Trao truyền nghề thủ công và ghi lại tri thức bản địa góp phần nối tiếp giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Tự chủ chiến lược trong văn hóa – yêu cầu tất yếu trong bối cảnh mới

Tự chủ chiến lược trong văn hóa có thể được hiểu là năng lực của một quốc gia trong việc chủ động xác lập, bảo vệ, phát triển và lan tỏa hệ giá trị văn hóa của mình; chủ động lựa chọn, tiếp nhận và chuyển hóa những tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với điều kiện, bản sắc và mục tiêu phát triển dân tộc. Đó là khả năng giữ vững nền tảng tư tưởng, bản sắc, bản lĩnh và quyền chủ động trong định hướng phát triển văn hóa, không bị lệ thuộc, áp đặt hoặc hòa tan trước những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Cần nhận thức rằng tự chủ văn hóa không đồng nghĩa với khép kín, bảo thủ hay từ chối giao lưu, tiếp biến văn hóa. Ngược lại, một nền văn hóa có bản lĩnh và sức sống phải có khả năng đối thoại, tiếp thu và sáng tạo trên cơ sở những giá trị cốt lõi của chính mình. Tự chủ là để hội nhập sâu rộng hơn với tâm thế bình đẳng, tự tin; tiếp thu cái mới nhưng không đánh mất mình; tiếp nhận tinh hoa nhân loại nhưng không sao chép máy móc; chủ động tham gia vào quá trình giao lưu văn hóa quốc tế thay vì chỉ là đối tượng tiếp nhận thụ động.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là một trong những yếu tố căn bản tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dù phải đối mặt với chiến tranh, thiên tai và nhiều biến động, dân tộc ta vẫn bảo tồn được tiếng nói, phong tục, truyền thống, lối sống và những giá trị tinh thần đặc sắc. Tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng và khả năng thích ứng đã trở thành những giá trị bền vững, tạo nên bản lĩnh Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế, quân sự hay khoa học – công nghệ, mà còn được quyết định bởi nền tảng tinh thần, bản lĩnh văn hóa và khả năng tự định hướng con đường phát triển. Một quốc gia có thể tiếp nhận nhiều thành tựu vật chất từ bên ngoài, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa vững chắc, thiếu hệ giá trị làm điểm tựa thì rất dễ rơi vào tình trạng lệ thuộc về tư duy, lối sống và mô hình phát triển.

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông xuyên biên giới và các nền tảng mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách thức con người tiếp cận, sáng tạo và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa. Những cơ hội giao lưu, học hỏi và quảng bá văn hóa được mở rộng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện nguy cơ đồng nhất hóa văn hóa, xâm nhập của các sản phẩm độc hại, lệch chuẩn giá trị và sự suy giảm bản sắc trong một bộ phận xã hội, nhất là giới trẻ.

Bởi vậy, xây dựng năng lực tự chủ chiến lược trong văn hóa không còn là vấn đề riêng của ngành văn hóa, mà là yêu cầu có tính chiến lược đối với toàn bộ quá trình phát triển đất nước.

Sức mạnh nội sinh của dân tộc – nền tảng của tự chủ văn hóa

Sức mạnh nội sinh của một dân tộc được hình thành từ tổng hòa các nguồn lực vật chất và tinh thần, trong đó văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu kinh tế tạo ra tiềm lực vật chất, khoa học – công nghệ tạo ra năng lực đổi mới và quốc phòng, an ninh bảo đảm môi trường ổn định thì văn hóa góp phần định hình hệ giá trị, hun đúc nhân cách, củng cố niềm tin và tạo động lực tinh thần cho sự phát triển.

