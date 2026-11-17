Gần 140.000 thành viên, hàng trăm bài viết mỗi ngày, nhóm Facebook “Con yêu bố mẹ” đang trở thành không gian chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhóm "Con yêu bố mẹ" hiện có gần 140.000 thành viên. Ảnh chụp màn hình tối 16-11

Những câu chuyện được đăng tải không có gì quá lớn lao: một bộ quần áo được cha mẹ mua, khoản tiền để đi ăn cùng bạn bè, bữa ăn ngon hay món quà bất ngờ… Nhưng điều khiến nhiều người thích thú là cách các bạn trẻ công khai bày tỏ lòng biết ơn, đôi khi bằng những lời lẽ hồn nhiên, hài hước.

Trong nhịp sống mà các thành viên gia đình nhiều khi ít có thời gian dành cho nhau, việc những người trẻ chủ động ghi nhận sự quan tâm của cha mẹ là một tín hiệu tích cực. Bởi tình cảm, dù gần gũi đến đâu, vẫn cần được bày tỏ và trân trọng.

Thế nhưng, hiện tượng này sẽ có ý nghĩa hơn nếu được nhìn trong mối tương quan với một cộng đồng từng gây nhiều tranh luận: “Con ghét bố mẹ”.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10-2026, nhóm “Con ghét bố mẹ” từng tăng nhanh số lượng thành viên, có thời điểm tiến sát 400.000 người. Trái với không khí vui vẻ của “Con yêu bố mẹ”, những bài viết tại đây chủ yếu là lời tâm sự về áp lực học tập, sự kiểm soát, những lần bị so sánh, thiếu sự chia sẻ và cả những tổn thương trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

Nhiều người trẻ chọn cách giãi bày ẩn danh, nói ra những điều khó có thể nói trực tiếp với người thân. Đến ngày 6-10-2026, nhóm này không còn hiển thị tại Việt Nam sau khi Meta thực hiện yêu cầu pháp lý của Bộ Công an về việc hạn chế nội dung này.

Một mái nhà thực sự ấm áp là nơi con cái không phải tìm đến mạng xã hội để nói lời yêu thương hay giãi bày tổn thương, mà có thể nói tất cả những điều ấy với chính cha mẹ mình. Ảnh minh họa: AI

Một bên là lời cảm ơn, một bên là sự trách móc; một bên lan tỏa những câu chuyện ấm áp, bên kia chất chứa những tâm sự nặng nề. 2 hội nhóm với 2 tên gọi đối lập dường như tạo nên 2 bức tranh trái chiều về tình cảm gia đình. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tên gọi hay số lượng thành viên để đánh giá, chúng ta có thể bỏ qua điều quan trọng nhất: cả hai đều phản ánh nhu cầu được bày tỏ của người trẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà có người tìm đến mạng xã hội để kể về món quà cha mẹ mua cho mình, trong khi người khác phải mượn một không gian trực tuyến để nói về những tổn thương ngay trong chính gia đình. Đó là 2 cách thể hiện khác nhau, nhưng cùng cho thấy tình cảm gia đình không phải lúc nào cũng được cảm nhận và diễn đạt theo cùng một cách giữa các thế hệ.

Với nhiều bậc cha mẹ, yêu thương thường được thể hiện bằng sự hy sinh, chăm lo vật chất, định hướng học hành và mong muốn con có một tương lai tốt đẹp. Nhưng với con cái, tình yêu thương đôi khi còn nằm ở việc được tôn trọng lựa chọn, được lắng nghe khi gặp khó khăn, được công nhận những nỗ lực và có không gian riêng để trưởng thành.

Khi 2 cách thể hiện ấy không gặp nhau, sự quan tâm có thể bị cảm nhận thành áp đặt; sự nghiêm khắc có thể trở thành áp lực; còn những hy sinh của cha mẹ đôi khi không được con cái nhận ra.

Vì thế, thiết nghĩ, sự lan tỏa của 2 hội nhóm không nên chỉ được nhìn như 1 trào lưu trên mạng xã hội. Đó còn là lời nhắc nhở về chất lượng giao tiếp trong gia đình hiện đại.

Khi con cái dễ dàng chia sẻ với hàng nghìn người xa lạ nhưng lại ngần ngại nói chuyện với cha mẹ; khi cha mẹ dành nhiều công sức lo cho tương lai của con nhưng chưa chắc hiểu được những áp lực con trẻ đang đối mặt, khoảng cách thế hệ sẽ ngày càng khó thu hẹp.

Suy cho cùng, thước đo của một gia đình hạnh phúc không phải là số lượng lời yêu thương được đăng tải hay những câu chuyện nhận được bao nhiêu lượt tương tác. Đó là khả năng mỗi thành viên có thể thành thật với cảm xúc của mình, cùng đối thoại, bao dung và tìm được sự đồng cảm.

Bởi, một mái nhà thực sự ấm áp là nơi con cái không phải tìm đến mạng xã hội để nói lời yêu thương hay giãi bày tổn thương, mà có thể nói tất cả những điều ấy với chính cha mẹ mình.