Chip do công ty SK hynix sản xuất. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Khi chip AI trở thành động lực tăng trưởng kinh tế

Theo Reuters ngày 27/11, dự báo trung vị của tám chuyên gia kinh tế được khảo sát cho thấy xuất khẩu tháng 11/2026 của Hàn Quốc có thể tăng 96,8% so với cùng kỳ năm trước, sau mức tăng 93,9% trong tháng 10. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây sẽ là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/1974, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng xuất khẩu thứ 18 liên tiếp.

Trong 20 ngày đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 77,4 tỷ USD, tăng 101,5% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu chip đạt 38,5 tỷ USD, tăng 294,4%, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của thị trường chip AI mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành bán dẫn đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ tư, sau Đức, Mỹ và Trung Quốc, cán mốc kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD trong năm, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip nhớ phục vụ AI. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2027 từ 2,9% lên 4,1%. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2021.

Đằng sau sự bùng nổ này là quá trình thay đổi nhu cầu công nghệ toàn cầu. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, huấn luyện và vận hành mô hình AI đòi hỏi không chỉ bộ xử lý hiệu năng cao mà còn các loại chip nhớ có tốc độ truyền dữ liệu lớn. Trong đó, bộ nhớ băng thông cao (HBM) đang trở thành một cấu phần quan trọng. Với năng lực sản xuất chip nhớ được tích lũy qua nhiều thập niên, các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix có điều kiện khai thác làn sóng đầu tư này.

Thành công của Hàn Quốc cho thấy một quốc gia không nhất thiết phải dẫn đầu tất cả các công đoạn sản xuất bán dẫn để giữ vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việc xây dựng năng lực vượt trội ở một số phân khúc có nhu cầu lớn cũng có thể tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư và mang lại giá trị kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào bán dẫn cũng khiến kinh tế Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ biến động nếu đầu tư AI toàn cầu chậm lại.

Đối với Việt Nam, bài học từ Hàn Quốc không đơn thuần là đẩy mạnh sản xuất chip, mà là xác định đúng phân khúc có thể xây dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài. Chuỗi giá trị bán dẫn bao gồm nhiều công đoạn, từ nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ, thiết kế, chế tạo đến đóng gói, kiểm thử và tích hợp sản phẩm. Mỗi công đoạn có yêu cầu khác nhau về vốn, nhân lực, công nghệ và hạ tầng. Vì vậy, việc lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực trong nước có ý nghĩa quan trọng hơn việc chạy theo những công nghệ đang tạo sức hút trên thị trường.

Thực hiện Nghị quyết 57: Từ tham gia chuỗi cung ứng đến nâng cao giá trị nội địa

Theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 về chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, 01 nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn; phát triển một số sản phẩm bán dẫn chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực. Doanh thu ngành bán dẫn đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10-15%, với đội ngũ trên 50.000 kỹ sư và cử nhân.

Trên thực tế, Việt Nam đã bước đầu hình thành năng lực ở một số công đoạn trong chuỗi giá trị bán dẫn với sự hiện diện của các tập đoàn như Intel, Amkor và Hana Micron trong lĩnh vực lắp ráp, đóng gói và kiểm thử. Đáng chú ý, theo thông tin đăng tải trên website của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 7/10, Samsung Electro-Mechanics đã công bố kế hoạch đầu tư 2.510 tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD) nhằm mở rộng năng lực sản xuất đế đóng gói bán dẫn FC-BGA tại Việt Nam, phục vụ các bộ xử lý hiệu năng cao và hệ thống AI. LG Innotek cũng đang triển khai dự án trị giá khoảng 1 tỷ USD tại Hải Phòng để sản xuất đế đóng gói bán dẫn. Những diễn biến này cho thấy làn sóng đầu tư bán dẫn phục vụ AI đang mở ra cơ hội trực tiếp đối với Việt Nam.

