Từ concert BIGBANG đến bài toán phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội

Hai đêm concert BIGBANG tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ tạo sức nóng trên thị trường vé mà còn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhiều ngành dịch vụ tại Hà Nội, từ hàng không, lưu trú đến ẩm thực, mua sắm và du lịch.

BIGBANG tạo cú hích, dòng tiền lan ra ngoài sân khấu

Theo số liệu công bố, concert thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Giá vé niêm yết dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng, trong khi một số vé được rao bán lại với mức giá cao hơn. Tuy nhiên, giá trên thị trường thứ cấp không đồng nghĩa với giá giao dịch thực tế hay doanh thu ban tổ chức nhận được.

Theo dữ liệu của Traveloka, lượng tìm kiếm du lịch nội địa đến Hà Nội trong thời gian diễn ra concert tăng hơn bốn lần so với thông thường. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô giai đoạn 23–26/10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu lưu trú quanh Mỹ Đình tăng mạnh, nhiều khách sạn được ghi nhận hết phòng từ sớm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel, ước tính tổng thu du lịch của Thủ đô trong hai ngày diễn ra concert có thể đạt 650–800 tỷ đồng.

Ước tính tổng thu du lịch của Thủ đô trong hai ngày diễn ra concert có thể đạt 650-800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên coi toàn bộ khoản thu này là doanh thu tăng thêm từ concert, bởi Hà Nội vẫn có hoạt động du lịch và tiêu dùng thường xuyên. Để xác định hiệu quả thực chất, cần làm rõ lượng khách đến vì sự kiện, số đêm lưu trú tăng thêm, mức chi tiêu và phần doanh thu được giữ lại tại địa phương.

Những dữ liệu trên cho thấy tiềm năng của du lịch âm nhạc, nhưng cũng đặt ra yêu cầu khai thác dòng khách hiệu quả hơn. Một tấm vé concert có thể kéo theo nhu cầu đặt vé máy bay, khách sạn, song việc du khách tiếp tục chi tiêu cho ẩm thực, mua sắm và tham quan phụ thuộc vào sản phẩm dịch vụ tại điểm đến.

Thay vì chỉ hưởng lợi từ lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour ngắn ngày; khách sạn kết hợp dịch vụ đưa đón; nhà hàng điều chỉnh thời gian phục vụ theo lịch biểu diễn; các điểm tham quan phát triển hoạt động buổi tối.

Nếu khán giả rời Hà Nội ngay sau concert, lợi ích chủ yếu tập trung vào vé biểu diễn, vận tải và lưu trú. Ngược lại, việc kéo dài chuyến đi thêm một hoặc hai đêm có thể mở rộng doanh thu sang các hoạt động văn hóa, ẩm thực và thương mại.

Vấn đề không chỉ là thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động, mà là khả năng biến dòng khách ấy thành nguồn chi tiêu lớn hơn cho nền kinh tế Thủ đô.

Hà Nội cần gì để biến sức hút concert thành kinh tế đêm bền vững?

Sức nóng của BIGBANG diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp giải trí đang mở rộng mô hình kinh doanh, từ bán vé sang tài trợ, thương mại hóa nội dung, sản phẩm lưu niệm và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Theo báo cáo bán niên năm 2026, mảng Live Experiences của DatVietVAC đạt 151 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong sáu tháng đầu năm, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 15,2%. Doanh nghiệp khai thác giá trị nội dung thông qua chương trình truyền hình, concert, hoạt động tương tác, hàng hóa mang thương hiệu và tài trợ.

Ở thị trường quốc tế, các dự báo của giới phân tích Hàn Quốc về hiệu quả kinh doanh của YG Entertainment từ tour diễn kỷ niệm 20 năm BIGBANG cũng phản ánh kỳ vọng thương mại đối với sức hút nghệ sĩ, dù đây chưa phải lợi nhuận thực tế được xác nhận.

Tháng 5/2026, DatVietVAC và Saigontourist Group công bố hợp tác chiến lược kéo dài bảy năm, hướng tới hệ sinh thái văn hóa, du lịch và giải trí tại TP.HCM, gồm concert, fan meeting, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Mô hình kết hợp nội dung, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ với hệ thống khách sạn, dịch vụ và năng lực vận hành du lịch, dù hiệu quả dài hạn vẫn cần được kiểm chứng qua thực tế triển khai.

