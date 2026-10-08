Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức tại Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm bàn tròn “Từ chính sách đến kết quả: Các điều kiện kiến tạo phát triển ở địa phương”.

Toạ đàm với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Nội dung tập trung vào yêu cầu đổi mới quản trị công, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển trong bối cảnh mới.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận những yếu tố quyết định năng lực kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất các ưu tiên cải cách nhằm tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Các diễn giả tham gia tọa đàm. Ảnh: PV

Là đại biểu cấp cơ sở, TS. Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình vận hành chính quyền tại phường Xuân Đỉnh.

Cụ thể, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường tiếp nhận và tổ chức thực hiện 861 nhiệm vụ, trong đó gần 400 nhiệm vụ được phân cấp mới.

Theo TS. Nguyễn Tiến Thành, vấn đề đặt ra không chỉ là địa phương “được giao thêm việc” mà quan trọng hơn là phải có đủ thẩm quyền để quyết định, nguồn lực để thực hiện, đội ngũ đủ năng lực và cơ chế linh hoạt để xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

TS. Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh phát biểu tại tọa đàm bàn tròn. Ảnh: PV

“Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp cơ sở cần được trao đủ không gian để chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, trao quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát phù hợp”, ông Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh.

Từ thực tiễn Xuân Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ nguồn lực; đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm đầu ra; đồng thời khơi thông nguồn lực cho cơ sở.

Một điểm đáng chú ý, phường Xuân Đỉnh đã triển khai 100% không gian làm việc số trên nền tảng HanoiWork. Theo TS. Nguyễn Tiến Thành, chuyển đổi số không chỉ nhằm thay đổi phương thức xử lý hồ sơ mà cần trở thành công cụ nâng cao năng lực quản trị. Dữ liệu phải phục vụ điều hành, theo dõi tiến độ, phát hiện vấn đề và đo lường chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ cán bộ, giảm thao tác thủ công, dành nguồn lực cho những nhiệm vụ đòi hỏi năng lực phân tích và xử lý tình huống.

TS. Nguyễn Tiến Thành cũng đề xuất có cơ chế linh hoạt để cán bộ cơ sở mạnh dạn đề xuất sáng kiến, thử nghiệm cách làm mới trong khuôn khổ pháp luật. Qua đó, cấp cơ sở không chỉ là nơi tổ chức thực hiện chính sách mà từng bước trở thành chủ thể chủ động nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và chịu trách nhiệm về kết quả.

Từ thực tế phường Xuân Đỉnh, ông Nguyễn Tiến Thành gửi tới toạ đàm thông điệp: Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về thẩm quyền, nguồn lực, con người và dữ liệu; trao quyền phải gắn với trách nhiệm, còn kết quả phải được đo bằng những giá trị cụ thể mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được.