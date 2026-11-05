Từ chiều nay (5-11), giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Từ 15 giờ chiều nay (5-11), giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh minh họa: VGP

Ngoài ra, liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.