Trong nhiều năm qua, sức hút của kinh tế Việt Nam thường gắn liền với lợi thế chi phí lao động cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng mở. Tuy nhiên, cán cân thu hút vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ sang một trụ cột mới: sức mua của thị trường nội địa.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình NYSE Live của Sở Giao dịch Chứng khoán New York mới đây, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường vốn toàn cầu của Công ty CP Chứng khoán SSI, nhận định tiêu dùng đang là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Mỹ khi nhìn vào Việt Nam.

Ông Thomas cho rằng lợi thế của Việt Nam không còn giới hạn ở vai trò cứ điểm sản xuất mà còn nằm ở khả năng hấp thụ hàng hóa và dịch vụ của thị trường nội địa.

Từ "công xưởng" thế giới đến thị trường tiêu dùng tỷ USD

Theo ông Thomas Nguyen, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam hiện không còn giới hạn ở năng lực gia công, xuất khẩu mà còn nằm ở khả năng hấp thụ hàng hóa và dịch vụ của chính thị trường trong nước.

Cùng với ngân hàng và bất động sản, nhóm ngành tiêu dùng – bán lẻ đang tạo thành ba trụ cột đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán đối với dòng vốn ngoại, nhờ dư địa tăng trưởng gắn liền với đà đi lên của nền kinh tế nội địa.

Nền tảng của sức hút này đến từ quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và trình độ dân trí cao.

Khi thu nhập và mức độ tích lũy tài sản của người dân cải thiện, chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao cũng mở rộng nhanh chóng.

Số liệu vĩ mô 10 tháng đầu năm 2026 phản ánh rõ động lực này. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 6,62 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 10 đạt 695.500 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ, tạo bệ đỡ vững chắc cho sức cầu tiêu dùng trong nước.

Ông Thomas Nguyen, xếp tiêu dùng cùng hai nhóm ngành hàng đầu là ngân hàng và bất động sản vào nhóm lĩnh vực đáng chú ý đối với nhà đầu tư Mỹ, bởi cả ba đều có dư địa tăng trưởng gắn với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu trong nước.

Cuộc đua giành thị phần của các chuỗi bán lẻ hiện đại

Sự mở rộng của thị trường tiêu dùng đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống phân phối, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sở hữu mạng lưới quy mô và khả năng thích ứng nhanh với hành vi mua sắm mới.

Theo báo cáo ngành tiêu dùng của Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research), xu hướng nổi bật nhất hiện nay là sự bành trướng của các chuỗi bán lẻ hiện đại (Modern Trade) như Bách Hóa Xanh, WinMart hay Long Châu.

Việc cơ quan quản lý siết chặt quy định thuế và kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống, hộ cá thể đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hệ thống phân phối bài bản thâu tóm thị phần.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy nhóm doanh nghiệp đầu ngành đã tận dụng rất tốt làn sóng dịch chuyển này. Báo cáo chiến lược tháng 11 của SSI ghi nhận doanh thu của Thế Giới Di Động (MWG), FPT Retail (FRT) và Digiworld (DGW) đồng loạt tăng trưởng từ 32–49% so với cùng kỳ.

Trong đó, Thế Giới Di Động hưởng lợi lớn từ điểm rơi lợi nhuận của chuỗi Bách Hóa Xanh; FPT Retail duy trì đà bứt tốc nhờ chuỗi dược phẩm Long Châu; còn Digiworld được thúc đẩy bởi doanh thu cung ứng thiết bị cho nhóm khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Việc mở rộng sang các mảng kinh doanh mới và đa dạng hóa kênh phân phối đã giúp các nhà bán lẻ này tạo ra động lực tăng trưởng mới bên cạnh mảng công nghệ – điện máy truyền thống đã bão hòa.

Sự mở rộng của thị trường tiêu dùng đang mở ra dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp bán lẻ. Ảnh: Hoàng Anh

Ở phân khúc thực phẩm và đồ uống (F&B), bức tranh lợi nhuận có sự phân hóa rõ nét hơn. Masan Consumer ghi nhận lợi nhuận cải thiện tích cực, trong khi tốc độ tăng trưởng của Vinamilk có phần chậm lại và Sabeco suy giảm lợi nhuận dù doanh thu nhích nhẹ.

Bước sang quý IV/2026, SSI Research đưa ra góc nhìn thận trọng hơn đối với toàn ngành do mức nền so sánh cao của cùng kỳ năm ngoái, lợi thế hàng tồn kho giá rẻ thu hẹp và nhu cầu thay thế thiết bị công nghệ, điện máy có dấu hiệu chững lại.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cao, lạm phát và sự trầm lắng của thị trường bất động sản cũng có thể khiến các hộ gia đình thắt chặt hầu bao hơn.

Dù vậy, các chuyên gia của SSI đánh giá nhóm doanh nghiệp đầu ngành vẫn sẽ duy trì được mức tăng trưởng hai chữ số ngay cả khi nhịp độ chung của toàn ngành chậm lại, nhờ tiếp tục lấy thêm thị phần từ các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ và những nhà bán hàng trực tuyến thiếu tính tuân thủ.

Với thị trường 100 triệu dân, dư địa tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng gia tăng mà còn từ quá trình hiện đại hóa hệ thống phân phối. Những doanh nghiệp xây dựng được mạng lưới bán hàng rộng, tối ưu chi phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng sẽ có lợi thế trong việc chuyển hóa quy mô thị trường thành tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dài hạn.

Khơi thông đường dẫn cho dòng vốn ngoại

Sức hấp dẫn của cổ phiếu tiêu dùng Việt Nam còn được cộng hưởng bởi mục tiêu tăng trưởng vĩ mô đầy tham vọng và bước ngoặt hội nhập của thị trường tài chính.

Sau thời gian dài duy trì mức tăng trưởng GDP quanh ngưỡng 6%/năm, Việt Nam đang tăng tốc và hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa khát vọng này, thị trường vốn đóng vai trò huyết mạch nhằm huy động nguồn lực dài hạn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Thomas Nguyen, việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo ra cú hích lớn.

Theo đại diện SSI, các tổ chức như Vanguard, Morgan Stanley và UBS đang xây dựng mạng lưới hỗ trợ khách hàng tiếp cận thị trường Việt Nam. Điều này góp phần tăng kết nối giữa thị trường vốn trong nước và hệ thống đầu tư toàn cầu.

Với doanh nghiệp tiêu dùng, sự hội nhập này có thể mở rộng khả năng thu hút vốn, đặc biệt đối với những doanh nghiệp sở hữu thị trường nội địa lớn và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Quy mô dân số, thu nhập cải thiện và quá trình hiện đại hóa hệ thống phân phối là những lợi thế đáng chú ý.

Ở góc độ quốc tế, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục đưa Việt Nam vào tầm chú ý của nhà đầu tư. Ông Thomas cho rằng lợi thế của Việt Nam không còn giới hạn ở vai trò cứ điểm sản xuất mà còn nằm ở khả năng hấp thụ hàng hóa và dịch vụ của thị trường nội địa.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, tăng trưởng kinh tế và quy mô tiêu dùng hàng đầu khu vực đang tạo nên sức hút dài hạn đối với dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội sẽ tập trung nhiều hơn vào những doanh nghiệp có khả năng khai thác nhu cầu nội địa, mở rộng thị phần và chuyển tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận bền vững.