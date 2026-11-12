'Từ Concert - Tới con tim': Lan tỏa tình yêu văn hóa từ những sân khấu âm nhạc

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 810 sự kiện âm nhạc, trong đó có gần 20 chương trình concert quy mô lớn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Nhiều đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả. Sang năm 2026, sức nóng của thị trường tiếp tục được duy trì với những chương trình quy mô lớn, cho thấy concert đang trở thành một hình thức thưởng thức văn hóa được đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm.

Concert và cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa

Theo Tiến sĩ, NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam, sự phát triển của concert không đơn thuần là một xu hướng giải trí của giới trẻ mà còn gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 80. Thông qua các chương trình quy mô lớn, âm nhạc tạo điều kiện kết nối cộng đồng, hình thành sự đồng cảm giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời trở thành phương tiện chuyển tải các giá trị văn hóa Việt Nam. Bà bày tỏ kỳ vọng những giá trị này không chỉ được lan tỏa trong nước mà còn có thể tiếp cận công chúng quốc tế trong tương lai.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tiến sĩ, NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam tại tọa đàm. Ảnh: Hòa Nguyễn

Một nội dung được các khách mời trao đổi là cách kể câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ âm nhạc và biểu diễn. Những chương trình như "Tổ quốc trong tim", "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" hay "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" cho thấy các chủ đề lịch sử, quê hương, đất nước vẫn có sức hấp dẫn lớn khi được thể hiện bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với công chúng hôm nay. Đặc biệt, sự tham gia đông đảo của khán giả trẻ cho thấy âm nhạc có thể trở thành một cách tiếp cận gần gũi để thế hệ mới tìm hiểu, cảm nhận và thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc.

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, ca sĩ Bảo Trâm Idol và nghệ sĩ Đen tại tọa đàm. Ảnh: Hòa Nguyễn

Rapper Đen cho rằng việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào âm nhạc đương đại cần bắt đầu từ sự phù hợp với bản sắc và cảm nhận của công chúng trong nước. Với nhạc rap – một thể loại có nguồn gốc từ nước ngoài – anh cùng ê-kíp đã thử nghiệm đưa các nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn bầu vào tác phẩm. Không dừng lại ở việc sử dụng chất liệu âm thanh, nam nghệ sĩ còn chú trọng làm nổi bật những yếu tố văn hóa này qua ca từ, giai điệu và sự phối hợp với các nghệ nhân. Sự đón nhận của khán giả là động lực để anh tiếp tục theo đuổi hướng sáng tạo, đồng thời góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Đen cũng bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng các nghệ nhân trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa mà họ đang gìn giữ.

Tuy nhiên, để sức hút của một concert không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc cảm xúc, tọa đàm cũng đề cập đến bài toán phát triển bền vững. Từ khâu tổ chức, sản xuất, xây dựng nội dung nghệ thuật đến ứng dụng công nghệ, truyền thông và kết nối với các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, mỗi chương trình cần được nhìn nhận như một sản phẩm văn hóa có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Đây cũng là hướng tiếp cận để âm nhạc đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Được tổ chức trong không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, tọa đàm "Từ concert - Tới con tim" mở ra cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý, người làm nghệ thuật, nhà sản xuất và công chúng về vai trò của âm nhạc trong đời sống đương đại. Từ một sân khấu có thể quy tụ hàng chục nghìn người, những cảm xúc được sẻ chia có thể trở thành sự gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và lan tỏa câu chuyện Việt Nam đến đông đảo công chúng.