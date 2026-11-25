Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 27/11đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

​"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần​. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành khuyến cáo.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với diễn biến lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ ngày 25/11 đến 26/11, lũ trên các sông ở thành phố Huế dao động ở trên mức báo động 1; trên các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Hiện mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang lên, các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1. Mực nước lúc 7 giờ ngày 25/11, trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,58m, trên báo động 1 là 0,58m.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới khu vực các tỉnh, thành phố Lai Châu, Điện Biên, Huế tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

​Theo đó, từ nay đến khoảng 13 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh, thành phố tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên và Sơn La 10-30mm, có nơi trên 60mm; Huế 5- 10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường:

​Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 24/11 đến 7 giờ ngày 25/11, khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Nậm Xe 217,8mm, Hoang Thèn 183,2mm,...

Từ 19 giờ ngày 24/11 đến 7 giờ ngày 25/11, khu vực tỉnh Điện Biên và thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: A Pa Chải 101,8mm, Sín Thầu 85,6mm (Điện Biên); Cầu Truồi 196,6mm, Hồ chứa nước Phú Bài 156,4mm (TP. Huế)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.