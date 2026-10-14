Tự chủ công nghệ và sản xuất thông minh: Lộ trình cho doanh nghiệp Việt

Khách tham quan trao đổi tại các gian hàng trong khuôn khổ chuỗi triển lãm MTA Hanoi, SemiTronics Vietnam và ProPak Hanoi 2026. (Ảnh: Bảo Ngân)

Việc hợp nhất ba triển lãm chuyên ngành gồm Triển lãm Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Hanoi 2026), Triển lãm về Điện tử và điện tử bán dẫn (SemiTronics Vietnam 2026) và Triển lãm về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026), trong một không gian rộng 5.000m², với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp quốc tế, mang lại cái nhìn toàn diện về chuỗi giá trị công nghiệp khép kín.

Trong chuỗi giá trị này, mỗi lĩnh vực giữ một vai trò riêng. Cơ khí chính xác tạo dựng hạ tầng thiết bị gia công. Điện tử và bán dẫn cung cấp vi mạch cùng cảm biến thông minh. Công nghệ đóng gói hoàn thiện khâu bảo quản và đưa sản phẩm ra thị trường.

Sự giao thoa này cho thấy một xu hướng tất yếu: doanh nghiệp Việt Nam cần tích hợp đồng bộ các giải pháp vi mạch, cảm biến vào thiết bị cơ khí để tạo ra những dòng máy công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Đó cũng là điểm khởi đầu của lộ trình tự chủ công nghệ.

Ông Đỗ Nguyên Hưng, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), phát biểu tại hội thảo "Nhà máy thông minh thế hệ mới" trong khuôn khổ MTA Hanoi 2026. (Ảnh: Bảo Ngân)

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang được tái thiết lập, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cấp và chuyển đổi sản xuất. Ông Đỗ Nguyên Hưng cho biết các yêu cầu về năng suất, kiểm soát chất lượng, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng đơn hàng linh hoạt ngày càng cao. Theo ông: "Sản xuất thông minh là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả đo lường được. Doanh nghiệp nào chuyển đổi thành công trong sản xuất thông minh chắc chắn sẽ tăng cường mạnh mẽ năng lực cạnh tranh trên thị trường".

Đại diện Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) cho biết thêm, Hội đang phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giai đoạn 2027-2035. Đồng thời, các đơn vị từng bước xây dựng bộ khung tiêu chuẩn về sản xuất thông minh, giúp doanh nghiệp xác định đúng hiện trạng và định hình lộ trình nâng cấp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Bùi Trung Kiên, Giám đốc Kinh doanh mảng Smart IoT & Smart Factory, Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEC, chia sẻ về ba trụ cột của nhà máy thông minh. (Ảnh: Bảo Ngân)

Dưới góc nhìn của đơn vị triển khai thực tế, ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh: "Nhà máy thông minh phải đi từ ba trụ cột rất quan trọng là quy trình, con người và máy móc. Đó là nơi mà quy trình, con người và máy móc được liên kết chặt chẽ với nhau bằng dữ liệu để chủ động điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giới hạn do con người đặt ra. Bản chất nhà máy thông minh là một hành trình cải tiến liên tục chứ không phải một đích đến".

Anh Đỗ Long, đại diện hãng Precitec (Cộng hòa Liên bang Đức) cũng chia sẻ định hướng đưa giải pháp công nghệ đi vào chiều sâu nội địa hóa: "Bên cạnh việc hỗ trợ tối đa về giá thành thiết bị cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, chúng tôi chú trọng hỗ trợ tích hợp phần mềm gốc để các doanh nghiệp Việt có thể trực tiếp ứng dụng vào các dòng máy Made in Vietnam".

Sự hợp tác từ các tập đoàn quốc tế chính là cơ sở để doanh nghiệp nội địa vươn lên làm chủ các công đoạn có giá trị gia tăng cao.