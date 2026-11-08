Từ clip MXH, CSGT Tuyên Quang tịch thu xe của nam thanh niên bốc đầu mô tô không biển số

Ngày 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vừa xác minh, xử lý một nam thanh niên điều khiển xe mô tô bốc đầu và tịch thu phương tiện.

Cảnh sát giao thông Tuyên Quang xác minh, xử lý nam thanh niên "bốc đầu" xe.

Theo đó, khoảng 22h ngày 05/11, tại Km297+800, N.T.V (sinh năm 2009, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe mô tô không gắn biển số đi theo hướng Thanh Thủy - Hà Giang - Hà Nội, thực hiện hành vi “bốc đầu” xe. Sau khi đi được khoảng 3m, phương tiện mất thăng bằng khiến V ngã xuống đường.

Ngay sau khi phát hiện video phản ánh, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Thanh Thủy xác minh, làm rõ vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.V về các hành vi điều khiển xe mô tô đi bằng một bánh đối với xe hai bánh; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên; Điều khiển xe không gắn biển số. Tổng mức phạt là 2.750.000 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng xem xét xử lý phụ huynh của N.T.V là người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, mức phạt dự kiến 9.000.000 đồng.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Mọi hành vi lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” và các hành vi vi phạm khác gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đều sẽ bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.