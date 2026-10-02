Từ chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 đến ca thay khớp gối tại Hòa Bình

Người bệnh là nữ, 67 tuổi, nhập Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trong tình trạng đau hai khớp gối kéo dài, hạn chế khả năng đi lại. Trước đó, người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị thoái hóa khớp gối độ 4, có chỉ định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Phạm Ngọc Tuấn, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cùng ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thực hiện. Đây là ca thay khớp gối toàn phần đầu tiên được đội ngũ bác sĩ của bệnh viện thực hiện hoàn toàn độc lập sau quá trình tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia tuyến Trung ương.

Ngày thứ ba sau phẫu thuật, người bệnh có thể đứng và tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Ảnh: BVĐKHB

Theo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, thay khớp gối toàn phần được chỉ định đối với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn nặng, đau kéo dài, biến dạng khớp và hạn chế vận động khi các phương pháp điều trị bảo tồn không còn hiệu quả. Trong phẫu thuật, các bề mặt sụn và xương bị tổn thương được xử lý, thay thế bằng các thành phần khớp nhân tạo nhằm giảm đau, phục hồi trục chi và cải thiện chức năng vận động.

Trong khuôn khổ Đề án 1816, hoạt động hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên không chỉ nhằm trực tiếp điều trị người bệnh mà còn hướng tới đào tạo, hướng dẫn thực hành và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ tại cơ sở tiếp nhận. Việc ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình có thể tự thực hiện ca thay khớp gối toàn phần cho thấy kỹ thuật đã được chuyển từ quá trình tiếp nhận sang thực hành tại chỗ.

Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tích cực. Đến ngày thứ ba, người bệnh có thể đứng và tập đi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Đến ngày thứ sáu, khả năng đi lại cũng như gấp, duỗi khớp gối tiếp tục được cải thiện.

Việc triển khai độc lập kỹ thuật thay khớp gối toàn phần giúp Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chủ động hơn trong điều trị những trường hợp thoái hóa khớp gối nặng, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh trên địa bàn tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển lên tuyến trên.

Đối với Đề án 1816, kết quả của chuyển giao không chỉ được tính bằng số kỹ thuật được đưa xuống tuyến dưới mà còn ở khả năng cơ sở tiếp nhận duy trì và tự thực hiện kỹ thuật sau đào tạo. Tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, từ sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến Trung ương, kỹ thuật thay khớp gối toàn phần đang được chuyển thành năng lực điều trị tại chỗ.