Quảng Ngãi triển khai trình diễn công nghệ số thiết bị hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Dấu ấn tự chủ công nghệ lõi và đòn bẩy vốn xã hội hóa

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, để đi đường dài đến mốc sản xuất thử chip bán dẫn năm 2027 và mạng lưới phòng thí nghiệm trọng điểm đến năm 2030, hạ tầng dùng chung và quy trình đặt hàng phải giải quyết dứt điểm tình trạng phân tán.

Trên mặt trận phát triển công nghệ chiến lược, quá trình sàng lọc và đặt hàng nhiệm vụ đang đi vào thực chất. Trong tổng số 42 đề xuất đã tiếp nhận, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thẩm định 38 đề xuất, qua đó Hội đồng tư vấn liên bộ kết luận 24 nhiệm vụ đủ điều kiện. Đã có 18/24 nhiệm vụ được phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất 6.279,6 tỷ đồng; điểm sáng nổi bật là kinh phí ngoài ngân sách nhà nước đạt 4.760,7 tỷ đồng, chiếm 75,8%. Hiện 14/18 nhiệm vụ đã thông báo đặt hàng để tuyển chọn tổ chức chủ trì.

Song song với việc tổ chức nhiệm vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Danh mục 3.030 tiêu chuẩn phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, gồm 1.150 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và 1.880 tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài.

Về năng lực làm chủ công nghệ, theo tổng hợp của Bộ, doanh nghiệp trong nước đã làm chủ khoảng 85% công nghệ lõi mạng 5G, khoảng 70% công nghệ lõi thiết bị bay không người lái và khoảng 65% công nghệ camera AI. Nhà máy chế tạo chip bán dẫn theo kế hoạch sẽ hoàn thành xây dựng và sản xuất thử trong năm 2027, trong khi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã được một số địa phương như Điện Biên, Lai Châu và Hà Nội cấp phép triển khai.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hải Quân cho rằng, năng lực tự chủ vẫn vấp phải lực cản từ chính nền tảng hạ tầng và nhân lực chuyên sâu. Hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm hiện còn phân tán và việc khai thác dùng chung chưa đầy đủ. Nhiều cơ sở giáo dục đại học tuy sở hữu đội ngũ và phòng thí nghiệm tốt nhưng hoạt động vẫn chủ yếu tập trung vào đào tạo, chưa mở rộng hoạt động khoa học, công nghệ tương xứng với cơ chế, chính sách và nguồn lực của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ở cấp địa phương, những nơi có ít hoặc không có viện nghiên cứu, trường đại học lại chưa chủ động hợp tác, liên kết để nâng cao năng lực, khiến kết quả triển khai Nghị quyết giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập cũng lúng túng khi thực hiện quyền tự chủ chuyên môn đồng thời với các quy định về tự chủ tài chính và quản lý tài sản công.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, nguyên nhân sâu xa là đầu tư trước đây chủ yếu phân bổ theo từng đơn vị, chưa gắn với nhu cầu sử dụng chung, nhân lực kỹ thuật và kinh phí vận hành; ở một số bài toán công nghệ chiến lược, cơ quan chủ trì chưa làm rõ yêu cầu của đơn vị sử dụng ngay từ khâu đặt hàng, cộng thêm tâm lý e ngại trách nhiệm ở một bộ phận cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện.

Riêng với cơ chế hỗ trợ tài chính bằng 30% tổng mức đầu tư, không quá 10.000 tỷ đồng cho dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn theo Nghị quyết số 193/2025/QH15, Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn doanh nghiệp và mức hỗ trợ cụ thể với điều kiện nhà máy được nghiệm thu, đưa vào sản xuất trước ngày 31/12/2030. Cơ chế này đòi hỏi tiến độ thanh toán gắn với kiểm soát khối lượng, bảo lãnh, quyết toán và nghĩa vụ hoàn trả phải được giám sát đặc biệt chặt chẽ.

Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ số - Động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Lộ trình đến năm 2030 và tầm nhìn khoa học cơ bản năm 2045

Để chuyển từ phân tán sang tập trung năng lực, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết: Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 4/8/2026) đặt mục tiêu đến năm 2030 vận hành tối thiểu 8 phòng thí nghiệm trọng điểm, 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia và làm chủ tối thiểu 10 công nghệ lõi.

Về nhân lực và phương thức quản lý, lũy kế đến tháng 8/2026 đã có hơn 700 nhiệm vụ ký hợp đồng khoán chi, còn Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026 - 2030 áp dụng mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/người/năm.

Về mốc hành động cụ thể, trong quý IV/2026, ngành sẽ hoàn thành tuyển chọn, ký hợp đồng, bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện và ban hành Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045 trong tháng 11/2026.

Sang quý I/2027, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả và quy định vận hành dùng chung sẽ được hoàn thành. Bên cạnh việc xác nhận sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ chiến lược để ưu tiên đặt hàng, mua sắm công theo pháp luật về công nghệ cao và đấu thầu, các cơ quan chủ quản và đơn vị vận hành phải công bố điều kiện dùng chung, theo dõi thời gian sử dụng thiết bị và bảo đảm nhân lực kỹ thuật, kinh phí vận hành; qua đó thúc đẩy liên kết thực chất giữa địa phương, doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học.

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