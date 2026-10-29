Từ chiều sâu trí tuệ đến tầm nhìn tương lai

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Đất nước muốn vươn xa cần một nền tảng trí tuệ vững chắc, một tư duy luôn đổi mới và những quyết sách bắt nguồn từ cuộc sống. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương ngày 29/10 gợi mở một thông điệp sâu sắc: Giá trị của lý luận không chỉ ở khả năng nhận thức đúng hiện tại mà còn ở năng lực soi sáng con đường phát triển của dân tộc trong tương lai.

Ba mươi năm xây dựng và trưởng thành của Hội đồng Lý luận Trung ương là hành trình bền bỉ kết nối trí tuệ khoa học với thực tiễn đất nước. Từ những vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới đến yêu cầu hoạch định chiến lược phát triển, công tác lý luận đã góp phần tạo dựng cơ sở khoa học cho những quyết sách quan trọng, củng cố niềm tin và khơi mở những hướng đi mới.

Sáng 29/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (30/10/1996 - 30/10/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Điểm đáng suy ngẫm trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu lý luận phải bắt nguồn từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại và được kiểm chứng bằng kết quả phát triển, bằng cuộc sống của nhân dân. Đó cũng là thước đo giá trị của tri thức: Không dừng lại ở những luận giải đúng đắn, mà phải góp phần giải quyết những vấn đề thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và con người.

Trong một thế giới biến đổi nhanh chóng, khi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức phát triển, tư duy lý luận càng cần đi trước để nhận diện thời cơ, dự báo thách thức và mở ra những khả năng mới. Nhưng đổi mới tư duy không có nghĩa là xa rời cội nguồn. Trái lại, chính chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn của dân tộc là nền tảng để Việt Nam tự tin hội nhập, sáng tạo và phát triển.

Đặc biệt, yêu cầu làm sâu sắc hơn bài học “Dân là gốc” mang ý nghĩa xuyên suốt. Bởi suy cho cùng, mọi chiến lược phát triển đều phải hướng đến con người. Tăng trưởng kinh tế cần song hành với tiến bộ, công bằng xã hội; thành tựu khoa học phải góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; văn hóa không chỉ gìn giữ bản sắc mà còn bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng và sức mạnh mềm quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Từ góc nhìn ấy, công tác lý luận còn gắn với một yêu cầu mang tính văn hóa: Văn hóa tư duy khoa học, văn hóa lắng nghe, đối thoại và tôn trọng sự thật. Một môi trường khuyến khích tìm tòi, tranh luận có trách nhiệm, đề cao liêm chính học thuật sẽ nuôi dưỡng những ý tưởng mới, những con người dám suy nghĩ, dám kiến tạo và có trách nhiệm với tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đáng chú ý, nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hình tầm nhìn phát triển cho những thập niên tiếp theo đặt ra một chiều kích lớn hơn: Nhìn lại lịch sử không chỉ để tự hào về những thành tựu đã đạt được, mà còn để nhận diện quy luật, rút ra bài học và chuẩn bị hành trang trí tuệ cho các thế hệ mai sau.

Một dân tộc có chiều sâu lịch sử cần có tầm nhìn tương xứng với khát vọng tương lai. Tầm nhìn ấy phải được bồi đắp bằng tri thức, bản lĩnh đổi mới, sự thấu hiểu thực tiễn và niềm tin vào sức sáng tạo của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bởi con đường phát triển bền vững của đất nước không chỉ được mở ra bằng những nguồn lực vật chất, mà còn bằng sức mạnh của tư duy, chiều sâu văn hóa và trí tuệ Việt Nam. Khi tri thức gắn với trách nhiệm, lý luận đồng hành cùng cuộc sống, những khát vọng lớn của dân tộc sẽ có thêm nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.

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