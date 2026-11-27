Nôn ói nhiều lần trong đêm, chưa được bác sĩ trực thăm khám

Theo Sở Y tế TPHCM, từ ngày 25/10 đến 25/11, đơn vị ghi nhận 132 phản ánh của người dân.

Các nhóm nội dung đáng chú ý gồm hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế, chi phí khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh, thủ tục hành chính.

Tại khoa Phụ sản của một bệnh viện đa khoa, người nhà phản ánh bệnh nhân nội trú nôn ói nhiều lần trong đêm nhưng chưa được bác sĩ trực thăm khám. Nữ hộ sinh bị phản ánh giao tiếp chưa phù hợp và tư vấn người nhà mua thuốc chống nôn cho người bệnh uống.

Người bệnh được điều trị tận tình tại một cơ sở y tế ở TPHCM

Bệnh viện thừa nhận thiếu sót khi bác sĩ trực chưa trực tiếp thăm khám, đồng thời giải trình việc tư vấn chưa rõ khiến người nhà hiểu là phải mua thuốc bên ngoài. Đơn vị đã giải thích, xin lỗi, yêu cầu ê-kíp rút kinh nghiệm, rà soát lịch trực và tập huấn lại.

Tuy nhiên, Sở Y tế TPHCM nhận định giải trình chưa làm rõ các nội dung phản ánh, yêu cầu bệnh viện rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, thăm khám, xử trí và làm rõ trách nhiệm liên quan nếu có, báo cáo kết quả về Sở.

Ở một bệnh viện chuyên khoa, người nhà phản ánh trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng được yêu cầu sang Khoa Khám bệnh chờ khám theo thứ tự vì không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Theo giải trình của bệnh viện, bác sĩ Khoa Cấp cứu đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt, lau mát và làm hồ sơ cho trẻ nhập viện theo dõi, điều trị. Bệnh viện rút kinh nghiệm về việc chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho gia đình.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện rà soát việc phân loại cấp cứu, bảo đảm đánh giá toàn diện theo lứa tuổi, không chỉ dựa vào một dấu hiệu đơn lẻ. Gia đình người bệnh cần được thông tin về kết quả đánh giá, bước xử trí tiếp theo và những dấu hiệu phải báo ngay.

Chờ hơn 2 giờ sau khi có kết quả xét nghiệm

Một người nhà bệnh nhi phản ánh trẻ có kết quả xét nghiệm từ 9 giờ 30 nhưng đến 11 giờ 30 vẫn chưa được khám lại. Bệnh viện giải trình do lượng người đến khám tăng cao, tập trung cùng khung giờ.

Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh: Dù đông bệnh nhân, bệnh viện vẫn phải điều phối, hướng dẫn rõ nơi khám lại, cách theo dõi lượt và người liên hệ khi chờ lâu; đồng thời bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và trường hợp cần xử trí sớm.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân

Một bệnh viện bị phản ánh yêu cầu người bệnh tự mua thuốc do không có sẵn thuốc BHYT phù hợp. Qua xác minh, người kê đơn chưa xem xét thuốc thay thế và chưa giải thích rõ về thuốc ngoài phạm vi BHYT chi trả. Sở Y tế TPHCM yêu cầu bệnh viện cập nhật tình trạng thuốc cho bác sĩ, xem xét thuốc thay thế phù hợp và giải thích rõ quyền lợi, chi phí cho người bệnh.

Một sinh viên sống tại khu vực Chợ Lớn, học ở khu vực Thủ Đức, được trường yêu cầu khám sức khỏe trước ngày 30/11/2026. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế và bệnh viện đa khoa nơi sinh sống, sinh viên này được thông báo phải trả phí vì không đúng đối tượng.

Qua xác minh, việc hướng dẫn này chưa phù hợp. Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở kiểm tra điều kiện trước khi từ chối khám miễn phí, đồng thời liên hệ, hỗ trợ sinh viên nếu đủ điều kiện được khám trước ngày 30/11/2026 theo yêu cầu của trường.

Qua các tình huống trên, Sở Y tế TPHCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở y tế không dừng ở giải thích, xin lỗi hay yêu cầu cá nhân rút kinh nghiệm, mà phải xác định nguyên nhân, rà soát quy trình, khắc phục bất cập và giám sát việc thực hiện. Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi kết quả khắc phục, đặc biệt với những nội dung đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn.