cân bằng định kỳ còn giúp nhà đầu tư hành động ngược với bẫy tâm lý đám đông. Danh mục sẽ tự động chốt lời một phần ở những cổ phiếu đã tăng nóng vượt tỷ trọng chuẩn và phân bổ lại vào những cổ phiếu tốt đang có mức định giá hợp lý hơn.

“Đừng để tâm trí rơi vào trạng thái ‘monkey mind’ - nhảy loạn lên giữa các mã cổ phiếu, nhảy loạn lên giữa các lớp tài sản xem cái nào lớn hơn”, ông Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh. Theo ông, đích đến của quản lý gia sản là giúp tổng quy mô tài sản lớn lên bền vững, chứ không phải cuộc đua xem mã nào tăng nhanh nhất trong vài tuần.

Cách tiếp cận theo rổ chỉ số cũng giúp giải quyết triệt để phần toán học của sự thua lỗ. Ông Tuấn nhắc lại nguyên lý bất đối xứng trong đầu tư: một khoản lỗ 10% cần mức lãi 11,1% để hòa vốn, nhưng một cổ phiếu bốc hơi 50% giá trị như trường hợp PNJ sẽ cần tăng trưởng tới 100% mới đưa tài khoản về lại vạch xuất phát.

Khi nắm giữ rổ chỉ số, rủi ro riêng biệt của từng doanh nghiệp bị pha loãng tối đa, ngăn không cho một sự cố đơn lẻ kéo sập toàn bộ danh mục.

Dĩ nhiên, rổ chỉ số không thể miễn nhiễm với rủi ro hệ thống từ thị trường chung. Trong những giai đoạn vĩ mô biến động như tháng 9–10/2022 khi lãi suất điều hành tăng hai lần liên tiếp, hay nhịp điều chỉnh của VN-Index từ đầu năm 2026, cả cổ phiếu tốt lẫn xấu đều giảm điểm.

Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ ra rằng khi danh mục chỉ số giảm theo thị trường chung, nhà đầu tư không phải lo sợ doanh nghiệp phá sản, mà ngược lại có thể tận dụng nhịp giảm để tích lũy thêm tài sản ở vùng định giá rẻ.

Hóa giải "dòng chảy lệch" bằng Direct Indexing

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, việc mua nguyên xi một chỉ số thị trường tại Việt Nam lại vấp phải một rào cản đặc thù là độ lệch vốn hóa. Khi chỉ số chung tập trung quá lớn vào một vài tập đoàn, việc sao chép nguyên bản chỉ số đó đồng nghĩa nhà đầu tư mua luôn sự mất cân đối vào danh mục.

Số liệu thực tế cho thấy vào đầu năm 2026, riêng cổ phiếu VIC đã chiếm khoảng 16% vốn hóa VN-Index và cả hệ sinh thái Vingroup vượt mức 20%.

Hệ quả là năm 2025, người nắm giữ chỉ số được hưởng lợi lớn khi nhóm Vingroup kéo thị trường, nhưng bước sang nhịp điều chỉnh năm 2026, họ cũng phải gánh trọn áp lực khi nhóm cổ phiếu trụ này lùi bước.

Trước băn khoăn của nhiều nhà đầu tư về việc rổ VN30 bị chi phối mạnh bởi một nhóm cổ phiếu lớn, TS. Lê Đức Khánh đánh giá về mặt cơ bản, VN30 vẫn hội tụ các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững chắc, đóng vai trò giữ nhịp và phục hồi cùng thị trường.

Dù vậy, để tối ưu hóa hiệu quả tích sản dài hạn, điểm mấu chốt không nằm ở việc từ bỏ phương pháp đầu tư chỉ số, mà là cải tiến quy tắc xây dựng rổ cổ phiếu.

Đây là lúc mô hình Direct Indexing (Đầu tư chỉ số trực tiếp) phát huy vai trò. Thay vì mua gián tiếp qua chứng chỉ quỹ ETF theo tỷ trọng vốn hóa cứng nhắc, Direct Indexing cho phép nhà đầu tư sở hữu trực tiếp từng cổ phiếu cấu thành chỉ số ngay trên tài khoản cá nhân, đồng thời tùy chỉnh bộ quy tắc phân bổ.

Chẳng hạn, thuật toán có thể thiết lập mức trần tỷ trọng cho từng cổ phiếu hoặc nhóm ngành để không một hệ sinh thái nào chi phối quá mức danh mục, đồng thời tự động hạ tỷ trọng những mã gãy xu hướng sâu do suy giảm nội tại.

Theo bà Lê Thị Lệ Hằng, trước đây mô hình Direct Indexing chỉ dành cho các định chế lớn vì đòi hỏi số vốn khổng lồ và khối lượng tính toán, đặt lệnh thủ công phức tạp cho hàng chục mã cổ phiếu. Ngày nay, hạ tầng công nghệ tự động hóa đã giúp chuẩn hóa toàn bộ khâu tính toán tỷ trọng, khớp lệnh lô nhỏ và tái cân bằng định kỳ cho nhà đầu tư cá nhân.

Khép lại bài toán lựa chọn công cụ, các chuyên gia đều thống nhất rằng phương pháp chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng sự kỷ luật.

Với những người không có thời gian bám bảng điện mỗi ngày, việc giải ngân định kỳ vào một rổ cổ phiếu được thiết kế quy tắc rõ ràng sẽ giúp loại bỏ cái bẫy cảm xúc ngắn hạn. Và như bà Hằng lưu ý, trước khi chọn bất kỳ công cụ nào cho lớp tài sản tích lũy, mỗi nhà đầu tư cần trả lời rõ câu hỏi đầu tiên: "Mục tiêu tài chính của mình trong 3 đến 5 năm tới của mình là gì?".