"Bức tranh di sản" 3 miền trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

Khi di sản trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Giữa không gian rực rỡ ánh sáng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 24-11, những làn điệu dân ca, tiếng nhạc cung đình, nhịp cồng chiêng và các hình thức diễn xướng truyền thống đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Chỉ khoảng hơn 10 phút, khán giả được dẫn dắt qua những không gian văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ, hội Gióng, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái, nghệ thuật Xòe Thái lần lượt góp những sắc màu đặc trưng.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hội Gióng (Đền Phù Đổng và Đền Sóc) được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Ngọc Tú

Dân ca quan họ Bắc Ninh (Đoàn nghệ thuật thành phố Bắc Ninh) trình diễn. Ảnh: Quang Thái

Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên sôi động trên sân khấu. Ảnh: Duy Khánh

Hành trình tiếp nối với Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Nhã nhạc cung đình Huế, nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm cùng những thực hành tín ngưỡng, lễ hội giàu bản sắc.

Không đơn thuần là sự tập hợp của nhiều tiết mục, “Bức tranh di sản” cho thấy nỗ lực sáng tạo trong việc chuyển tải những giá trị văn hóa có đặc trưng riêng thành một tác phẩm sân khấu thống nhất, vừa giàu tính nghệ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và công nghệ trình diễn trở thành phương tiện hỗ trợ câu chuyện văn hóa, góp phần đưa di sản đến gần khán giả. Tuy nhiên, chiều sâu của tiết mục vẫn nằm ở sự hiện diện của chính các nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng thực hành di sản.

Từ góc nhìn phát triển công nghiệp văn hóa, đây là một hướng đi đáng chú ý. Di sản không chỉ được giới thiệu như những giá trị cần bảo vệ mà còn trở thành nguồn chất liệu sáng tạo, có khả năng hình thành các sản phẩm nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm văn hóa hấp dẫn.

Đây cũng là cách tiếp cận mới theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực to lớn cho sự phát triển đất nước. Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường và định vị thương hiệu sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Theo NSƯT Hoàng Trọng Cương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, đơn vị tham gia với 39 diễn viên và nhạc công, kết hợp múa cung đình với Nhã nhạc để góp một sắc màu riêng vào bức tranh di sản chung.

Tiết mục âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (triều Nguyễn) biểu diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Ảnh: Ngọc Tú

Dù thời lượng trình diễn chỉ hơn một phút, ông cho rằng đây là cơ hội đặc biệt để nghệ thuật cung đình tiếp cận đông đảo công chúng. Quy mô tổ chức cùng sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một không gian nghệ thuật ấn tượng, kết nối nghệ sĩ với hàng chục nghìn khán giả.

“Chúng tôi mong rằng qua những tiết mục này, khán giả trẻ không chỉ được thưởng thức mà còn hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc”, NSƯT Hoàng Trọng Cương chia sẻ.

Đối với đoàn nghệ nhân Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau, việc đưa tác phẩm “Dạ cổ hoài lang” của cố soạn giả Cao Văn Lầu đến sân khấu Mỹ Đình cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Bà Bùi Thị Tâm, phụ trách đoàn nghệ nhân, cho biết tác phẩm không chỉ có giá trị âm nhạc mà còn giữ vị trí quan trọng trong sự hình thành, phát triển của vọng cổ và sân khấu cải lương Nam Bộ. Khi những giai điệu truyền thống được giới thiệu trong một không gian nghệ thuật lớn, khán giả có thêm cơ hội nhận diện những giá trị riêng của từng vùng văn hóa, từ đó khơi gợi nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm sâu hơn.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm (UNESCO ghi danh năm 2022) được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Duy Khánh

Một cách tiếp cận khác được thể hiện qua phần trình diễn nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm. Theo ông Hải Văn Thành, đại diện đoàn nghệ nhân tỉnh Khánh Hòa, tiết mục tái hiện trực tiếp quy trình chế tác gốm bằng tay, kết hợp tiếng trống Ginăng, kèn Saranai, những điệu múa và làn điệu dân ca Chăm.

Những thao tác nhào nặn đất, tạo hình và kỹ thuật xoay toàn thân của nghệ nhân không chỉ giới thiệu một nghề thủ công mà còn giúp công chúng cảm nhận được chiều sâu tri thức dân gian và kỹ năng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó cũng là một trong những hướng đi để chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Giữ vững hồn cốt di sản để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Việc đưa 17 di sản lên sân khấu quốc gia đã mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi, nhưng cũng đặt ra một bài toán không đơn giản: Làm thế nào để di sản trở thành sản phẩm giải trí hấp dẫn mà không đánh mất bản sắc?

Mỗi loại hình di sản đều có môi trường thực hành, kỹ thuật, nghi lễ và những giá trị văn hóa riêng. Khi được chuyển tải lên sân khấu hiện đại với thời lượng giới hạn, sự sáng tạo đòi hỏi phải đi cùng hiểu biết sâu sắc, tôn trọng đặc trưng và vai trò của cộng đồng thực hành.

NSƯT Bạch Vân biểu diễn nghệ thuật Ca trù (UNESCO ghi danh năm 2009). Ảnh: Văn Tuyến

Tiến sĩ, NSƯT Bạch Vân, người có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật Ca trù, bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển động mới trong phát triển văn hóa và sự quan tâm dành cho nghệ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của người thực hành di sản, bà nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa phải đặc biệt chú trọng gìn giữ giá trị cốt lõi. NSƯT Bạch Vân ví quá trình bảo tồn di sản như xây dựng một ngôi nhà: muốn công trình phát triển cao và bền vững thì trước hết nền móng phải chắc chắn. Với di sản cũng vậy, nếu không nắm chắc cái gốc, những sáng tạo mới có nguy cơ làm phai nhạt bản sắc.

Quan điểm ấy đặt ra yêu cầu quan trọng trong quá trình đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh. Phát huy giá trị di sản không đồng nghĩa với việc chỉ khai thác các yếu tố hấp dẫn về hình thức, mà phải tạo ra những sản phẩm có chiều sâu, giữ được tính chân thực và giá trị nhân văn.

Từ thực tiễn bảo tồn nghệ thuật cung đình Huế, NSƯT Hoàng Trọng Cương cho biết quá trình trẻ hóa lực lượng diễn viên vẫn gặp khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế tuyển dụng, vị trí việc làm và đào tạo nhân lực đặc thù. Theo ông, đơn vị đang từng bước giải quyết bằng việc tuyển dụng, hợp đồng và đào tạo diễn viên trẻ tại chỗ, bảo đảm có lực lượng tiếp nối để gìn giữ nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân hát Xoan Nguyễn Thị Chuông trình diễn tại chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Ngọc Tú

Nghệ nhân hát Xoan Nguyễn Thị Chuông (Phường Xoan An Thái, tỉnh Phú Thọ) gợi mở, để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, không thể chỉ đầu tư cho một đêm biểu diễn mà cần quan tâm đến con người, môi trường thực hành, cơ chế trao truyền và khả năng tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Phát triển công nghiệp văn hóa vì thế không chỉ là câu chuyện sáng tạo những sản phẩm giải trí có sức hút, mà còn là quá trình xây dựng hệ sinh thái văn hóa, trong đó nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng cùng tham gia, cùng thụ hưởng giá trị.

Khán giả sôi động với các tiết mục trình diễn trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Văn Tuyến

Là ca sĩ góp giọng trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, ca sĩ Đức Phúc đặc biệt đánh giá cao sự xuất hiện của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản tại “Muôn sắc Việt Nam”, bởi chính họ mang đến những góc nhìn chân thực, gần gũi hơn về văn hóa truyền thống.

Theo Đức Phúc, khi các giá trị truyền thống được đặt cạnh tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, nghệ thuật Việt Nam có thêm nhiều cách kể chuyện mới mẻ mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc. Từ cách kể chuyện mới, khán giả thuộc nhiều độ tuổi đều có thể tìm thấy sự đồng cảm, niềm yêu thích và cảm xúc riêng trong cùng một chương trình.

Phụ trách dàn dựng chương trình, Tổng biên đạo Trần Ly Ly cho biết, văn hóa truyền thống luôn vận động, phát triển cùng dòng chảy thời đại. Điều cốt lõi là nhận diện, gìn giữ những giá trị nguyên bản, đồng thời chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo, phù hợp với nhịp sống và cảm xúc của công chúng đương đại. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong quá trình dàn dựng “Muôn sắc Việt Nam”, khi những sắc màu di sản không chỉ được tái hiện mà còn được làm mới, tạo sức hấp dẫn và sự kết nối với nhiều thế hệ khán giả.