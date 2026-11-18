Vị trí của khối không khí lạnh (đường màu xanh) vào buổi sáng ngày 18/11. (Ảnh: NCFMF)

Sáng 18/11, khối không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía bắc nước ta. Dự báo khoảng trưa cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc, sau đó mở rộng xuống đồng bằng, phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và trung Trung Bộ.

Mặc dù cường độ đợt không khí lạnh lần này không mạnh bằng đợt từ ngày 9 đến 13/11, nhưng do tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở độ cao khoảng 1.500m, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều và đêm 18/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Đáng chú ý, từ chiều 19 đến đêm 21/11, do không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động phòng tránh rét, mưa dông và gió mạnh; các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lớn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý các cảnh báo gió mạnh, sóng lớn để bảo đảm an toàn.