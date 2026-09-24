Từ chủ trương đến thực tiễn, chính sách đến với người lao động ra sao?

Sáng ngày 31/3/2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW.

Từ chỉ đạo đến kế hoạch triển khai

Ngày 10/1/2026, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới.

Chỉ thị 58 yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm công nhân; chú trọng những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của công nhân trước những thay đổi của thị trường lao động, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Từ chỉ đạo này, hệ thống Công đoàn từng bước cụ thể hóa thành những nhiệm vụ có mục tiêu và lộ trình rõ hơn.

Ngày 13/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUTLĐ thực hiện Chỉ thị 58. Tiếp đó, ngày 16/7/2026, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 24/KH-TLĐ triển khai Chương trình hành động trong các cấp Công đoàn.

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn đặt mục tiêu hằng năm có 90% đoàn viên công đoàn, 85% công nhân lao động tại doanh nghiệp được tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Như vậy, từ một chỉ đạo ở Trung ương, nội dung được chuyển thành chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Liên đoàn, sau đó thành kế hoạch để triển khai trong hệ thống Công đoàn.

Ở Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 5/3/2026 thực hiện Chỉ thị 58. Ngày 8/6/2026, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND triển khai Kế hoạch 30-KH/TU.

Kế hoạch của Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% công nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục chính trị và phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Địa phương cũng đặt mục tiêu ít nhất 80% công nhân được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỹ năng sống; 75% được phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin, công nghệ số; 35% người lao động được đào tạo lại hoặc đào tạo nâng cao.

Kế hoạch đồng thời phân công trách nhiệm cho chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Trong đó, các cấp Công đoàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đối thoại, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và kiến nghị của người lao động; doanh nghiệp phối hợp, tạo điều kiện để công nhân tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Công an xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đưa chính sách đến nơi người lao động làm việc

Một ví dụ về khâu triển khai ở cơ sở là xã Sao Vàng, Thanh Hóa, địa bàn có khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và khoảng 8.000 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Từ tháng 6/2026 đến ngày 14/9/2026, Công an xã Sao Vàng đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho gần 2.000 cán bộ quản lý, công nhân và người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đơn vị được tuyên truyền gồm Công ty TNHH MTV Phương Anh BH, Công ty TNHH Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Thanh Hóa, Nhà máy Gạch Tuynel Á Mỹ, Công ty TNHH Gạch Lam Sơn... Nội dung được truyền đạt trực tiếp tới người lao động, gắn với những vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Việc tổ chức tuyên truyền ngay tại doanh nghiệp giúp đưa nội dung chính sách đến gần hơn với người lao động, thay vì chỉ phổ biến qua những văn bản dài hoặc hội nghị ở cấp trên.

Công đoàn xã Sao Vàng phối hợp giải quyết kiến nghị của người lao động tại Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam, góp phần để công nhân trở lại làm việc.

Tại cấp xã, vai trò của chính quyền và Công đoàn không chỉ là truyền đạt thông tin. Kế hoạch 188/KH-UBND của Thanh Hóa yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn để nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm; tổ chức đối thoại và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người lao động.

Thực tế tại Công đoàn xã Sao Vàng cho thấy tổ chức Công đoàn ở cơ sở còn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp khi phát sinh vấn đề liên quan đến quyền lợi. Đầu tháng 7/2026, tại Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam xảy ra vụ ngừng việc tập thể với khoảng 700 trong tổng số 808 lao động tham gia, kiến nghị về tiền lương và một số chế độ phúc lợi. Công đoàn xã Sao Vàng cùng các cơ quan liên quan đã tham gia làm việc với doanh nghiệp và đại diện người lao động để trao đổi, giải quyết các kiến nghị.

Qua quá trình làm việc, doanh nghiệp thống nhất chuyển 100.000 đồng từ phụ cấp nhà ở vào tiền lương cơ bản, nâng mức lương cơ bản của người lao động từ 5 triệu đồng lên 5,1 triệu đồng. Đối với những kiến nghị còn lại, doanh nghiệp cam kết tham khảo chính sách của các doanh nghiệp khác để tiếp tục xem xét khi điều kiện sản xuất, kinh doanh phù hợp. Chiều 2/7/2026, công ty ban hành thông báo chính thức về các nội dung trên đến người lao động. Từ ngày 3/7/2026, công nhân trở lại làm việc, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được khôi phục bình thường.

Qua vụ việc, vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc nắm bắt kiến nghị, kết nối người lao động với doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan chức năng được thể hiện rõ hơn, góp phần đưa các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động đến đúng nơi để trao đổi, giải quyết.

Từ Trung ương đến địa phương, rồi xuống xã, phường và doanh nghiệp, việc triển khai Chỉ thị 58 được cụ thể hóa theo từng cấp. Nếu ở Trung ương là định hướng chung, ở địa phương là mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, thì tại cơ sở, nội dung được chuyển thành những hoạt động gần với đời sống công nhân như tuyên truyền pháp luật, tư vấn, đối thoại và truyền thông trực tiếp tại doanh nghiệp. Qua đó, người lao động có thêm thông tin về pháp luật, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động.

Đường đi của một chính sách vì thế không dừng lại ở việc ban hành văn bản. Từ Chỉ thị 58 của Ban Bí thư, qua hệ thống Công đoàn và chính quyền địa phương, các nội dung được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và hoạt động phù hợp với từng địa bàn, doanh nghiệp, góp phần đưa chủ trương đến gần hơn với người lao động.