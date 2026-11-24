Buổi họp báo ngày 19/11/2026 của LHQ nhân dịp công bố ấn phẩm "Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2026". Ảnh: UN

Khi chính phủ số tiến đến một nấc mới

Ngày 19/11, Liên hợp quốc (LHQ) công bố Khảo sát Chính phủ điện tử năm 2026 (UN E-Government Survey 2026), đánh dấu 25 năm đánh giá tiến trình phát triển chính phủ điện tử trên toàn cầu. Báo cáo năm nay mang chủ đề “From Digital Government to Agentic Government” (Từ chính phủ số đến chính phủ có khả năng hành động chủ động), phản ánh một bước chuyển đang được đặt ra trong quản trị công: từ cung cấp dịch vụ trực tuyến và kết nối nền tảng dữ liệu sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, điều phối công việc và đáp ứng nhu cầu của người dân chủ động hơn.

Theo báo cáo, Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng phát triển chính phủ điện tử năm 2026, tiếp theo là Đan Mạch và Singapore. Trong số 194 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, 151 nước thuộc nhóm có mức phát triển chính phủ điện tử cao hoặc rất cao, tăng so với 138 nước trong năm 2024. Tuy nhiên, tiến bộ này chưa đồng nghĩa các dịch vụ công đã được tích hợp hoàn chỉnh. Trong 72 dịch vụ được khảo sát, 77,5% đã số hóa ít nhất một phần, nhưng chỉ 27,4% được số hóa hoàn toàn.

Con số này cho thấy khoảng cách giữa việc đưa thủ tục lên môi trường trực tuyến và xây dựng một hệ thống quản trị thực sự vận hành trên nền tảng số. Người dân có thể nộp hồ sơ qua mạng, tra cứu thông tin hoặc nhận kết quả điện tử, nhưng nhiều quy trình vẫn đòi hỏi phối hợp giữa các cơ quan, xác minh dữ liệu ở nhiều nguồn hoặc thực hiện những bước riêng biệt. Trong một số trường hợp, số hóa mới thay đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ, chưa làm thay đổi căn bản quy trình xử lý phía sau.

Báo cáo LHQ cho rằng giai đoạn tiếp theo của chính phủ số có thể tiến tới mô hình quản trị ứng dụng AI, trong đó hệ thống không chỉ thực hiện các tác vụ riêng lẻ mà còn hỗ trợ phân tích thông tin, phối hợp quy trình, dự báo nhu cầu và cung cấp dịch vụ theo tình huống cụ thể. Các hệ thống AI agent (tác nhân AI) có thể được thiết kế để thực hiện chuỗi nhiệm vụ theo mục tiêu, trong phạm vi được giao, thay vì chỉ trả lời câu hỏi hoặc hỗ trợ một thao tác đơn lẻ.

Chẳng hạn, thay vì người dân phải tự tìm hiểu nhiều thủ tục liên quan đến trợ cấp xã hội, AI có thể hỗ trợ nhận diện trường hợp đủ điều kiện dựa trên dữ liệu được phép sử dụng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, chuyển yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi tiến trình xử lý. Một số công đoạn vốn phải thực hiện tuần tự giữa các bộ phận có thể được phối hợp trên hệ thống, giúp giảm thời gian và những thao tác lặp lại.

Đây là hướng phát triển được LHQ gọi là Agentic Government (Chính phủ tự chủ AI), một khái niệm đang hình thành, chứ chưa phải mô hình quản trị phổ biến đã được triển khai hoàn chỉnh. Báo cáo nhấn mạnh, AI có thể tạo điều kiện để cơ quan công quyền chủ động hơn, nhưng việc chuyển đổi không thể chỉ dựa vào công nghệ. Dữ liệu đáng tin cậy, hạ tầng số, khả năng kết nối giữa các hệ thống, giám sát của con người và trách nhiệm giải trình vẫn là những điều kiện nền tảng.

AI đang thay đổi cách vận hành dịch vụ công

Việc đưa AI vào khu vực công đang dần vượt khỏi phạm vi chatbot trả lời câu hỏi hoặc công cụ hỗ trợ cán bộ soạn thảo văn bản. Tại những hệ thống có nền tảng dữ liệu và hạ tầng số tương đối hoàn thiện, AI có thể tham gia sâu hơn vào các quy trình hành chính, từ phân loại hồ sơ, tổng hợp thông tin, hỗ trợ phát hiện bất thường đến phối hợp các bước xử lý.

