Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm cho biết, thế giới đang biến đổi rất nhanh, rất sâu sắc trên cả chiều rộng và chiều sâu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt… Trong bối cảnh ấy, quốc gia nào chủ động chiến lược, cải cách thể chế kịp thời, giải phóng được sức sáng tạo, huy động được nguồn lực toàn dân, nắm bắt được thời cơ mới, quốc gia đó sẽ vượt lên và phát triển.

Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với năng lực cạnh tranh và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, khi các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, muốn tham gia một cách bình đẳng, ngày càng chủ động vào các quan hệ quốc tế thì chúng ta phải củng cố năng lực tự chủ chiến lược. “Năng lực tự chủ chiến lược đến từ đường lối, chính sách và đến từ thực lực của nền kinh tế”.

Thể chế phải mở đường cho phát triển

Tự chủ chiến lược không có nghĩa là thu hẹp hội nhập. Ngược lại, đó là khả năng chủ động hội nhập, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trên cơ sở phát huy nội lực, không để nền kinh tế rơi vào thế phụ thuộc. Để làm được điều đó, thể chế phải đi trước một bước, khơi thông các nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Nhấn mạnh về các giải pháp nâng cao năng lực cho DN Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định “thể chế là bài toán đầu tiên cần giải quyết”. Chính phủ đã và đang đẩy nhanh việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Theo Thủ tướng, DN chỉ có thể yên tâm đầu tư trong một môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp của DN được bảo đảm. Một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, cùng với cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ tạo hành lang pháp lý rất thông thoáng hỗ trợ cho các DN Việt Nam phát triển. “Đấy là yêu cầu tiên quyết đầu tiên mà chúng ta phải làm, đã làm và sẽ tiếp tục triển khai” - Thủ tướng nêu rõ.

Thực tiễn cho thấy, một nền kinh tế muốn nâng cao sức chống chịu không thể chỉ dựa vào quy mô vốn hay tốc độ tăng trưởng, mà cần có hệ thống pháp luật ổn định, có khả năng dự báo và được thực thi nhất quán. Nếu chính sách thường xuyên thay đổi, quy định thiếu đồng bộ sẽ làm gia tăng chi phí kinh doanh, khiến DN dè dặt trước các quyết định đầu tư dài hạn. Khi môi trường pháp lý rõ ràng, ổn định sẽ giúp DN chủ động hoạch định chiến lược, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường.

Vấn đề này cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khi yêu cầu hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Đồng thời, phải khắc phục tình trạng quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, DN và bộ máy thực thi. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”.

Nâng cao thực lực của doanh nghiệp Việt

Nếu thể chế tạo hành lang cho phát triển thì DN là lực lượng trực tiếp tạo nên thực lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, năng lực tự chủ sẽ khó được củng cố nếu DN trong nước chưa đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị, còn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, máy móc, công nghệ nhập khẩu.

Nền kinh tế chỉ có thể tự chủ khi có thể chế hiệu quả, doanh nghiệp đủ mạnh, trách nhiệm thực thi công vụ được nâng cao. (Ảnh minh họa - Nguồn: chinhphu.vn)

Theo các đại biểu Quốc hội, xuất khẩu của Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, trong khi sản xuất trong nước chủ yếu dựa vào nguồn nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu; trình độ khoa học, công nghệ còn hạn chế. Điều đó đòi hỏi phải nâng cao năng lực nội tại, nhất là đối với DN nhỏ và vừa, để tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng và tạo giá trị ngay trong nước.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và thực thi các hiệp định thương mại tự do. Đáng chú ý, trong triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với những cơ chế khuyến khích mạnh để các DN nước ngoài cam kết chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng nhà cung ứng là các DN Việt Nam ở trong nước và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các DN tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam.

Tất nhiên, nâng cao năng lực tự chủ của DN cần được triển khai trên nhiều phương diện, từ phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng khả năng cung ứng nguyên liệu, linh kiện trong nước, đến đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và tạo điều kiện để DN nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Để những nỗ lực này tạo chuyển biến thực chất, cần có cơ chế thực thi đồng bộ, tạo điều kiện cho DN phát triển cả về quy mô lẫn năng lực cạnh tranh. “Sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành DN nhỏ và vừa; DN nhỏ và vừa phát triển thành các DN lớn; các DN lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, DN và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật nhấn mạnh tại phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bản thân DN cũng phải chủ động nâng cao năng lực nội tại. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để DN Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng, hợp tác với các DN FDI và đưa được hàng hóa ra nước ngoài, bên cạnh việc Chính phủ có các giải pháp khuyến khích về thuế, đất đai, hỗ trợ tiếp cận vốn và khoa học - công nghệ, các DN Việt Nam cũng phải tự cố gắng, quyết tâm nâng cao năng lực của mình.

Khơi thông nguồn lực từ trách nhiệm thực thi công vụ

Một vấn đề khác được đặt ra tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức còn sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó và nhạy cảm như tài chính, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, chuyển đổi số. Đây không chỉ là biểu hiện của sự thiếu quyết liệt trong thực thi công vụ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, chậm trễ trong tổ chức thực hiện có thể làm giảm hiệu quả của cả chính sách lẫn nguồn lực đã được bố trí.

Thẳng thắn thừa nhận tình trạng một bộ phận cán bộ tại cả cơ quan trung ương và địa phương vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ. “Chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm và rất rõ để tất cả mọi người khi vào vị trí công việc của mình, đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh được”, Thủ tướng cho biết. Có thể nói, đây là yêu cầu cần thiết để khắc phục một nghịch lý: chủ trương, chính sách đã có, nguồn lực đã bố trí nhưng công việc vẫn đình trệ do quá trình tổ chức thực hiện.

Thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa chủ trương, chính sách thành năng lực phát triển thực chất. Trong đó, thể chế phải khơi thông nguồn lực, DN phải nâng cao năng lực nội tại, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; đội ngũ cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là những điều kiện tiên quyết để nền kinh tế không chỉ đứng vững trước biến động mà còn chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao vị thế trong hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, muốn DN Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng để hợp tác với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đưa được hàng hóa ra nước ngoài, bên cạnh việc Chính phủ có các giải pháp khuyến khích về thuế, về đất đai, hỗ trợ tiếp cận vốn và khoa học - công nghệ, các DN Việt Nam cũng phải tự cố gắng, quyết tâm cùng với Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương để nâng cao năng lực của mình.