Người dùng ngày càng chia sẻ nhiều thông tin cá nhân, từ chuyện tình cảm, sức khỏe đến tài chính, trong các cuộc trò chuyện với chatbot AI.

Sức khỏe, tài chính và những chuyện khó nói được đưa lên chatbot

Nghiên cứu công bố tại Hội nghị AI, Đạo đức và Xã hội năm 2025 của Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hoa Kỳ và Hiệp hội Máy tính (AAAI/ACM) cho thấy mức độ nhạy cảm của những cuộc trò chuyện với chatbot.

Khảo sát 300 người dùng ChatGPT tại Mỹ ghi nhận 82% người tham gia đánh giá các cuộc trò chuyện với chatbot là thông tin nhạy cảm hoặc rất nhạy cảm. Trong khi đó, 47% cho biết từng trao đổi về sức khỏe, 35,3% đề cập đến tài chính cá nhân và 12,7% tìm kiếm hướng dẫn liên quan đến pháp lý.

Những con số này cho thấy chatbot không chỉ được sử dụng để tra cứu kiến thức hay xử lý công việc. Với một bộ phận người dùng, đây còn là nơi họ đưa ra những vấn đề vốn thường được cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ với người khác.

Một phân tích của Anthropic, công bố tháng 6/2025, tiếp tục cho thấy vai trò của AI trong các cuộc trò chuyện mang tính cảm xúc. Nhóm nghiên cứu xem xét khoảng 4,5 triệu cuộc hội thoại trên Claude, trong đó xác định 131.484 cuộc có yếu tố cảm xúc.

Kết quả cho thấy các tương tác cảm xúc chiếm 2,9% tổng số cuộc trò chuyện được phân tích. Người dùng tìm kiếm lời khuyên về các mối quan hệ, định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân, đối mặt với cô đơn và những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Một số cuộc trò chuyện xoay quanh những khúc mắc trong tình cảm, quan hệ cá nhân hoặc giai đoạn bất ổn về tinh thần.

Dữ liệu cho thấy những chủ đề riêng tư đã hiện diện trong tương tác với chatbot, bên cạnh các yêu cầu công việc và sáng tạo nội dung.

Vì sao con người dễ kể chuyện riêng tư với AI?

Một phần lý do nằm ở cảm giác ít bị phán xét. Khi chia sẻ chuyện khó nói với người thân hoặc bạn bè, con người có thể lo ngại bị đánh giá, hiểu lầm hoặc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Với chatbot, những rào cản xã hội này dường như nhẹ hơn.

Nghiên cứu “Digital Confessions: The Willingness to Disclose Intimate Information to a Chatbot and its Impact on Emotional Well-Being”, công bố trên tạp chí Interacting with Computers năm 2024, khảo sát 286 người và so sánh việc tiết lộ thông tin riêng tư với chatbot và với một người khác.

Kết quả cho thấy người tham gia ít lo sợ bị phán xét hơn khi trò chuyện với chatbot. Cảm nhận về tính ẩn danh là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ tiết lộ thông tin riêng tư.

Điều này cho thấy người dùng không tin chatbot hơn con người. Nhưng cảm giác có thể nói ra điều khó nói mà không phải đối diện với phản ứng hay đánh giá từ người quen khiến họ dễ mở lời.

Sự thuận tiện cũng góp phần tạo nên sức hút của chatbot. AI có thể phản hồi bất cứ lúc nào, không đòi hỏi người dùng phải sắp xếp một cuộc gặp hay chờ người khác có thời gian lắng nghe. Khả năng duy trì hội thoại tự nhiên khiến chatbot đôi khi tạo cảm giác như một đối tượng đang kiên nhẫn tiếp nhận câu chuyện.

Tuy nhiên, cảm giác an toàn về mặt tâm lý không đồng nghĩa với an toàn về dữ liệu. Nội dung trò chuyện vẫn được xử lý theo chính sách và cài đặt riêng của từng nền tảng. Vì vậy, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân, hồ sơ sức khỏe, dữ liệu tài chính, mật khẩu hoặc những nội dung có thể gây rủi ro nếu bị lộ.

Nghiên cứu của MIT Media Lab và OpenAI công bố tháng 3/2025, thực hiện trong 4 tuần với 981 người tham gia và hơn 300.000 tin nhắn, cũng đặt ra câu hỏi về tác động tâm lý khi sử dụng chatbot kéo dài. Mức độ tin tưởng và gắn kết xã hội với AI cũng có liên hệ với sự phụ thuộc cảm xúc và hành vi sử dụng có vấn đề.

Các kết quả này chưa chứng minh chatbot gây ra sự cô đơn hay lệ thuộc cảm xúc. Nhưng chúng cho thấy việc sử dụng AI để giãi bày cần có giới hạn. Chatbot có thể hỗ trợ người dùng suy nghĩ, tìm lời khuyên và diễn đạt cảm xúc, song không nên mặc nhiên thay thế các mối quan hệ thực tế hoặc sự hỗ trợ chuyên môn.

AI có thể lắng nghe mà không phán xét, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi bí mật được kể ra đều an toàn. Ranh giới giữa một cuộc trò chuyện hữu ích và nguy cơ lộ lọt dữ liệu đôi khi bắt đầu từ chính những thông tin người dùng tự nguyện chia sẻ.

Nguồn: Tổng hợp