Đối với Việt Nam, sức mạnh nội sinh trước hết bắt nguồn từ truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó còn là sự phong phú, đa dạng của 54 dân tộc anh em; là kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; là tiếng Việt, văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán, tri thức dân gian và những giá trị đạo đức được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, sức mạnh nội sinh không phải là những giá trị chỉ được lưu giữ trong quá khứ. Những giá trị truyền thống chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được kế thừa, làm mới và chuyển hóa thành năng lực sáng tạo trong đời sống đương đại. Lòng yêu nước cần được thể hiện bằng trách nhiệm công dân, tinh thần lao động sáng tạo và ý thức đóng góp cho cộng đồng. Truyền thống hiếu học cần được chuyển hóa thành năng lực học tập suốt đời, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Tinh thần đoàn kết cần được phát huy thành năng lực hợp tác, chia sẻ và đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, trong nền kinh tế tri thức và xã hội số, sức mạnh nội sinh còn được thể hiện ở năng lực sáng tạo văn hóa, khả năng sản xuất các sản phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, năng lực làm chủ công nghệ và xây dựng các thương hiệu văn hóa mang bản sắc Việt Nam. Khi văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế, nguồn lực sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia, những giá trị tinh thần truyền thống sẽ được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Do đó, phát huy sức mạnh nội sinh không chỉ là bảo tồn những gì đã có, mà quan trọng hơn là tạo ra những giá trị mới trên nền tảng bản sắc dân tộc. Một nền văn hóa tự chủ phải vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có năng lực sáng tạo hiện đại; vừa giữ gìn những giá trị cốt lõi, vừa không ngừng vận động để thích ứng với thời đại.

Chủ động hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc

Một trong những thách thức lớn đối với tự chủ chiến lược trong văn hóa hiện nay là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Hội nhập quốc tế tạo điều kiện để người Việt Nam tiếp cận những thành tựu văn minh, tiến bộ của nhân loại, mở rộng tư duy, nâng cao năng lực sáng tạo và quảng bá hình ảnh đất nước. Tuy nhiên, nếu thiếu bản lĩnh và định hướng phù hợp, quá trình này có thể dẫn đến tâm lý sính ngoại, xem nhẹ các giá trị truyền thống, tiếp nhận thiếu chọn lọc những xu hướng văn hóa không phù hợp với điều kiện và chuẩn mực xã hội Việt Nam.

Vì vậy, cần xây dựng năng lực tiếp nhận văn hóa một cách chủ động, có chọn lọc và có khả năng chuyển hóa. Không nên nhìn nhận văn hóa ngoại lai chỉ bằng thái độ tiếp nhận hoặc phủ định, mà cần đánh giá trên cơ sở giá trị nhân văn, tính tiến bộ, sự phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và định hướng phát triển con người Việt Nam.

Cùng với đó, cần chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ văn hóa theo hướng phòng ngừa đơn thuần sang tư duy chủ động kiến tạo, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ lo ngại trước sự ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa nước ngoài, cần đầu tư để có những sản phẩm văn hóa trong nước đủ sức hấp dẫn, có chất lượng nghệ thuật, hàm lượng trí tuệ và khả năng cạnh tranh.

Một nền văn hóa có sức sống không phải là nền văn hóa đóng cửa để tự bảo vệ, mà là nền văn hóa đủ mạnh để tự tin bước ra thế giới. Khi văn hóa Việt Nam có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, những sản phẩm sáng tạo đặc sắc, những thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa và những giá trị nhân văn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đó chính là biểu hiện sinh động của tự chủ chiến lược trong văn hóa.

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Trong quan hệ quốc tế hiện đại, sức mạnh mềm ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên vị thế và ảnh hưởng của quốc gia. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ hình ảnh chính trị, tiềm lực kinh tế hay thành tựu khoa học – công nghệ, mà còn được hình thành từ sức hấp dẫn của văn hóa, hệ giá trị, lối sống, con người và những đóng góp của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển sức mạnh mềm văn hóa. Đó là lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời, truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân ái, lòng hiếu khách, sự đa dạng văn hóa vùng miền, bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc, cùng hệ thống di sản phong phú. Ẩm thực, áo dài, nghệ thuật truyền thống, văn học, điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hóa và những thành tựu sáng tạo đương đại đều có tiềm năng trở thành những kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, để những lợi thế đó chuyển hóa thành sức mạnh mềm thực chất, cần có chiến lược phát triển đồng bộ, dài hạn và chuyên nghiệp. Việc quảng bá văn hóa không nên dừng lại ở các hoạt động giới thiệu, biểu diễn hoặc sự kiện mang tính thời điểm, mà cần hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có năng lực sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp cận thị trường quốc tế.

Đặc biệt, cần quan tâm đến thế hệ trẻ – lực lượng trực tiếp tham gia sáng tạo, truyền bá và định hình diện mạo văn hóa Việt Nam trong tương lai. Thông qua giáo dục, nghệ thuật, truyền thông và môi trường số, cần khơi dậy ở thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với di sản, đồng thời trang bị tư duy mở, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập. Người trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng văn hóa mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa.

Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng cần được phát huy vai trò như những cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và các giá trị Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Khi mỗi người Việt Nam trở thành một đại diện tích cực của văn hóa dân tộc, sức mạnh mềm quốc gia sẽ được mở rộng từ bên trong đến bên ngoài biên giới.

Tự chủ văn hóa bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người

Bên cạnh vai trò định hướng và tổ chức thực hiện của Nhà nước, tự chủ chiến lược trong văn hóa còn phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, hành động và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Một quốc gia không thể có nền văn hóa tự chủ nếu mỗi công dân thiếu ý thức về bản sắc, thờ ơ với di sản, xem nhẹ các giá trị truyền thống hoặc thiếu trách nhiệm trong ứng xử xã hội.

Tự chủ văn hóa cần được thể hiện từ những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày: trân trọng tiếng Việt, gìn giữ phong tục tốt đẹp, ứng xử văn minh, tôn trọng sự khác biệt, có trách nhiệm với cộng đồng, chủ động tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc. Đó cũng là thái độ tỉnh táo trước các xu hướng văn hóa trên không gian mạng, biết tiếp nhận cái mới nhưng không chạy theo trào lưu thiếu chọn lọc.

Đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà báo và những người làm công tác văn hóa, trách nhiệm càng lớn hơn. Đây là lực lượng có khả năng định hình nhận thức, dẫn dắt thị hiếu và lan tỏa các giá trị xã hội. Cần phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp để tạo ra những tác phẩm, công trình và sản phẩm văn hóa vừa có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, vừa phản ánh chân thực hơi thở của cuộc sống và khát vọng phát triển của dân tộc.

Đặc biệt, cần khắc phục tư duy coi văn hóa là lĩnh vực bổ trợ, chỉ được quan tâm sau khi các mục tiêu kinh tế đã hoàn thành. Văn hóa phải hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ hoạch định chính sách, tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp đến xây dựng cộng đồng và phát triển con người. Một nền kinh tế phát triển nhưng thiếu nền tảng văn hóa sẽ khó bảo đảm tính bền vững; một xã hội có trình độ vật chất cao nhưng thiếu chuẩn mực và niềm tin sẽ khó tạo dựng sức mạnh lâu dài.

Trong thế giới ngày càng phụ thuộc và kết nối chặt chẽ, một dân tộc muốn phát triển bền vững phải có năng lực tự quyết định con đường phát triển, giữ vững hệ giá trị cốt lõi và chủ động tạo ra những giá trị mới. Tự chủ văn hóa vì thế không phải là quay về với quá khứ hay khép mình trước thế giới, mà là kế thừa truyền thống bằng tư duy hiện đại, hội nhập bằng bản lĩnh dân tộc và phát triển bằng năng lực sáng tạo của chính mình.

Suy cho cùng, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở những gì quốc gia đó sở hữu, mà còn nằm ở những giá trị mà quốc gia đó tạo dựng, bảo vệ và đóng góp cho nhân loại. Khi văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực sáng tạo, dân tộc Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh để tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chủ động hội nhập, giữ vững độc lập, tự chủ và khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế.