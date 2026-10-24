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Từ chỉnh đốn đến kiến tạo: Xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Nguyễn Văn Vương

Đơn vị: Giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

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Từ chỉnh đốn đến kiến tạo: Xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Nguyễn Văn Vương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-chinh-don-den-kien-tao-xay-dung-dang-bo-tinh-lam-dong-trong-sach-vung-manh-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-471046.html