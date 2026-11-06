Từ công trường xuyên đêm đến khát vọng giao thông xanh ở đảo Ngọc

Công trường xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian

Trên công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc, nhịp thi công đang được đẩy lên cao độ. Giữa nắng nóng, những cơn mưa bất chợt và điều kiện vận chuyển vật tư đặc thù của địa bàn biển đảo, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn duy trì hoạt động liên tục, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Phối cảnh dự án dự án LRT và ĐT.975 khi hoàn thiện.

“Với chúng tôi, làm thêm khoảng 10–15 buổi mỗi tháng đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc kể từ khi tham gia dự án”, anh Văn Tùng, công nhân dự án LRT Phú Quốc chia sẻ.

Đằng sau những con số về tiến độ là áp lực tổ chức thi công rất lớn. Công trường LRT hiện duy trì 7 mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục nền đường, nhà ga, cầu, hầm và đường ray, với khoảng 1.200–1.300 công nhân.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu lắp đặt đường ray dự án LRT, cho biết thách thức lớn nhất là tiến độ gấp, trong khi thời tiết biển đảo thường xuyên biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức thi công. Mặt bằng được phân chia thành nhiều đoạn cũng đòi hỏi nhà thầu phải bố trí đồng thời nhiều mũi triển khai trên toàn tuyến.

Hiện công trường dự án LRT duy trì 7 mũi thi công với khoảng 1.200-1.300 công nhân.

Không riêng LRT, các công trường nâng cấp, mở rộng đường ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng đang được huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tăng tốc. Đây là những dự án có vai trò kết nối quan trọng trong tổng thể hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần định hình mạng lưới giao thông của Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo báo cáo cuối tháng 10/2026, dự án LRT đã ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý. Trong tổng số 6 nhà ga, có 4 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng; gần 10km đường ray đã được lắp đặt.

Ở hạng mục cầu, công tác thi công cọc, mố trụ đã hoàn thành, đồng thời lắp đặt được 16/21 dầm hộp. Tại các hạng mục hầm, hầm số 1 đã đào móng 32/36 đốt, hầm số 2 đạt 21/23 đốt; hầm số 3 hoàn thành toàn bộ 307/307 cọc và đào móng 34/51 đốt.

ĐT.975 dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước tháng 3/2027.

Trên nền tuyến, lớp đá dăm gia cố xi măng đã triển khai 10,3/14km, lớp bê tông C35 đạt 9,9/14km. Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026; công tác lắp đặt ray hoàn thành trong tháng 2/2027, hướng tới vận hành thử nghiệm vào tháng 6/2027.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực tăng tốc đang được cụ thể hóa bằng khối lượng thi công thực tế. Tuy nhiên, chặng đường còn lại vẫn đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và khả năng phối hợp giữa các đơn vị thi công.

Dự án LRT và ĐT.975 tăng tốc thi công.

Hoàn thiện trục giao thông chiến lược, hướng tới giá trị lâu dài sau APEC

Cùng với LRT, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.975 và Đại lộ APEC đang được triển khai theo các mốc tiến độ cụ thể, tạo thành trục kết nối quan trọng giữa Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát dự án đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc.

Đối với đường ĐT.975, mục tiêu đặt ra là hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước ngày 28/2/2027 và hoàn thiện toàn tuyến trước ngày 30/4/2027. Tại Đại lộ APEC, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30/4/2027.

ĐT.975 có chiều dài hơn 19km, lộ giới 62m, quy mô lên đến 10 làn xe, được xác định là trục giao thông xương sống kết nối sân bay với khu vực trung tâm hội nghị. Nối tiếp tuyến đường này là Đại lộ APEC dài khoảng 3km, đóng vai trò tuyến đường nghi lễ dẫn vào quần thể Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Tại buổi kiểm tra các công trình phục vụ APEC ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận khối lượng công việc lớn được triển khai trong thời gian ngắn, nhất là trong điều kiện thời tiết và vận chuyển vật tư ra đảo còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, không lùi thời hạn, giữ vững mốc hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027.

