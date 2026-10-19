Từ công nghệ đến khách hàng: Lợi thế hơn một thập kỷ của MSR

Có tài nguyên và vốn vẫn chưa đủ

Vonfram là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công cụ cắt gọt, hàng không, điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, để đưa vonfram từ mỏ vào các ngành sản xuất này, doanh nghiệp cần có khả năng chế biến quặng thành những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

Đây là một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp mới tham gia ngành. Bên cạnh vốn đầu tư, việc xây dựng nhà máy chế biến vonfram đòi hỏi công nghệ chuyên biệt và đội ngũ có kinh nghiệm vận hành.

Ngay cả khi nhà máy đã hoàn thành, sản phẩm vẫn cần trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá trước khi được khách hàng chấp nhận. Theo ban lãnh đạo MSR, quá trình này có thể kéo dài thêm 2–3 năm. Vì vậy, sở hữu công nghệ và nhà máy chưa đồng nghĩa với việc có thể nhanh chóng tham gia thị trường.

Với MSR, hơn một thập kỷ đầu tư và vận hành hệ thống chế biến tại Thái Nguyên đã giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm sản xuất và từng bước xây dựng vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram quốc tế.

Lợi thế từ khả năng chế biến nguyên liệu của nhiều quốc gia

Không phải quặng vonfram từ mỏ nào cũng giống nhau. Sự khác biệt về chất lượng và thành phần nguyên liệu đòi hỏi nhà máy phải có kinh nghiệm xử lý để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Đây là lý do khả năng chế biến nguyên liệu từ nhiều nguồn trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh quặng khai thác tại Núi Pháo, MSR đã xây dựng mạng lưới thu mua nguyên liệu từ các mỏ quốc tế. Quá trình này giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm xử lý nhiều loại quặng khác nhau, đồng thời mở rộng hoạt động chế biến vượt ra ngoài nguồn tài nguyên tự khai thác.

Năng lực này đặc biệt có ý nghĩa khi nhiều doanh nghiệp sở hữu mỏ vonfram nhưng chưa có nhà máy chế biến tương ứng. Thay vì tự xây dựng hệ thống sản xuất tốn kém và mất nhiều thời gian, họ có thể hợp tác với những đơn vị đã có sẵn công nghệ và kinh nghiệm như MSR.

Đối với MSR, mô hình này giúp mở rộng nguồn nguyên liệu, tận dụng năng lực nhà máy và phát triển thêm hoạt động chế biến cho các đối tác quốc tế.

Quan hệ khách hàng quốc tế là lợi thế cần thời gian xây dựng

Bên cạnh công nghệ và nguồn nguyên liệu, mạng lưới khách hàng quốc tế cũng là một lợi thế quan trọng của doanh nghiệp chế biến vonfram. Các khách hàng công nghiệp thường đặt yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ giao hàng và khả năng cung ứng ổn định. Vì vậy, uy tín của nhà cung cấp cần được chứng minh qua nhiều năm hợp tác thực tế.

Quan hệ giữa MSR và Elmet Group tại Mỹ là một ví dụ. Sau khoảng 12 năm hợp tác thương mại, hai bên đã nâng tầm quan hệ trong năm 2026 khi Elmet hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR với giá trị khoảng 125 triệu USD, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu MSR khoảng 2,5 tỷ USD. Đồng thời, hai bên ký kết thỏa thuận chế biến vonfram dài hạn hơn 8 năm, với sản lượng dự kiến khoảng 1.250 tấn mỗi năm.

Giao dịch này không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp mà còn cho thấy giá trị của năng lực chế biến và mạng lưới khách hàng quốc tế MSR đã xây dựng trong nhiều năm.

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế, kết quả kinh doanh của MSR cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 2.202 tỷ đồng, so với khoản lỗ 216 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Trên cơ sở kết quả kinh doanh và triển vọng thị trường, ban lãnh đạo dự kiến doanh thu cả năm đạt khoảng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế trên 230 triệu USD.

Trong bối cảnh các quốc gia tìm kiếm nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc, lợi thế của MSR không chỉ nằm ở mỏ Núi Pháo mà còn ở năng lực chế biến, kinh nghiệm vận hành và quan hệ với các đối tác quốc tế. Đây là những nền tảng cần nhiều năm để hình thành, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng hoạt động và gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.