Singapore là một trong những quốc gia được chú ý về phát triển dịch vụ công số và tích hợp AI vào hoạt động khu vực công. Nền tảng Singpass giúp người dân tiếp cận nhiều dịch vụ số thông qua một hệ thống định danh thống nhất, trong khi các sáng kiến AI trong khu vực công được triển khai nhằm hỗ trợ cán bộ, nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm dịch vụ. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy việc phát triển các ứng dụng AI có ý nghĩa hơn khi được đặt trên nền tảng định danh số, dữ liệu và hệ thống dịch vụ đã được kết nối, thay vì triển khai những công cụ riêng biệt, thiếu liên thông.

Hàn Quốc, quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng chính phủ điện tử của LHQ năm 2026, cũng là một ví dụ về quá trình xây dựng nền tảng quản trị số gắn với cung cấp dịch vụ công. Việc tích hợp các dịch vụ, phát triển định danh số, mở rộng dữ liệu công và ứng dụng công nghệ trong quản lý giúp tạo điều kiện cho những mô hình sử dụng AI sâu hơn.

Điểm chung trong những mô hình này không nằm ở việc sử dụng AI nhiều hay ít, mà ở cách công nghệ được kết nối với quy trình quản lý, dữ liệu và nhu cầu thực tế. Nếu hệ thống dữ liệu vẫn phân tán, thiếu đồng bộ hoặc các cơ quan chưa có cơ chế chia sẻ thông tin phù hợp, AI khó có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp vượt ra ngoài phạm vi hỗ trợ từng công việc riêng lẻ.

Đây cũng là lý do báo cáo LHQ không xem AI là giải pháp thay thế cho những nền tảng chính phủ số còn thiếu, mà đặt công nghệ này trong một quá trình chuyển đổi rộng hơn. Chính phủ AI đòi hỏi các hệ thống có khả năng tương tác, dữ liệu được quản lý đáng tin cậy, cơ chế phân quyền và những quy định rõ ràng về trách nhiệm khi AI tham gia vào hoạt động công.

Việt Nam hướng tới chuyển đổi số sâu hơn trong quản trị

Tại Việt Nam, yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là một trong những động lực quan trọng của phát triển đất nước trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực riêng lẻ mà còn thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Trong lĩnh vực quản trị công, tiến trình xây dựng chính phủ số, phát triển dữ liệu quốc gia, định danh điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo ra những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục ứng dụng AI. Việc phát triển VNeID, kết nối và khai thác dữ liệu dân cư, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính là những bước đi có ý nghĩa trong quá trình này.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra không chỉ là mở rộng số lượng dịch vụ trực tuyến mà còn phải làm cho các dịch vụ vận hành thông suốt, giảm yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có, hạn chế những khâu xử lý trùng lặp và nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ quan.

Khi các cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối theo những quy định phù hợp, AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả hơn trong hoạt động hành chính. Công nghệ có thể giúp cán bộ tra cứu quy định, tổng hợp dữ liệu, phân loại và xử lý hồ sơ, phát hiện những điểm bất thường hoặc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Về lâu dài, một hướng phát triển có thể được đặt ra là xây dựng các dịch vụ công chủ động hơn. Người dân không chỉ tìm kiếm thông tin và tự xác định thủ tục cần thực hiện mà có thể được hệ thống hỗ trợ nhận diện những quyền lợi, nghĩa vụ hoặc dịch vụ liên quan, hướng dẫn các bước cần thiết và kết nối với cơ quan có thẩm quyền. Những ứng dụng như vậy cần được triển khai trên cơ sở dữ liệu hợp pháp, bảo vệ quyền riêng tư và có cơ chế kiểm soát rõ ràng.

Để tiến tới mô hình quản trị ứng dụng AI, Việt Nam cũng cần chú trọng xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ, phát triển hạ tầng tính toán, nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hoàn thiện các quy định về sử dụng AI trong khu vực công. Đặc biệt, những quyết định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cần có cơ chế kiểm tra, giải thích và xem xét lại bởi con người, tránh để việc tự động hóa làm giảm tính minh bạch hoặc khiến người dân khó tiếp cận cơ quan có trách nhiệm.