Không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam cũng đang từng bước phát triển năng lực bán dẫn của doanh nghiệp trong nước. Ngày 3/11, Tập đoàn FPT đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tại Bắc Ninh vào vận hành thử nghiệm, với sáu dây chuyền và công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm. Việc hình thành cơ sở kiểm thử bán dẫn do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ là bước tiến trong phát triển năng lực công nghiệp nội sinh, tạo tiền đề để từng bước mở rộng sang các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Chuyên gia FPT thực hiện kiểm thử chip bán dẫn. Ảnh: baochinhphu.vn

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định yêu cầu từng bước tự chủ về công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, trên cơ sở phát huy tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với tiếp thu, hấp thụ và làm chủ những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới. Đối với ngành bán dẫn, yêu cầu này đặt ra bài toán chuyển từ thu hút đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất sang tích lũy tri thức, phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Từ kinh nghiệm Hàn Quốc và xu hướng phát triển bán dẫn phục vụ AI, Việt Nam cần chú trọng một số hướng triển khai.

Trước hết, cần lựa chọn những phân khúc bán dẫn có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh. Thay vì dàn trải nguồn lực vào toàn bộ chuỗi sản xuất hoặc chạy đua chế tạo chip tiên tiến, Việt Nam có thể ưu tiên thiết kế vi mạch, đóng gói tiên tiến, kiểm thử và phát triển chip chuyên dụng phục vụ thiết bị thông minh, tự động hóa công nghiệp, viễn thông và quản lý năng lượng. Đặc biệt, nhu cầu tích hợp nhiều loại chip trong các hệ thống AI đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị của công đoạn đóng gói, kiểm thử, vốn không còn đơn thuần là hoạt động gia công.

Thứ hai, cần chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ quy mô vốn sang hiệu quả lan tỏa và hấp thụ công nghệ. Các dự án bán dẫn cần được đánh giá không chỉ dựa trên vốn đăng ký, kim ngạch xuất khẩu hay số lượng việc làm, mà còn trên khả năng đào tạo kỹ sư, phát triển hoạt động nghiên cứu và mở rộng mạng lưới nhà cung cấp trong nước. Song song với đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực kỹ thuật, quản trị chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để đủ khả năng tiếp nhận công nghệ. Chính sách ưu đãi đầu tư có thể gắn với kết quả thực hiện cụ thể, phù hợp với pháp luật và các nghĩa vụ quốc tế.

Thứ ba, cần xây dựng hạ tầng nghiên cứu và phát triển bán dẫn dùng chung. Chi phí phần mềm thiết kế, chế tạo chip mẫu, thiết bị đo lường và kiểm thử là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp công nghệ mới. Việt Nam cần thúc đẩy hình thành những trung tâm hỗ trợ thiết kế, phòng thí nghiệm trọng điểm và cơ sở kiểm thử đạt chuẩn, tạo điều kiện để trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng khai thác. Qua đó, rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa sản phẩm.

Thứ tư, cần phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế của từng công đoạn. Mục tiêu đào tạo trên 50.000 nhân lực bán dẫn cần đi kèm yêu cầu về chất lượng và cơ cấu chuyên môn. Các chương trình đào tạo nên tăng cường thực hành thiết kế, kiểm chứng vi mạch, đóng gói, kiểm thử và sử dụng công cụ công nghiệp. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác với doanh nghiệp quốc tế, thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và tạo môi trường để kỹ sư trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm thực tế.

Cuối cùng, cần phát triển thị trường cho các sản phẩm bán dẫn do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, thiết kế. Nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, nông nghiệp, giao thông, năng lượng và viễn thông có thể tạo thị trường ban đầu cho chip chuyên dụng. Cơ chế đặt hàng nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm và hỗ trợ thương mại hóa cần hướng tới những bài toán cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Cơn sốt chip AI tại Hàn Quốc cho thấy lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế công nghệ phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng tích lũy tri thức và làm chủ những mắt xích quan trọng. Trong thực hiện Nghị quyết 57, hiệu quả phát triển ngành bán dẫn cần được đánh giá không chỉ bằng quy mô đầu tư, doanh thu hay số lượng nhân lực, mà còn bằng số thiết kế được thương mại hóa, tài sản trí tuệ do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu và năng lực cung ứng của doanh nghiệp nội địa. Thành công của Việt Nam không chỉ nằm ở việc tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, mà quan trọng hơn là khả năng tạo lập và nắm giữ giá trị trong chuỗi cung ứng đó.