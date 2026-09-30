Tự chủ công nghệ của ngành Công Thương: Bài toán lớn và sản phẩm công nghệ chiến lược

Tính đến phiên giao dịch ngày 30/9, đồng USD đang hướng tới tháng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. Đà tăng của đồng bạc xanh được tiếp sức bởi nỗ lực chống lạm phát quyết liệt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế, qua đó gây áp lực nặng nề lên hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, đặc biệt là đồng euro.