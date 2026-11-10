Từ cơ chế đặc thù đến trách nhiệm thực thi

Gần 170 căn hộ nhà ở xã hội tại hai dự án ở Hà Nội được chuyển từ cho thuê sang bán, với giá khoảng 16,6-20,2 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đợt bán này chỉ dành cho người đang thuê nhà tại chính hai dự án và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.