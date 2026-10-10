Từ chuyến tàu di sản đến hành trình khám phá văn hoá xứ Trà

Ngày 9.10, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề “Chuyến tàu di sản, hành trình về với xứ Trà”.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, các chi hội du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch TP. Hà Nội cùng Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội.

Ngoài ra, chương trình cũng có các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, phóng viên, nhà báo, KOLs, blogger du lịch và đại diện chính quyền địa phương, các điểm du lịch tham dự.

Các đơn vị lữ hành của Hiệp hội Du lịch Hà Nội trải nghiệm tuyến du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu trải nghiệm chuyến tàu từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên), mở đầu hành trình khám phá xứ Trà.

Trong khoảng 2 giờ di chuyển, các thành viên giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng trà và khám phá những gian hàng đặc sản địa phương, qua đó khám phá nét đặc sắc trong văn hóa, đời sống người dân Thái Nguyên.

Đến Thái Nguyên, đoàn dâng hương, tham quan khu Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái nhằm tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng nơi đây.

Du khách thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc trên chuyến tàu trải nghiệm

Sau đó, đoàn trải nghiệm thưởng trà tại Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và khám phá Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Tại chương trình, Thái Nguyên phối hợp với ngành đường sắt phát triển sản phẩm du lịch giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới kết nối giao thông với các điểm đến văn hóa, du lịch cộng đồng.

Các doanh nghiệp lữ hành đề xuất đa dạng trải nghiệm trên tàu, tăng cường quảng bá văn hóa trà, đặc sản địa phương và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách.

Trong đó, các đơn vị cũng xây dựng 6 sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt, gồm 3 tour trong ngày và 3 tour kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Các hành trình dự kiến kết nối ga Lưu Xá với những điểm đến như Di tích lịch sử 915, làng nhà sàn sinh thái Thái Hải, vùng chè Tân Cương và hồ Ba Bể.

Trước mắt, các chuyến tàu chuyên đề dự kiến được triển khai gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Thu Hương phát biểu tại tọa đàm

Hoạt động này tạo cơ hội để các đơn vị đánh giá nhu cầu thị trường, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và phương án khai thác sản phẩm hiệu quả.

Từ chương trình, các đại biểu đánh giá cao tiềm năng kết nối giao thông đường sắt với hệ thống điểm đến văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng và vùng chè đặc trưng của Thái Nguyên.

Chương trình là dịp để các đơn vị trải nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm, hướng tới xây dựng các tour du lịch hấp dẫn, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách trong nước, quốc tế.