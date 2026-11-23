Nguy cơ vướng vòng lao lý

Một vụ việc tại Hải Phòng gần đây khiến dư luận bức xúc khi phụ huynh để con chưa có giấy phép lái xe điều khiển ô tô trên đường, trong khi người lớn ngồi bên cạnh hướng dẫn, cổ vũ và quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Từ những hình ảnh được chia sẻ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. Người điều khiển phương tiện và chủ xe dự kiến đối diện tổng mức phạt lên tới 77 triệu đồng.

Vụ việc phụ huynh để con chưa có giấy phép lái xe điều khiển ô tô trên đường rồi quay clip khoe mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Đáng lo ngại, đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật giao thông mà còn cho thấy sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của người lớn. Dù biết con chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, phụ huynh vẫn giao xe, thậm chí xem việc con tự lái ô tô như một trải nghiệm đáng khích lệ để ghi hình, chia sẻ lên mạng xã hội.

Sự dễ dãi ấy có thể phải trả giá đắt. Khi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, cha mẹ không chỉ đặt con mình trước nguy cơ mất an toàn mà còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người cùng tham gia giao thông. Thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cho thấy hậu quả của việc giao xe thiếu trách nhiệm không dừng lại ở những lời nhắc nhở hay mức phạt hành chính.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe, đầu năm 2026, bà Bé vẫn giao xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho Hứa quản lý và sử dụng.

Ngày 5/8/2026, khi điều khiển phương tiện qua ngã tư đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (phường Thành Sen), do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ, Hứa đã va chạm với một xe mô tô khác. Vụ tai nạn khiến người điều khiển phương tiện còn lại bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 78%.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại Ninh Bình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố Phạm Thị Bắc (SN 1990, trú tại xã Nam Lý) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, bà Bắc giao xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho con trai là V.H.N (sinh ngày 17/9/2009), dù người này chưa đủ tuổi và chưa được cấp giấy phép lái xe.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, V.H.N thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một xe mô tô khác. Hậu quả, người điều khiển xe bị va chạm bị tổn hại sức khỏe 74%. Liên quan vụ việc, V.H.N cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn, cả hai mẹ con ở Hà Tĩnh bị khởi tố.

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện: Hệ lụy không chỉ là tiền phạt

Theo TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự, an toàn giao thông, thậm chí dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Người chưa được đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thường thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Vì vậy, chỉ một phút thiếu quan sát, xử lý lúng túng hoặc không làm chủ tốc độ cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để điều khiển tham gia giao thông là hành vi bị nghiêm cấm.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít phụ huynh vẫn dễ dàng giao xe cho con vì muốn thuận tiện đi lại, không có thời gian đưa đón hoặc đơn giản là chiều theo sở thích của con. Thậm chí, có trường hợp cha mẹ không kiểm soát được việc con tự ý sử dụng phương tiện, tụ tập với bạn bè, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và thiếu kỹ năng.

Theo các chuyên gia giao thông, ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt từ 16 - 18 tuổi, nhiều em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Trong khi đó, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, khả năng kiểm soát hành vi và xử lý tình huống còn hạn chế, khiến các em dễ gặp rủi ro khi tham gia giao thông.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện còn có thể khiến chủ phương tiện phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, giấy phép lái xe và kỹ năng theo quy định. Việc biết lái xe trên thực tế không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện pháp lý để tham gia giao thông.

Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Nếu biết rõ người được giao xe không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển mà vẫn giao phương tiện, sau đó xảy ra hậu quả thuộc trường hợp luật định, người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, khung hình phạt cơ bản đối với hành vi này có thể là phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm; các khung hình phạt tiếp theo có thể lên đến 3 năm tù hoặc cao hơn tùy theo hậu quả.

Trong khi đó, người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Nếu có tình tiết định khung như không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức hình phạt có thể từ 3 - 10 năm tù. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án có thể lên tới 7 - 15 năm tù.

Một lần giao chìa khóa tưởng chừng vô hại có thể khiến người khác phải gánh chịu thương tích, mất mát; con em vướng vòng lao lý và chính cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đằng sau những khoản tiền phạt hàng chục triệu đồng còn là nguy cơ đánh đổi bằng tính mạng và những hậu quả không gì bù đắp được.

Cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng

Để ngăn chặn tình trạng giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, cần triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, giáo dục đến kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo TS Khương Kim Tạo, công tác tuyên truyền pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, thiết thực, dễ hiểu, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm của chủ phương tiện khi giao xe. Những vụ việc điển hình cần được thông tin rộng rãi để cảnh báo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với các bậc phụ huynh.

Song song đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp điều khiển phương tiện. Đặc biệt, cần chú trọng khu vực cổng trường, các tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Với phụ huynh, sự quan tâm, yêu thương con cần đi đôi với trách nhiệm và nguyên tắc. Không nên vì thuận tiện, chiều theo mong muốn của con hay suy nghĩ cho con tập lái sớm mà giao phương tiện khi con chưa đủ điều kiện. Mỗi gia đình cần chủ động quản lý phương tiện, nhắc nhở con chấp hành quy định và làm gương trong việc thực hiện pháp luật giao thông.

Nhà trường, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh. Các mô hình như "Cổng trường an toàn giao thông", "Thanh niên với văn hóa giao thông" cần được duy trì thực chất, gắn với việc nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện.

"Pháp luật đã có quy định và chế tài nghiêm khắc, nhưng để ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức và trách nhiệm của mỗi người. Không giao xe cho người chưa đủ điều kiện không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là cách bảo vệ con em mình, bảo vệ những người cùng tham gia giao thông và giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng", ông Tạo nhấn mạnh.