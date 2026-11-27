Từ cô gái vùng cao yêu lịch sử đến giải Nhất quốc gia

Sinh ra trong gia đình thuần nông, cô gái người Nùng Triệu Thị Nương (sinh năm 2006, ở Cao Bằng) không có nhiều điều kiện để theo đuổi việc học. Dù vậy, bố mẹ Nương vẫn luôn ủng hộ, động viên trước những lựa chọn của con.

Nương hiểu, học tập không phải con đường duy nhất để vươn lên, nhưng đây là lựa chọn phù hợp để nữ sinh tích lũy tri thức, mở rộng cơ hội và phát triển bản thân. Vì thế, từ cấp THCS, Nương đã rời gia đình để học tập trong môi trường nội trú. Những năm tháng ấy đã rèn cho Nương tính tự lập, biết sắp xếp thời gian, chủ động trong sinh hoạt và học tập.

Để duy trì sự tập trung và không bị áp lực thi cử cuốn đi, Nương rèn thói quen lập danh sách công việc cần hoàn thành mỗi ngày. Buổi tối, Nương thường nhìn lại những việc đã làm được, những mục tiêu còn dang dở để điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Cách học này giúp nữ sinh kiểm soát tiến độ, giữ nhịp cố gắng để đạt mục tiêu.

Triệu Thị Nương theo học ngành Sư phạm Lịch sử tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Niềm đam mê với lịch sử của Nương bắt nguồn từ những thước phim tài liệu và bài giảng của thầy cô. Càng tìm hiểu, Nương càng nhận ra, lịch sử không phải những sự kiện đơn lẻ cần ghi nhớ mà là dòng chảy gồm chuỗi sự kiện có mối liên hệ, chứa đựng những vấn đề thú vị cần được lý giải.

Với khối lượng kiến thức khổng lồ, theo Nương, muốn học tốt Lịch sử, cần có kế hoạch và phương pháp phù hợp. Vì thế, nữ sinh thường hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, đặt các sự kiện trong mối liên hệ với nhau, nhìn nhận vấn đề khách quan và liên tục đặt câu hỏi “vì sao” để tìm lời giải. Ngoài sách giáo khoa và bài giảng, Nương còn chủ động đọc thêm tài liệu nhằm mở rộng hiểu biết. “Trong quá trình học, những câu chuyện về các vị anh hùng dân tộc quê Cao Bằng, những dấu mốc lịch sử gắn với mảnh đất nơi mình sinh ra càng khiến mình thêm tự hào”, Nương chia sẻ.

Nhờ đam mê và nỗ lực học tập, năm lớp 12, khi còn theo học ở trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Nương đoạt giải Nhất Học sinh Giỏi quốc gia môn Lịch sử. Ngoài ra, năm 2024, Nương được Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) vinh danh là học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. “Mình xúc động khi những nỗ lực trong học tập của mình được ghi nhận, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Sự ghi nhận ấy đã tiếp thêm động lực để mình tiếp tục hoàn thiện bản thân, hướng đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là quê hương Cao Bằng”, Nương chia sẻ.

Chọn ngành Sư phạm Lịch sử để đưa quá khứ đến gần học sinh

Sau những thành tích đã đạt được, Triệu Thị Nương quyết định theo đuổi ngành Sư phạm Lịch sử tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo nữ sinh, lựa chọn này xuất phát từ niềm đam mê đối với lịch sử và mong muốn được truyền lại những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc đến với các thế hệ học sinh. Trong hình dung của Nương, một giáo viên Lịch sử không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải không ngừng học hỏi, có kỹ năng sư phạm và tư duy độc lập, sáng tạo.

Triệu Thị Nương từng đoạt giải Nhất Học sinh Giỏi quốc gia môn Lịch sử. Ảnh: NVCC

Vì vậy, trên giảng đường, Nương tích cực trau dồi chuyên môn, kinh nghiệm phục vụ công việc giảng dạy, đồng thời duy trì thành tích học tập ở mức Giỏi, Xuất sắc. “Mình mong muốn tổ chức những tiết học sinh động, nơi học sinh không chỉ nghe giảng, ghi nhớ các con số, sự kiện khô khan mà còn được chủ động khám phá, tìm hiểu và đặt câu hỏi. Qua đó, học sinh sẽ hiểu thêm về quá khứ, biết trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai”, Nương chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Nương tự hào nhất không phải là những thành tích, giải thưởng đã đạt được mà là quãng thời gian được học tập, nghiên cứu và thử sức với những điều mới mẻ. Mỗi trải nghiệm đều giúp Nương trưởng thành, có thêm những góc nhìn mới và hiểu rõ hơn con đường mình muốn đi.

Với Nương, Cao Bằng là nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là miền quê nữ sinh mong muốn gắn bó lâu dài. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Nương hy vọng có cơ hội trở về quê hương, mang những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với học sinh, góp phần nuôi dưỡng tình yêu môn học và sự trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của quê nhà.