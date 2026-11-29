Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Việc thúc đẩy thương mại điện tử cần được triển khai theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để phát triển hiệu quả thương mại điện tử xuyên biên giới. Từ đó, từng bước tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận những phương thức kinh doanh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động giao thương.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo - Ảnh: LS.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cam kết tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về thương mại điện tử của Quảng Tây, Trung Quốc, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng đối tác trong nước, quốc tế để thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đơn vị luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, tiếp cận và khai thác các cơ hội hợp tác mới.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) nêu rõ: Để thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam vào Trung Quốc qua thương mại điện tử, chính quyền các địa phương có cửa khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi từ cách tiếp cận “tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm” sang “tạo lập chuỗi kết nối và phát sinh giao dịch thực tế”.

Thời điểm này cần tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai bên về nhu cầu thị trường, quy định đối với hàng hóa, tiêu chuẩn sản phẩm, điều kiện kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo - Ảnh: LS.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, đối tác của Quảng Tây nghiên cứu lựa chọn một số nhóm sản phẩm có tiềm năng, xây dựng chương trình kết nối thử nghiệm với một số nền tảng và doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kết nối với các đơn vị logistics, thanh toán và hoàn tất đơn hàng để hình thành quy trình tương đối đầy đủ từ quảng bá, bán hàng đến giao nhận...

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và đại diện một số doanh nghiệp đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; kết nối giao thương trên môi trường số; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thương mại, dịch vụ, thông quan hàng hóa...

Các phiên Livestream diễn ra trực tiếp tại các gian hàng ở hội chợ - Ảnh: LS.

Hội thảo được tổ chức giúp các doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và cùng tìm kiếm những giải pháp khả thi trong phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận, các đại biểu, doanh nghiệp có thể tiếp cận rõ hơn với phương thức khai thác nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, những yêu cầu khi mở rộng thị trường, cũng như cơ hội kết nối với các đối tác trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu, thanh toán, vận chuyển và logistics.

Kết quả, trong 11 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 118,3 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển đội ngũ KOL (người có ảnh hưởng trên không gian mạng), các nhà sáng tạo nội dung để quảng bá sản phẩm, lan tỏa nét đẹp văn hóa và hình ảnh địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có gần 21.000 lượt sản phẩm hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước với hơn 80.000 lượt giao dịch thành công. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy thương mại điện tử đang từng bước trở thành kênh hỗ trợ thiết thực đối với các chủ thể sản xuất, kinh doanh...