Từ clip phát tán trên mạng xã hội, Cảnh sát giao thông làm rõ thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng

Ngày 21-9, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp máy công cộng (thuê qua ứng dụng TNGo) lưu thông trên đường, có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 triển khai các biện pháp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện là em P.G.H (sinh năm 2015, trú tại Hà Nội) cùng một số trường hợp có liên quan, mời đến cơ quan Công an làm việc.

Hình ảnh trong clip ghi nhận hai thiếu niên điều khiển xe đạp máy chở nhau đánh võng, lạng lách trên phố

Tại cơ quan Công an, P.G.H đã nhận thức được hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Do P.G.H chưa đủ 14 tuổi, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh cáo và giáo dục về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đại diện gia đình P.G.H cũng đã được thông tin về vụ việc, đồng thời cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra hành vi tương tự.

Đối với các trường hợp có liên quan, căn cứ tính chất hành vi và độ tuổi, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh, tuyên truyền, giáo dục theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Đội CSGT đường bộ số 4 làm việc với gia đình và thiếu niên vi phạm

Theo quy định, người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Đối với người điều khiển ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Trường hợp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, thiếu niên trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô.