Tủ chống ẩm camera: Giải pháp bảo quản máy ảnh, ống kính

Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S

Nikatei NC-600S

Với những cửa hàng máy ảnh, studio lớn, việc bảo quản không đơn thuần là tìm một chiếc tủ để cất đồ mà còn cần giải pháp lưu trữ có tổ chức. Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S đáp ứng nhu cầu này với dung tích 580L. Sản phẩm tạo không gian đủ rộng để bố trí nhiều máy ảnh, máy quay, ống kính và phụ kiện chuyên dụng.

Bốn khay tháo rời hỗ trợ sắp xếp thiết bị theo từng nhóm. Thiết kế bốn cửa kính giúp việc tiếp cận các khu vực lưu trữ thuận tiện hơn, không cần mở toàn bộ tủ mỗi khi lấy đồ.

Tủ chống ẩm Kumisai DHC 160

Kumisai DHC 160

Tủ chống ẩm Kumisai DHC 160 sở hữu dung tích 160L. Model phù hợp với các nhiếp ảnh gia, cửa hàng hoặc gia đình có nhiều máy ảnh, ống kính và đồ điện tử. Năm khay tháo rời giúp tận dụng không gian bên trong, từ đặt máy ảnh nguyên bộ đến phân chia phụ kiện thành từng khu vực riêng.

Cửa kính cường lực hai lớp với gioăng cao su bọc quanh các góc cạnh hỗ trợ hạn chế hơi ẩm từ bên ngoài xâm nhập, trong khi bảng điều khiển và hiển thị độ ẩm giúp việc theo dõi trở nên thuận tiện hơn.

Tủ chống ẩm FujiE AD080II

FujiE AD080II

Tủ chống ẩm FujiE AD080II với dung tích 80L là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu lưu trữ tại nhà hoặc văn phòng. Thay vì chỉ cất máy ảnh vào túi, người dùng có thể đưa thiết bị vào tủ. Sau đó, chủ động điều chỉnh độ ẩm để hạn chế nguy cơ nấm mốc trên thấu kính, đặc biệt trong thời gian mưa kéo dài hoặc mùa nồm.

Cửa kính cường lực hai lớp kết hợp gioăng cao su bọc các góc cạnh giúp hạn chế hơi ẩm bên ngoài xâm nhập. Ngoài ra còn hỗ trợ duy trì điều kiện bảo quản ổn định hơn. Đặc biệt, công suất chỉ 4W giúp tiết kiệm chi phí điện năng.

Tủ chống ẩm Andbon AD-250S

Andbon AD-250S

Khi số lượng máy ảnh, ống kính và phụ kiện ngày càng tăng, những chiếc tủ dung tích nhỏ có thể nhanh chóng trở nên chật chội. Tủ chống ẩm Andbon AD-250S giải quyết nhu cầu lưu trữ với dung tích 235L.

Sản phẩm thích hợp cho cửa hàng máy ảnh, studio hoặc người dùng chuyên nghiệp cần tập trung nhiều thiết bị tại một nơi.

Không gian lưu trữ rộng sẽ phát huy hiệu quả hơn khi đi kèm khả năng kiểm soát độ ẩm phù hợp. Andbon AD-250S có phạm vi khống chế từ 25% - 60% RH, duy trì môi trường bảo quản cho các thiết bị nhạy cảm với hơi ẩm.

Tủ chống ẩm Eureka AD-480

Eureka AD-480

Với dung tích 436L, tủ chống ẩm Eureka AD-480 hướng đến nhu cầu bảo quản số lượng lớn thiết bị tại studio, cửa hàng nhiếp ảnh hoặc những đơn vị thường xuyên làm việc với máy ảnh, máy quay và linh kiện điện tử.

Eureka AD-480 có khả năng khống chế độ ẩm trong khoảng 25% - 55% RH. Đây là yếu tố quan trọng đối với máy ảnh và ống kính. Thực tế, việc tiếp xúc lâu dài với môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và làm phát sinh chi phí vệ sinh, sửa chữa.

Để bảo vệ thiết bị hiệu quả và sử dụng lâu dài, bạn nên ưu tiên tủ chống ẩm camera có nguồn gốc rõ ràng, chế độ bảo hành đầy đủ tại địa chỉ bán bán tủ chống ẩm uy tín để yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.