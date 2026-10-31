Từ 'Cơn lốc cao nguyên' đến già làng sân cỏ

Anh K’Brèo khi đang thi đấu trong màu áo “Cơn lốc cao nguyên”

“Tôi vốn là con em buôn Nausri, từ buôn chạy theo trái bóng tròn thi đấu khắp nơi và khi giải nghệ, tôi trở về với quê hương, tiếp tục lao động và hỗ trợ bà con, nhất là thanh thiếu niên trong buôn luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe để học tập”, anh K’Brèo - nguyên đội trưởng Đội tuyển bóng đá Lâm Đồng tâm sự. Cậu bé buôn Nausri theo trái bóng lăn, đam mê với sân cỏ đã có khoảng thời gian cống hiến hăng say với đồng đội.

Năm 2016, anh K’Brèo giải nghệ, trở về với quê nhà, buôn Nausri, phường B’Lao. Ngay lập tức, anh trở thành hạt nhân chủ chốt của phong trào thể thao trong buôn và trong toàn khu vực Bảo Lộc. Chuyên môn tốt, thể lực tốt, cựu cầu thủ đã xây dựng được đội bóng của buôn với đấu pháp hợp lý, rèn luyện thể lực sung mãn.

“Các em thiếu niên trong buôn rất đam mê thể thao. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, tôi luôn nhắc nhở các em, các cháu phải vừa tập luyện, vừa bảo đảm việc học tập thật tốt mới có tương lai lâu dài. Thiếu niên buôn Nausri là không bỏ học, phải học mới đủ khả năng theo thể thao một cách bài bản”, anh K’Brèo chia sẻ.

Đội bóng đá buôn Nau Srê dưới sự hướng dẫn của K' Brèo

Không chỉ rèn đội bóng, anh còn là hạt nhân trong mọi môn thể thao của buôn, từ bóng chuyền nam - nữ, bóng đá, bóng chuyền da, cho tới các môn thể thao khác. “Buôn Nausri được phường hỗ trợ xây dựng một khu tập luyện thể thao rất bài bản, có sân bóng, sân cầu lông, sân bóng chuyền… Chiều nào cũng vậy, sau giờ đi làm hay đi vườn về, cả buôn lại đổ ra khu sân bóng để tập luyện, vừa vui vừa khỏe. Đời sống văn hóa thể thao của buôn Nausri rất vui và sôi động”, anh K’Brèo thông tin.

Không chỉ là thủ lĩnh thể thao ở địa phương, tại đơn vị công tác, anh K’Brèo cũng là hạt nhân của phong trào. Chị Hồng Thạnh, cán bộ Công ty CP Scavi Chi nhánh Bảo Lộc cho biết, sự góp mặt của anh K’Brèo giúp đội bóng của Công đoàn cơ sở công ty đứng nhất, nhì trong toàn khu vực. “Công tác tại doanh nghiệp 10 năm, anh K’Brèo vừa là một người lao động gương mẫu, vừa là nhân tố giúp đội bóng của Scavi chúng tôi vươn lên chinh phục hết giải nội bộ tới giải khu vực, là vận động viên có thành tích nổi trội”, chị Hồng Thạnh khẳng định.

K'Brèo (số 11, hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) trong màu áo đội tuyển Lâm Đồng

Ông Cầm Nguyễn Anh Huy, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công phường 1 Bảo Lộc (nguyên cán bộ phụ trách thể thao của Trung tâm Văn hóa TP Bảo Lộc) thông tin, buôn Nausri là buôn có thiết chế văn hóa - thể thao được Nhà nước đầu tư xây dựng rất bài bản.

Cùng với sự say mê rèn luyện của bà con, đam mê của các bạn trẻ và sự có mặt của một lão tướng thể thao, người từng thi đấu chuyên nghiệp như anh K’Brèo, phong trào rèn luyện thể thao của toàn buôn hết sức sôi động.

Anh còn là thành viên thể thao nòng cốt của Công đoàn Công ty Scavi CN Lâm Đồng

Cũng theo ông Huy, không chỉ dừng lại ở buôn của mình, tại tất cả các đội bóng trên toàn địa bàn các phường, chỉ cần có yêu cầu, anh K’Brèo đều sẵn sàng tham gia hỗ trợ hết sức nhiệt tình.

Buôn Nausri và toàn Bảo Lộc hiện có một số mầm non bóng đá trẻ rất triển vọng và trong số đó, không ít bạn được khích lệ từ chính tấm gương người cầu thủ bước ra từ buôn làng K’Brèo. “Chúng tôi hay gọi đùa anh K’Brèo là già làng sân cỏ vì cậu ấy vừa có năng lực, vừa có uy tín, lại có lòng nhiệt thành vì phong trào rèn luyện thân thể của thanh thiếu niên cũng như người yêu bóng đá”, ông Cầm Nguyễn Anh Huy nhận xét.