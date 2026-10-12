Từ cụ ông 89 tuổi đến sinh viên 19 tuổi cùng tìm niềm vui trong tập luyện thể thao

Vào ngày 10/10 vừa qua, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị đã tổ chức Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, với chủ đề “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”. Sự kiện nhằm khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên.

Ghi nhận tại các không gian công cộng ở Hà Nội, nhiều người chủ động dành thời gian cho hoạt động thể chất với những hình thức khác nhau. Người đi bộ, chạy bộ, người chơi cầu lông, bóng rổ hoặc tập luyện với dụng cụ thể thao ngoài trời,... Mỗi người có lựa chọn riêng, tùy thuộc vào sở thích, thể trạng và thời gian sinh hoạt.

Sinh viên chơi bóng rổ tại sân bóng Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Thu Phương

Ở tuổi 89, ông Bùi Xuân Đính đã duy trì tập khiêu vũ hơn 20 năm. Ông thường tập vào buổi sáng và buổi chiều, khi có thời gian rảnh. Chia sẻ về bộ môn mình yêu thích, ông cho biết: “Khiêu vũ là môn thể dục thể thao hoạt động tuyệt vời cho con người, thứ nhất là giúp khỏe cho cơ thể, thứ hai là thấy vui vẻ, khi vui sẽ thấy hạnh phúc”.

Với ông Đính, khiêu vũ còn là cách kết nối mọi người. Đôi khi gặp người nước ngoài biết nhảy, ông chủ động mời họ cùng tham gia. Theo ông, hoạt động này tạo cơ hội để những người có sở thích chung giao lưu, bất kể khác biệt về quốc tịch.

Ông Bùi Xuân Đính cùng bạn nhảy thực hiện bài khiêu vũ. Ảnh: Thu Phương

Với Dương Hải Anh (19 tuổi, sinh viên), việc tập thể dục trở thành thói quen từ thời cấp hai, sau một giai đoạn gặp căng thẳng và sức khỏe không tốt. Hải Anh cho biết, từ khi tập luyện thường xuyên, chị dành ít thời gian sử dụng điện thoại hơn, có thêm cơ hội ra ngoài, tiếp xúc với thiên nhiên và mọi người xung quanh. Nhờ đó, chị cảm thấy sức khỏe được cải thiện.

Theo Hải Anh, để duy trì việc tập luyện lâu dài, mỗi người cần xuất phát từ sở thích và sự quan tâm đến sức khỏe, khi đó “sẽ duy trì tập thể dục lâu dài được”.

Người dân đi bộ, chạy bộ tại công viên Nghĩa Đô. Ảnh: Thu Phương

Bên cạnh đi bộ và chạy bộ, nhiều người còn lựa chọn các bài tập thể lực hoặc tập dưỡng sinh. Những hoạt động này không đòi hỏi tất cả mọi người phải có cùng một lịch trình hay phương pháp tập luyện. Điều quan trọng là mỗi người tìm được hình thức phù hợp với thể trạng và điều kiện sinh hoạt của mình.

Người dân rèn luyện thể chất tại khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời. Ảnh: Thu Phương

Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 hướng tới khuyến khích việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong đời sống. Mỗi người có thể bắt đầu tập thể dục từ những hoạt động giản dị, phù hợp với bản thân. Khi tìm được niềm vui trong tập luyện, việc duy trì thói quen vận động cũng trở nên thuận lợi hơn.