Tự chủ công nghệ của ngành Công Thương: Bài toán lớn và sản phẩm công nghệ chiến lược
Tọa đàm có sự tham gia của các khách mời sẽ tập trung trao đổi về những yêu cầu đặt ra đối với tự chủ công nghệ của ngành Công Thương; xác định công nghệ, sản phẩm chiến lược cần ưu tiên; tháo gỡ điểm nghẽn trong nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa; đồng thời tăng cường liên kết Nhà nước - viện - trường - doanh nghiệp để hình thành năng lực công nghệ và sản phẩm có khả năng cạnh tranh.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--tu-chu-cong-nghe-cua-nganh-cong-thuong--bai-toan-lon-va-san-pham-cong-nghe-chien-luoc-553850.htm