Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Australia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực; mong muốn tăng cường phối hợp với Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương; đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai nước để đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất.

Đây là những thông điệp được Thượng nghị sỹ, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo chí, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25-29/11/2026.

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác kinh tế đa phương

Chia sẻ về việc Australia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2025, Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026 trong bối cảnh các quy tắc thương mại toàn cầu đang chịu nhiều sức ép.

Theo Bộ trưởng, CPTPP là một trong những hiệp định thương mại tốt nhất và có mức độ tham vọng nhất trên thế giới.

Australia và Việt Nam cùng chia sẻ quan điểm về thương mại tự do và công bằng, có chung lợi ích trong việc duy trì một môi trường kinh tế khu vực rộng mở, ổn định, với các quy tắc giúp doanh nghiệp yên tâm tiến hành các hoạt động thương mại và đầu tư.

Với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của hiệp định trong thời gian tới.

Tại phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Với những kết quả Việt Nam đạt được trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Bộ trưởng Don Farrell tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Australia sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027, nhất là thúc đẩy các ưu tiên, sáng kiến mới đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành viên.

Theo Bộ trưởng Don Farrell, Năm APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với thế giới những thành tựu và triển vọng phát triển của đất nước.

Bộ trưởng cho biết ông sẽ trở lại Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC. Dự kiến, Thủ tướng Australia cũng sẽ tới Việt Nam tham dự các hoạt động cấp cao APEC.

Bộ trưởng Don Farrell nhấn mạnh trước những bất ổn ngày càng gia tăng trên thế giới, Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam, một trong những đối tác có sự tương đồng lớn nhất về quan điểm tăng trưởng kinh tế, thương mại tự do và công bằng.

Mở rộng hợp tác kinh tế hai nước

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026, quan hệ Việt Nam-Australia có thêm nền tảng để mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại Fine Food Australia 2026. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Theo số liệu của Việt Nam, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều trong nửa đầu năm 2026 đạt 8,2 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hàng hóa song phương lên 20 tỷ USD.

Đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng Don Farrell cho biết, Chính phủ Australia đang chú trọng hơn đến hợp tác kinh tế với Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác trọng điểm.

Cụ thể, Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia đưa ra lộ trình thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trước những biến động kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, Bộ trưởng cho rằng các quốc gia ủng hộ thương mại tự do và công bằng cần tăng cường trao đổi thương mại với nhau.

Australia đang thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ thương mại và coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong nỗ lực này.

Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư trên cơ sở phát huy tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do hiện có.

Nhìn nhận đầu tư của Australia tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, Bộ trưởng cho biết, Australia đang triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ tài chính cho các dự án có tính khả thi về kinh tế.

Theo thông tin do phía Australia cung cấp, kể từ năm 2024, bốn đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư đã đến Việt Nam. Các nhóm thúc đẩy đầu tư (Investment Deal Teams) của Australia đã hỗ trợ các khoản đầu tư mới trị giá 163 triệu AUD tại Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay, Cơ quan Tài chính xuất khẩu Australia (Export Finance Australia - EFA) đã cung cấp nguồn tài chính trị giá 1,3 tỷ AUD để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam.

Australia mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, có khả năng dự báo, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia thực hiện những khoản đầu tư quy mô lớn, dài hạn.

Theo Bộ trưởng Don Farrell, hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau. Australia mong muốn mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời có khả năng cung cấp nguyên liệu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, công nghệ cao của Việt Nam.

Minh chứng cho sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, Bộ trưởng đề cập việc Việt Nam cung cấp phân bón cho Australia trong thời điểm nước này gặp khó khăn về nguồn cung.

Kể từ tháng 3/2026, Australia đã nhập khẩu 130.000 tấn phân bón từ Việt Nam, giúp nông dân Australia bảo đảm điều kiện sản xuất lúa mỳ và các loại ngũ cốc, trong đó có những sản phẩm được xuất khẩu trở lại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Australia sẵn sàng cử chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh học, tạo điều kiện đưa thêm nông sản chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Australia. Đồng thời, nước này mong muốn mở rộng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang Việt Nam.

Về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, Australia cam kết tiếp tục là đối tác cung ứng ổn định, dài hạn về than, LNG, khoáng sản thiết yếu... phục vụ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam.

Australia cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện gió, điện mặt trời, kết nối lưới điện khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác về hạ tầng cáp ngầm, trí tuệ nhân tạo an toàn và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bộ trưởng đánh giá cao mối liên hệ văn hóa sâu sắc giữa hai nước, đồng thời khuyến khích cộng đồng hơn 400.000 người Việt tại Australia tăng cường kết nối, đầu tư, phát triển kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Trước mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 của Việt Nam, Bộ trưởng Don Farrell nhấn mạnh, Australia sẽ là một trong những quốc gia đồng hành, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này./.