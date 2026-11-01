Từ cử nhân kinh tế đến Top 50 Sao Mai: Bản lĩnh rẽ lối đầy bất ngờ của nữ sinh Phú Thọ

Ngọn lửa đam mê qua những sân khấu nhỏ

Sớm bộc lộ năng khiếu và tình yêu với ca hát từ nhỏ, My luôn được gia đình hỗ trợ để theo đuổi các lớp học và hoạt động nghệ thuật. Dấu ấn tuổi học trò của cô gắn liền với những lần biểu diễn tại các sự kiện của trường và địa phương. Cứ thế, những sân khấu đầu đời đã âm thầm nuôi dưỡng và thắp sáng ngọn lửa nghệ thuật trong cô lúc nào không hay.

Không xuất phát từ nền tảng đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, gia đình cũng không có truyền thống làm nghệ thuật, hành trình theo đuổi âm nhạc của My ban đầu mơ hồ và thiếu định hướng. Đứng trước những ngã rẽ sự nghiệp, nữ sinh từng đắn đo rất nhiều: Liệu ca hát có chỉ nên là một sở thích cá nhân, hay mình có đủ dũng khí để bước đi con đường chuyên nghiệp?

My luôn trân trọng những sân khấu có cơ hội được biểu diễn và luôn cố gắng hết sức mình.

Từ giảng đường Kinh tế đến những sân khấu tuổi trẻ

Sau những băn khoăn, My quyết định theo học ngành Kế toán, tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) như một hướng đi vững chắc, thế nhưng guồng quay học tập chuyên ngành với những con số, báo cáo hay biểu đồ khô khan không thể khỏa lấp đi ngọn lửa đam mê luôn âm ỉ cháy.

Để thỏa mãn và tiếp tục được thực hiện sở thích ca hát, cô quyết định tham gia nhiều hoạt động âm nhạc ở Hà Nội và sinh hoạt tại CLB Nghệ thuật VOL của trường, sau đó đảm nhiệm vai trò Phó ban Âm nhạc. Đó là nơi cô được sống với âm nhạc một cách tự nhiên và vô tư, được tự tay kiến tạo những sân khấu từ trong ý tưởng thành hiện thực mà không đặt nặng quá nhiều về kết quả hay những điều xa hơn.

Bên cạnh đó, My cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, ban nhạc, các học viện và tổ chức nghệ thuật để trải nghiệm nhiều sân khấu lớn. Khi được cùng mọi người sáng tạo ý tưởng cho các tiết mục, tập luyện và biểu diễn, cô nhận ra, mình yêu sân khấu và âm nhạc nhiều đến thế nào.

Và hơn thế, đồng hành cùng My trên mỗi bước đường luôn là sự ủng hộ và động viên vô điều kiện từ bố mẹ và những người thân yêu. Chính niềm tin yêu ấy đã tiếp thêm cho cô sự tự tin để mạnh dạn theo đuổi và sống trọn vẹn hơn với đam mê.

Ngoài ca hát, Trà My cũng thử sức với nhiều vai trò khác như Trợ lý nghệ sĩ, Quản lý nhân sự biểu diễn...

Cuối năm 2025, sau khi hoàn thành xong chương trình cử nhân tại UEB, My quyết định thi tuyển cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chia sẻ về bước ngoặt này, Trà My bộc bạch: "Mình muốn được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ nhiều góc độ, không chỉ là ca hát, biểu diễn mà còn là nhà sản xuất, người tổ chức chương trình, bảo tồn và phát triển các dự án văn hóa". Đó không phải là một quyết định vội vàng, mà là thành quả của quá trình lắng nghe bản thân và chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng cho tương lai.

Chặng đường 'Sao Mai 2026' và hành trình phía trước

Để đưa niềm đam mê ca hát vượt ra khỏi phạm vi sở thích cá nhân, Trà My quyết định đăng ký tham gia "Sao Mai 2026". Vượt qua gần một ngàn hồ sơ đăng ký dự thi, nữ sinh đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 50 chung cuộc khu vực Miền Bắc. Với My, cuộc thi không đơn thuần là một sân chơi tìm kiếm giải thưởng mà là cột mốc đáng nhớ trên con đường sự nghiệp của mình: "Không ai có thể chắc chắn con đường mình chọn là đúng ngay từ đầu, nhưng mỗi bước đi nghiêm túc đều giúp mình hiểu rõ hơn điều mình muốn".

Trà My chăm chỉ tập luyện tại cuộc thi "Sao Mai 2026".

Nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị gấp rút cho vòng sơ tuyển và vòng tuyển chọn của "Sao Mai 2026" chỉ cách nhau vẻn vẹn một ngày, Trà My chia sẻ về những áp lực: Từ việc chọn bài, khớp piano với đài truyền hình, thử trang phục cho đến layout makeup... Tất cả công việc phải sắp xếp một cách khoa học để bản thân xuất hiện thật chỉn chu và có phần dự thi tốt nhất qua từng vòng. Thế nhưng, đằng sau sự bận rộn và căng thẳng ấy là niềm hạnh phúc khi được sống hết mình với điều mình yêu.

Trải qua cuộc thi, thứ cô mong cầu không phải là hào quang hay sự tự mãn, mà là những bài học thực tế để thấy mình vẫn còn cần phải mài giũa và cố gắng nhiều hơn nữa.

Trà My góp mặt trong vòng tuyển chọn Top 50 miền Bắc chung cuộc tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Nhắn gửi đến những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ âm nhạc, cựu sinh viên UEB gửi gắm một thông điệp đầy năng lượng: "Đừng vội giới hạn bản thân chỉ vì chưa có xuất phát điểm thuận lợi. Mỗi người có một hành trình và một sứ mệnh riêng. Điều quan trọng là hãy cứ cố gắng hết mình, dũng cảm thử sức và không ngừng hoàn thiện. Bởi dù kết quả cuối cùng có như mong đợi hay không, ít nhất chúng ta cũng không phải nuối tiếc vì đã bỏ cuộc quá sớm hay chưa từng cho mình cơ hội!".

Ảnh: NVCC