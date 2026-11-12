Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Từ chiều nay (12-11), giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: VGP

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5-11 và kỳ điều hành hôm nay là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III; 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.