Với Hà Nội, việc liên kết giữa tổ chức sự kiện và kinh doanh dịch vụ càng có ý nghĩa khi thành phố đang triển khai chính sách phát triển kinh tế đêm.

Ngày 9/5/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 2419/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2035, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 7–8% GRDP, tăng trưởng bình quân 12–14% mỗi năm trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. Thành phố đặt mục tiêu hình thành 6–8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15–20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h, gắn với giao thông công cộng.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế đêm đóng góp khoảng 5% GRDP, chi tiêu ban đêm của khách du lịch chiếm 25–30% tổng chi tiêu, thời gian lưu trú trung bình đạt 2,5–3,5 ngày. Các mô hình được định hướng gắn với văn hóa – di sản, giải trí hiện đại, công nghiệp văn hóa và du lịch trải nghiệm ngoại thành.

Đề án xác định Mỹ Đình là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế đêm giải trí hiện đại, nhờ lợi thế tổ chức sự kiện thể thao, âm nhạc quy mô lớn. Trong khi đó, khu vực trung tâm và các không gian di sản có thể bổ sung hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm trước và sau chương trình.

Tuy nhiên, lợi thế về địa điểm chưa đủ. Hà Nội cần giải quyết khả năng kết nối các không gian dịch vụ, đặc biệt là giao thông sau giờ biểu diễn, sản phẩm du lịch phù hợp và cơ chế phối hợp giữa ban tổ chức với doanh nghiệp.

Ông Trịnh Lê Anh, Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho rằng nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn bị động hưởng lợi từ concert. Các sản phẩm kết hợp vé biểu diễn, lưu trú, vận chuyển và trải nghiệm văn hóa chưa được khai thác tương xứng.

Điều này cho thấy khoảng trống không nằm ở sức hút của sự kiện mà ở khả năng tổ chức chuỗi dịch vụ. Nếu các doanh nghiệp chỉ đáp ứng nhu cầu riêng lẻ, Hà Nội khó hình thành sản phẩm đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Một yêu cầu khác là đo lường hiệu quả kinh tế. TS Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học RMIT, nhấn mạnh không thể chỉ căn cứ vào lượng khán giả hay mức tăng giá dịch vụ. Cần xác định phần chi tiêu mới do sự kiện tạo ra, số đêm lưu trú tăng thêm và doanh thu thực sự được giữ lại tại địa phương, đồng thời tính đến chi phí ùn tắc, áp lực hạ tầng và ảnh hưởng đối với khách du lịch thông thường.

Để khắc phục những hạn chế này, Hà Nội có thể phối hợp với doanh nghiệp xây dựng sản phẩm ngay từ khi concert được công bố, tổ chức vận chuyển phù hợp với giờ kết thúc biểu diễn, kết nối khách sạn, lữ hành và phát triển hoạt động văn hóa, ẩm thực về đêm. Việc tiếp cận vé trong các gói du lịch cũng cần minh bạch, bảo đảm quyền lợi của khán giả và doanh nghiệp.

Cùng với đó, hệ thống thống kê sau mỗi sự kiện cần ghi nhận lượng khách đến vì concert, thời gian lưu trú, chi tiêu theo ngành và doanh thu tăng thêm. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực chất và xác định những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư.

Concert BIGBANG cho thấy Hà Nội có khả năng thu hút lượng lớn khách sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm âm nhạc. Nhưng để chuyển những đợt cao điểm thành hoạt động kinh tế thường xuyên, thành phố cần một hệ sinh thái kết nối giải trí với du lịch, vận tải, lưu trú, ẩm thực và thương mại.

Khi có sản phẩm đủ sức giữ chân du khách, hạ tầng đáp ứng nhu cầu hoạt động về đêm và cơ chế đo lường giá trị kinh tế, Hà Nội mới có thể biến sức hút của các sự kiện quốc tế thành động lực tăng trưởng dài hạn, thay vì chỉ tạo ra những đợt doanh thu đột biến.