Từ cơ chế đặc thù đến trách nhiệm thực thi
Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở xử lý những tồn tại kéo dài tại 12 công trình, dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh. Tuy nhiên, từ cơ chế chính sách đến giải pháp thực tế vẫn còn nhiều việc phải làm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ trách nhiệm, lựa chọn phương án khắc phục khả thi, bảo đảm tính nghiêm minh và không để sai phạm tiếp tục tái diễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-co-che-dac-thu-den-trach-nhiem-thuc-thi-246261110192643474.htm