Với nhiều người, một căn nhà hay mảnh đất không đơn thuần là tài sản, mà còn là thành quả tích góp qua nhiều năm lao động. Bởi vậy, những thay đổi liên quan đến quy hoạch đôi khi khiến cuộc sống vốn yên ổn bỗng chốc đảo lộn, kéo theo không ít nỗi lo về tiền bạc và chỗ ở.

ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN VÌ NHÀ DÍNH QUY HOẠCH

Mới đây, một người đã chia sẻ câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội, khi quyết định giữ lại căn nhà từng được trả giá hơn 6 tỷ đồng giờ đây lại khiến chủ nhân đứng ngồi không yên.

“Tháng 4 có người trả nhà em hơn 6 tỷ đồng, em không bán vì nghĩ đơn giản mua nhà là để ở, chứ có phải buôn đi bán lại kiếm lời đâu.

Ai ngờ tháng 9 dính quy hoạch, nguy cơ mất toi 4 - 5 tỷ đồng. Đau nhất là nhà vẫn còn đang nợ ngân hàng, chưa trả hết mà giờ lại gặp cảnh này. Tiền làm lụng cả đời chứ có phải lá mít đâu các bác ơi!

Có ai rơi vào hoàn cảnh như em không? Chứ giờ em buồn rầu, lo lắng quá, chẳng biết phải tính sao nữa…”.

Trước nỗi lo ấy, một thành viên khác bày tỏ sự cảm thông, đồng thời khuyên chủ nhà đến UBND phường xin văn bản xác nhận thông tin quy hoạch đối với đúng thửa đất để nắm rõ tình trạng pháp lý trước khi đưa ra quyết định.

“Đọc câu tiền làm lụng cả đời mà thương bác thật. Bác lên UBND phường xin thông tin quy hoạch bằng văn bản cho đúng thửa của mình đi, xem có kế hoạch thu hồi chưa rồi hãy tính, đừng vội bán rẻ lúc chưa rõ”.

Cùng cảnh ngộ, một người cũng kể về những lần bỏ lỡ cơ hội bán đất khi thị trường còn thuận lợi. Đến lúc cần chuyển nhượng, giá mua bán lại giảm đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

“Chung là chuyện chẳng may. Năm nay mình cũng có một miếng dính quy hoạch 108 m2 trong tổng 23x m2, giá đền chưa đến 1/4 giá mua.

Bị thêm miếng đất ở Bảo Lâm khu dân cư hiện hữu cách nhà thờ đúng 600m đi bộ, có trường học cách 400m luôn. Hồi 2 năm trước môi giới dắt khách trả 8 tỷ đồng nghĩ thôi tại cao tốc khởi công rồi mà từ đất đến lối ra cao tốc đúng 15 phút nên không bán. Giờ kẹt cần bán mà bị trả giảm 30%”.

Từ kinh nghiệm của người quen, có ý kiến cho rằng khi đã có quyết định thu hồi đất, việc sớm tìm hiểu phương án bồi thường và tái định cư sẽ giúp người dân chủ động hơn, thay vì chờ đến khi mọi việc được triển khai mới xoay xở.

“Thôi thì nói thật giờ bạn có cố thủ ở nhà thì mai sau cũng khó khăn cho bạn thôi, nhà nước có quyết định thu hồi rồi thì chắc chắn sẽ làm thôi. Giờ nhanh tay nhanh chân xin giấy nhận đền bù và đi bốc suất mua nhà ở xã hội mới hoặc lô đất tái định cư thì còn có chỗ đẹp.

Giao đất sớm cho nhà nước còn ưu tiên, chứ như ông bác mình biết ở Tứ Liên chày cối ra đấy xong cuối cùng vẫn phải dọn đi. Đến lúc nhận nhà ở xã hội, mấy căn đẹp người ta lấy hết rồi phải ngậm ngùi ngồi chờ đợt sau khổ ơi là khổ”.

Có ý kiến cho rằng chủ nhà nên xin giấy nhận đền bù, đồng thời đi bốc suất mua nhà ở xã hội mới hoặc lô đất tái định cư để sớm có chỗ đẹp

Trong khi đó, cách nhìn nhận vấn đề dưới góc độ giá trị tài sản cho rằng mức độ thiệt hại sau thu hồi đất còn tùy thuộc vào đặc điểm từng bất động sản và thời điểm mua vào.

