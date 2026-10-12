Từ chuẩn đầu ra đến chất lượng đào tạo

Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai thực hiện nội dung đánh giá.

Đánh giá thực chất năng lực người học

Đánh giá chuẩn đầu ra là hoạt động được Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai duy trì thường niên, nằm trong hệ thống các giải pháp bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục. Thông qua hoạt động này, Phân hiệu sẽ từng bước xác định mức độ đáp ứng của sinh viên đối với những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực được xác định trong chương trình đào tạo.

Thực hiện hoạt động đánh giá có Tổ đánh giá, đại diện các khoa chuyên môn cùng 248 sinh viên Khóa 7 thuộc 8 chương trình đào tạo. Với tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, các thành viên phối hợp triển khai nội dung đánh giá phù hợp với đặc thù của từng chương trình, hướng tới phản ánh tương đối đầy đủ năng lực của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

TS. Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2026.

Theo đó, đây không chỉ là dịp ghi nhận mức độ đạt được các yêu cầu đầu ra của sinh viên sau quá trình học tập, mà còn là cơ hội để nhà trường nhìn nhận khách quan hơn về hiệu quả của chương trình đào tạo cũng như hoạt động dạy và học. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Phân hiệu có thêm căn cứ để xác định những nội dung cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục và các giải pháp cải tiến phù hợp trong thời gian tới.

Tổ đánh giá tham dự chương trình khai mạc.

Nội dung đánh giá tập trung vào những nhóm năng lực cốt lõi được xác định trong chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, trong đó chú trọng năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành năng lực nghề nghiệp, khả năng thích ứng và cơ hội phát triển của sinh viên trong môi trường làm việc ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và khả năng hội nhập.

Sau phần đánh giá chung, sinh viên tiếp tục tham gia các nội dung đánh giá chuyên môn theo đặc thù của từng chương trình đào tạo. Qua đó, khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành của người học được xem xét gắn với yêu cầu cụ thể của lĩnh vực được đào tạo.

Việc kết hợp đánh giá các năng lực chung với năng lực chuyên môn giúp nhà trường có thêm thông tin về mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá chất lượng đào tạo.

Lấy kết quả đánh giá làm cơ sở cải tiến chương trình

Điểm cốt lõi của hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra không chỉ nằm ở việc xác định sinh viên đạt hay chưa đạt những yêu cầu đặt ra. Quan trọng hơn, kết quả đánh giá cần được phân tích, đối sánh và sử dụng để nhận diện mức độ phù hợp giữa chuẩn đầu ra, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và năng lực thực tế của người học.

Từ nguồn dữ liệu thu thập được, các khoa chuyên môn và Phân hiệu có cơ sở xem xét những nội dung đào tạo đã đáp ứng tốt yêu cầu, đồng thời xác định các lĩnh vực cần tiếp tục điều chỉnh. Việc rà soát này góp phần bảo đảm mục tiêu đào tạo được cụ thể hóa trong hoạt động dạy và học, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn tăng cường khả năng vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp.

Bên cạnh hoạt động đánh giá từ phía nhà trường, việc tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và các bên liên quan cũng có ý nghĩa quan trọng. Những phản hồi từ thực tiễn tuyển dụng và sử dụng nhân lực giúp nhà trường có thêm góc nhìn về năng lực của sinh viên tốt nghiệp, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc cũng như những kỹ năng cần được chú trọng trong quá trình đào tạo.

Đây là kênh thông tin cần thiết để tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với thị trường lao động, góp phần nâng cao tính thực tiễn và khả năng thích ứng của chương trình đào tạo trước những thay đổi về yêu cầu nghề nghiệp.

Việc đưa ý kiến của các bên liên quan vào quá trình rà soát, cải tiến cũng thể hiện định hướng lấy người học làm trung tâm, đồng thời đề cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.

Khoa Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá chuyên môn.

Thông qua hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra được tổ chức thường niên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai từng bước củng cố văn hóa chất lượng trong toàn đơn vị. Theo đó, chất lượng đào tạo không chỉ được nhìn nhận qua kết quả học tập hay thời điểm sinh viên tốt nghiệp, mà còn được xem xét thông qua quá trình theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tục.

Với việc chú trọng đánh giá năng lực thực tế, tăng cường sự tham gia của các khoa chuyên môn và tiếp nhận phản hồi từ các bên liên quan, hoạt động này tạo nền tảng để Phân hiệu tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Qua đó, Phân hiệu hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người học, doanh nghiệp và xã hội.