Từ clip dàn cảnh thanh toán lẫn nhau đến đường dây cho vay 120%/năm của Hiệp đen

Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là người khởi xướng, cùng các đối tượng dàn dựng những video mang màu sắc “giang hồ”, mô phỏng cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Tuấn Hiệp và các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Các đoạn phim được đăng tải trên YouTube, Facebook và TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác, xây dựng hình ảnh Hiệp như một “đại ca” có thế lực. Một video dài 39 giây ghi cảnh nhóm người rượt đuổi, đánh nhau đã thu hút hơn 13.300 lượt xem trên TikTok.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn có hành vi cho vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ trên trần phòng ngủ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Nguyễn Tuấn Hiệp bị khởi tố về 3 tội danh, trong khi các bị can còn lại bị khởi tố tùy theo hành vi và vai trò liên quan.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.