Đáng chú ý, yêu cầu tăng tốc phải luôn đi đôi với chất lượng công trình, an toàn lao động và mỹ thuật kiến trúc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Thi công nhanh tuyệt đối không đồng nghĩa với thi công ẩu, tiến độ phải được tính bằng phút, bằng giờ, chứ không chỉ tính bằng ngày”.

Thông điệp này đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với từng chủ thể tham gia dự án: tiến độ là nhiệm vụ cấp bách nhưng không thể đánh đổi bằng chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Bởi các công trình phục vụ APEC không chỉ được nhìn nhận qua khả năng hoàn thành đúng hạn, mà còn phải đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài, tương xứng với vai trò và vị thế của Phú Quốc.

Phú Quốc tăng tốc thi công các công trình giao thông trọng điểm, quyết tâm về đích trước 30/6/2027, tạo nền tảng phát triển xanh, bền vững.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết từ cuối tháng 5, đầu tháng 6/2027, Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa, khiến điều kiện thi công trở nên khó khăn hơn. Do đó, doanh nghiệp đã huy động nhân lực từ nhiều địa phương trên cả nước, tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến đường chính và đường gom, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng.

Báo cáo tại cuộc họp sau buổi kiểm tra công trường của đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định các dự án vẫn đang bám sát mục tiêu tiến độ đề ra; tỉnh cam kết hoàn thành toàn bộ các công trình phục vụ APEC trước ngày 30/6/2027.

Thực tế, áp lực thời gian đang đặt ra yêu cầu không chỉ đối với chủ đầu tư và nhà thầu, mà còn đối với công tác điều hành, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, thủ tục và điều kiện thi công có ý nghĩa quyết định để duy trì nhịp triển khai liên tục, tránh tình trạng ách tắc cục bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nhìn rộng hơn, APEC 2027 là cột mốc quan trọng để Phú Quốc nâng cấp đồng bộ năng lực hạ tầng, giao thông và tổ chức đô thị. Trong đó, tuyến LRT có ý nghĩa đặc biệt khi bổ sung phương thức vận tải hành khách công cộng hiện đại, kết nối các đầu mối giao thông và khu vực tổ chức sự kiện. ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng không đơn thuần là những tuyến đường phục vụ một hội nghị quốc tế, mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối và chất lượng đô thị.

Hàng trăm công nhân cùng hàng chục máy móc siêu trọng thi công tại công trường dự án Đại lộ APEC.

Điều cần hướng tới không chỉ là những công trình hoàn thành đúng hạn, mà là khả năng phát huy hiệu quả sau khi APEC khép lại. Một hệ thống giao thông được quy hoạch đồng bộ, trong đó vận tải công cộng giữ vai trò ngày càng rõ nét, sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch và tạo nền tảng cho mô hình phát triển đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường.

Vì vậy, cuộc chạy đua tiến độ trên các công trường hôm nay cũng chính là quá trình kiến tạo năng lực phát triển cho Phú Quốc trong tương lai. Giữ đúng cam kết ngày 30/6/2027, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài, mới là thước đo đầy đủ cho thành công của những công trình giao thông chiến lược phục vụ APEC 2027.

LRT – dấu ấn giao thông công cộng mới tại Phú Quốc Tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 17,59km là một trong những công trình giao thông đáng chú ý nhất trong hệ thống hạ tầng phục vụ APEC 2027, đồng thời là dự án đường sắt đô thị đầu tiên được triển khai tại Phú Quốc. Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, Nhà nước tham gia 70%, nhà đầu tư Sun Group đóng góp 30%. Được định hướng là phương thức vận tải hành khách công cộng hiện đại, LRT không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đại biểu, quan khách trong dịp APEC 2027 mà còn hướng tới kết nối sân bay, khu vực hội nghị và các điểm đến du lịch. Về dài hạn, tuyến tàu điện được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực lên giao thông đường bộ và thúc đẩy định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững tại Phú Quốc.