Từ cô gái nghèo Thanh Hóa đến chân dài đình đám Vbiz, mỹ nhân 34 tuổi mặc táo bạo khoe vóc dáng cực phẩm

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa, được biết đến là một trong những chân dài nổi bật của làng mốt Việt. Sở hữu chiều cao 1,79m, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng thanh mảnh, cô ghi dấu ấn trên sàn diễn nhờ phong cách trình diễn cá tính và thần thái sắc lạnh.

Mới đây, những hình ảnh thời trang của Hoàng Thùy tiếp tục nhận được sự quan tâm khi người đẹp thường xuyên lựa chọn trang phục cắt xẻ, ôm sát hoặc khoe lưng trần. Ở tuổi 34, cô không ngại thử nghiệm các thiết kế táo bạo, khai thác lợi thế hình thể và đôi chân dài nổi bật.

Đằng sau vẻ ngoài tự tin ấy là hành trình nhiều nỗ lực của một cô gái từng lớn lên trong điều kiện kinh tế thiếu thốn, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thời trang.

Từ cô gái nghèo Thanh Hóa đến siêu mẫu, Á hậu nổi tiếng

Hoàng Thùy bước vào làng giải trí khi giành ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Chiến thắng này mở ra cơ hội để cô phát triển sự nghiệp người mẫu, tham gia nhiều chương trình thời trang trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Năm 2017, Hoàng Thùy thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1. Hai năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, lọt Top 20 chung cuộc.

Ít ai biết rằng trước khi có được những thành tích này, Hoàng Thùy từng trải qua tuổi thơ không mấy đủ đầy. Trong chương trình The Khang Show năm 2025, cô kể rằng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thời đi học chỉ có hai chiếc quần để mặc.

Người đẹp cho biết khi còn sống ở quê, cô gần như không hình dung bản thân sẽ làm công việc liên quan đến thời trang. Chính những trải nghiệm thiếu thốn trong quá khứ đã trở thành động lực để cô cố gắng thay đổi cuộc sống.

Sau nhiều năm hoạt động, Hoàng Thùy có cơ hội tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và đặt chân đến nhiều quốc gia. Trong cuộc trò chuyện năm 2025, cô tiết lộ đã đi khoảng 20 nước, phần lớn gắn với công việc và những chuyến trải nghiệm cá nhân.

Dù từng đảm nhận nhiều vai trò như người mẫu, Á hậu và giám khảo các cuộc thi, Hoàng Thùy chia sẻ cô vẫn muốn được khán giả nhớ đến với danh xưng người mẫu, bởi đây là công việc đặt nền móng cho sự nghiệp của mình.

Tuổi 34 chuộng trang phục gợi cảm, tự tin khoe vóc dáng

Một trong những điểm nổi bật của Hoàng Thùy là đôi chân dài. Hiện tại, Hoàng Thùy duy trì phong cách thời trang đa dạng nhưng đặc biệt yêu thích những thiết kế tôn dáng. Khi tham dự sự kiện, cô thường lựa chọn váy ôm sát, trang phục xuyên thấu hoặc các thiết kế có đường cắt xẻ nổi bật. Những bộ cánh khoe lưng trần, vòng eo và đôi chân dài giúp cô thể hiện hình ảnh sắc sảo, quyến rũ.

Ở đời thường, nữ siêu mẫu cũng không ngại diện trang phục năng động như áo ngắn, quần ôm hay các thiết kế mang hơi hướng thể thao. Khi đi biển hoặc nghỉ dưỡng, cô thường lựa chọn bikini và những bộ đồ có kiểu dáng phóng khoáng, khai thác lợi thế vóc dáng.

Sau 15 năm kể từ chiến thắng tại Vietnam's Next Top Model, Hoàng Thùy vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Từ một cô gái từng không dám nghĩ đến nghề người mẫu, cô đã xây dựng được dấu ấn riêng trong làng mốt Việt và tiếp tục theo đuổi hình ảnh cá tính, tự tin ở tuổi 34.