Giá xăng dầu cụ thể như sau:

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Từ chiều nay (24-9), giá xăng dầu tiếp đà tăng, xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít. Ảnh minh họa: VGP

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17-9 và kỳ điều hành hôm nay là: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III; 173,328 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.