“Mình thì nghĩ rằng khi đền bù được mua nhà (nhà trên cao dạng chung cư) hoặc đất tái định cư theo giá nhà nước. Về căn bản tổng lại tài sản sẽ bằng hoặc cao hơn so với tài sản hiện tại. Trừ một số dạng sau:

- Nhà mặt đường lớn, diện tích lớn. Sau đền bù sang khu khác trong thời gian đầu sẽ không cao bằng bên cũ.

- Nhà mới xây xong, chi phí vật gắn tường lớn hơn giá trị đất.

- Nhà không sổ hoặc diện tích trong sổ bé hơn diện tích sử dụng nhiều.

- Mua đu đỉnh: Nhiều người dùng tài sản cả đời tích góp nhưng lại không dành ra 6 – 12 tháng để học về kinh tế vĩ mô, chủ nghĩa tư bản – xã hội, quy hoạch, dòng tiền và một tỷ thứ khác. Toàn mua theo cảm tính”.

ĐIỀU CẦN LÀM KHI NHÀ ĐANG Ở DÍNH QUY HOẠCH

Khi phát hiện căn nhà đang sinh sống nằm trong khu vực quy hoạch, người dân không nên vội vàng bán nhà hoặc tìm cách chuyển đi ngay mà cần kiểm tra chính xác tình trạng quy hoạch trước. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào loại quy hoạch, phạm vi đất bị ảnh hưởng và tình trạng triển khai của dự án.

Việc đầu tiên cần làm là đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thông tin quy hoạch tại đúng vị trí căn nhà. Cá nhân có nhu cầu có thể gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn, người dân cũng có thể đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Việc xác minh nên dựa trên thông tin chính thức, thay vì chỉ xem bản đồ trên các ứng dụng trực tuyến hoặc nghe thông tin từ môi giới bất động sản.

Khi có thông báo thu hồi đất, gia đình cần chú ý các bước kiểm đếm và lập phương án bồi thường. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thông báo thu hồi đất đến người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quá trình này còn bao gồm điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm tài sản. Vì vậy, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, cần phối hợp và đối chiếu thông tin về diện tích đất, nhà ở, công trình trên đất để bảo đảm hiện trạng được ghi nhận đầy đủ.

Khi nhận được phương án bồi thường, người dân nên kiểm tra kỹ các khoản được tính, bao gồm tiền bồi thường về đất, nhà ở, công trình gắn liền với đất và những khoản hỗ trợ khác nếu đủ điều kiện.

Đáng chú ý, không phải mọi trường hợp đều được bồi thường bằng tiền hoặc được bố trí nhà ở tái định cư. Hình thức và mức bồi thường phụ thuộc vào loại đất, điều kiện được bồi thường và tình trạng thực tế của từng hộ gia đình.

Đối với những gia đình phải di chuyển chỗ ở, cần tìm hiểu rõ phương án tái định cư, từ vị trí, diện tích đến giá trị suất tái định cư và khoản tiền phải thanh toán thêm nếu có.

Nếu không đồng ý với kết quả kiểm đếm hoặc phương án bồi thường, người dân nên gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan thực hiện bồi thường để đề nghị giải thích, kiểm tra lại những nội dung chưa chính xác.

Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ nhà ở, biên bản kiểm đếm và văn bản trao đổi nên được lưu giữ để làm căn cứ đối chiếu. Không nên chỉ trao đổi bằng lời nói khi phát sinh những vấn đề liên quan đến diện tích, tài sản hoặc quyền lợi bồi thường.

Trong trường hợp căn nhà đang thế chấp ngân hàng, việc chủ động trao đổi với ngân hàng về khoản vay còn lại và phương án xử lý tài sản bảo đảm cũng là điều nên làm.

Đây là khuyến nghị về quản lý tài chính, không phải thủ tục bắt buộc trong quy trình thu hồi đất. Gia đình cần tính toán khoản nợ phải thanh toán, số tiền bồi thường dự kiến nhận được và chi phí tìm nơi ở mới để tránh rơi vào thế bị động.