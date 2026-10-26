Từ công sự, trận địa đến tình yêu quê hương

Học sinh các trường trên địa bàn xã Đắk Wil tham quan, tìm hiểu khu căn cứ diễn tập

Phát huy giá trị công trình sau diễn tập

Năm 2026, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo 50 xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ, chia thành 10 cụm với nội dung, quy mô và hình thức tổ chức linh hoạt. Đến nay, các cuộc diễn tập đã hoàn thành, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Để phục vụ diễn tập, các địa phương, đơn vị đã huy động hàng chục ngàn ngày công của bộ đội, dân quân và hàng ngàn giờ máy móc đào đắp, xây dựng hệ thống công sự, hầm hào, trận địa tại các căn cứ chiến đấu mô phỏng...

Cùng với đó, hệ thống sở chỉ huy thường xuyên, căn cứ chiến đấu mô phỏng và sa bàn được đầu tư, bố trí phục vụ vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy trong diễn tập. Mỗi địa phương bố trí 4 phòng họp chung và 14 phòng làm việc. Nhiều nơi chú trọng xây dựng căn cứ chiến đấu mô phỏng, sa bàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ. Khối lượng công trình được xây dựng cho thấy sự chuẩn bị công phu của các địa phương, đơn vị. Sau diễn tập, nếu chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thì sẽ chưa khai thác hết giá trị của những công trình này. Việc tiếp tục sử dụng phù hợp không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà còn tạo điều kiện đưa kiến thức quốc phòng, an ninh đến gần hơn với học sinh thông qua những trải nghiệm thực tế.

Các em học sinh hào hứng nghe thuyết trình tại khu vực hầm chỉ huy

Từ yêu cầu đó, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26 tỉnh, đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu hệ thống công sự, hầm hào, trận địa căn cứ chiến đấu mô phỏng sau diễn tập.

Tại các khu vực này, học sinh được trực tiếp quan sát cách bố trí công sự, đường hào, hầm trú ẩn và những hạng mục phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu. Những kiến thức vốn được tiếp cận qua sách vở nay có thêm hình ảnh thực tế để đối chiếu, giúp các em dễ hình dung hơn về cách tổ chức căn cứ chiến đấu cũng như yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ. Thông qua hoạt động tham quan, học sinh còn có điều kiện tìm hiểu ý nghĩa của diễn tập tác chiến phòng thủ trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống quốc phòng, an ninh. Từ từng công trình cụ thể, các em hiểu thêm về quá trình chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và yêu cầu chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Theo Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, việc tìm hiểu các công trình trú ẩn, phòng tránh còn góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức ban đầu về bảo đảm an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Nếu được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, hoạt động tham quan có thể kết hợp giáo dục truyền thống với hướng dẫn kỹ năng ứng phó thực tế, giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tham quan và nghe thuyết trình tại khu vực bếp Hoàng Cầm

Từ trải nghiệm thực tế đến trách nhiệm của tuổi trẻ

Tại cụm diễn tập số 8, nội dung thực binh A4 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ” được triển khai tại xã Lạc Dương. Phục vụ nội dung thực binh, địa phương đã xây dựng hệ thống công sự, trận địa với hơn 25 mục tiêu và 30 hệ thống mô hình tượng trưng cho công sự, trận địa, khu dân cư giả định. Các hạng mục được bố trí phục vụ phương án phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không trực tiếp vào địa bàn. Nhờ sự chuẩn bị của các khung tập và phối hợp giữa các lực lượng với Nhân dân, nội dung thực binh A4 hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Sau diễn tập, Ban CHQS xã Lạc Dương đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trường THCS và THPT Đạ Sar, Trường Tiểu học Lạc Dương tổ chức cho gần 300 học sinh trên địa bàn tham quan, trải nghiệm tại khu vực diễn tập. Trực tiếp thuyết minh, hướng dẫn học sinh, Thiếu tá Ya Lin - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Lạc Dương cho biết, các em rất hào hứng khi được tận mắt quan sát hệ thống công sự, hầm hào và các mô hình trận địa. Trong quá trình tham quan, nhiều em đặt câu hỏi về cách đào đắp, xây dựng công sự, hầm hào, cách tổ chức trú ẩn và phương án chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Những câu hỏi tại thực địa cho thấy học sinh không chỉ quan sát mà còn chủ động tìm hiểu những điều chưa biết. Qua giải thích trực tiếp, các em có thể hình dung rõ hơn công dụng của từng hạng mục, cách bố trí công trình và sự phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để cán bộ quân sự địa phương giải đáp những thắc mắc của học sinh về công tác quốc phòng, quân sự, giúp nội dung giáo dục trở nên gần gũi hơn.

Theo Thiếu tá Ya Lin, việc trực tiếp quan sát các công trình giúp học sinh hiểu rõ hơn công việc của lực lượng vũ trang địa phương. Hoạt động này đồng thời tạo thêm cơ hội để Ban CHQS xã phối hợp với nhà trường trong giáo dục quốc phòng, an ninh, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang với thế hệ trẻ.

Không riêng Lạc Dương, hoạt động đưa học sinh đến tham quan, tìm hiểu các công trình sau diễn tập cũng đã được nhiều địa phương khác trong tỉnh triển khai. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị phối hợp với nhà trường tổ chức cho học sinh tiếp cận công trình, nghe giới thiệu và trao đổi về nhiệm vụ bảo vệ địa phương, đất nước. Đối với nhà trường, đây là hình thức bổ trợ cho công tác giáo dục truyền thống, giáo dục quốc phòng, an ninh. Những điều học sinh quan sát và tìm hiểu tại thực địa có thể được kết nối với nội dung học tập, sinh hoạt Đoàn, Đội. Qua đó, khuyến khích các em tìm hiểu lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những công trình được xây dựng phục vụ diễn tập nay có thể tiếp tục phát huy giá trị trong giáo dục quốc phòng, an ninh cho thế hệ trẻ. Qua những điều mắt thấy, tai nghe và những câu hỏi được giải đáp ngay tại thực địa, học sinh có thêm điều kiện hiểu về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ và trách nhiệm bảo vệ quê hương. Tình yêu đất nước vì thế không chỉ được vun đắp từ những bài học trên lớp mà còn từ việc hiểu những công việc cụ thể đang được thực hiện để giữ gìn cuộc sống bình yên hôm nay.

Qua những điều mắt thấy, tai nghe và những câu hỏi được giải đáp ngay tại thực địa, học sinh có thêm điều kiện hiểu về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ và trách nhiệm bảo vệ quê hương.