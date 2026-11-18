Tại Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Hà Nội đã tạo hành lang pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao.

Đáng chú ý, thành phố có chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Theo đó, một số loại hình như múa rối nước, chèo, tuồng, cải lương được hỗ trợ 100 triệu đồng/buổi; ca trù, hát xẩm được hỗ trợ 50 triệu đồng/buổi. Các đơn vị ngoài công lập đáp ứng điều kiện cũng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hà Nội dành nguồn lực hỗ trợ đầu tư không gian văn hóa, thể thao ngoài công lập, với mức tối đa 100 triệu đồng/thiết chế/năm và thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm. Các chính sách hướng tới khuyến khích cộng đồng tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, tạo thêm không gian sinh hoạt, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra từ ngày 13–28/11 trong khuôn khổ Festival Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, những cơ chế đặc thù được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống người dân Thủ đô.