Từ chiến dịch cao điểm đến nâng cao chất lượng phục vụ

Quyết liệt xử lý hồ sơ tồn đọng

Việc triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày xử lý dứt điểm hồ sơ chậm hạn, quá hạn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chấn chỉnh quy trình làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 10/3 đến ngày 4/5/2026, với mục tiêu xử lý toàn bộ hồ sơ quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đồng thời ngăn ngừa phát sinh hồ sơ quá hạn mới. Ngay từ đầu, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết số hồ sơ tồn đọng, mà còn phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ.

Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo báo cáo kết quả chiến dịch, thời điểm bắt đầu triển khai, toàn tỉnh có 8.620 hồ sơ quá hạn. Sau 45 ngày tập trung thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã xử lý 8.568 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,39%. Trong quá trình triển khai cho thấy sự chuyển biến về tiến độ xử lý. Hai tuần đầu, số hồ sơ được giải quyết bình quân khoảng 300 hồ sơ/ngày. Tuần thứ ba và thứ tư, con số này giảm còn khoảng 120 hồ sơ/ngày; giai đoạn cuối chiến dịch còn khoảng 80 hồ sơ/ngày. Số lượng hồ sơ xử lý giảm dần qua từng giai đoạn phản ánh nỗ lực tập trung giải quyết lượng tồn đọng lớn ban đầu, song cũng cho thấy những hồ sơ còn lại có thể cần thêm thời gian, sự phối hợp hoặc biện pháp tháo gỡ cụ thể.

Kết quả giữa các cơ quan, đơn vị có sự khác biệt theo khối lượng hồ sơ phát sinh. Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý 2.666 hồ sơ; xã Bình Nguyên xử lý 808 hồ sơ; xã Bình Xuyên 423 hồ sơ; xã Nật Sơn 398 hồ sơ; xã Bình Tuyền 387 hồ sơ; xã Lương Sơn 245 hồ sơ; xã An Nghĩa 203 hồ sơ; xã Tam Sơn 178 hồ sơ, xã Xuân Lãng 171 hồ sơ... Đáng chú ý, có 34 cơ quan, đơn vị không phát sinh hồ sơ quá hạn trong thời gian triển khai chiến dịch; 113 đơn vị hoàn thành việc xử lý hồ sơ theo yêu cầu, trong đó bao gồm cả những đơn vị không có hồ sơ quá hạn. Kết thúc chiến dịch, còn 15 đơn vị có hồ sơ quá hạn.

Những con số này cho thấy chiến dịch đã tạo chuyển biến rõ rệt trong xử lý hồ sơ tồn đọng, đồng thời cung cấp cơ sở để tỉnh xác định những nơi còn khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp khắc phục phù hợp. Kết quả đạt được không ở số lượng hồ sơ đã giải quyết, mà ở việc thúc đẩy các cơ quan, đơn vị rà soát quy trình, phân công nhiệm vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Duy trì kỷ cương, ngăn ngừa hồ sơ quá hạn

Trao đổi về vấn đề hồ sơ quá hạn, đồng chí Nguyễn Khắc Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Một số hồ sơ chưa được xử lý đúng hạn bởi nhiều nguyên nhân, có trường hợp cán bộ đã giải quyết hồ sơ giấy nhưng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái trên hệ thống điện tử, nên hồ sơ vẫn được ghi nhận là quá hạn. Công tác theo dõi, giám sát và cảnh báo sớm ở một số nơi chưa kịp thời; năng lực xử lý công việc của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, trong khi nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Một số thủ tục có tính chất phức tạp, còn vướng mắc về quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính hoặc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Thực tế đó cho thấy, nếu quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và cập nhật kết quả chưa đồng bộ, tình trạng chậm hạn vẫn có thể tái diễn ngay sau khi chiến dịch kết thúc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ cách làm theo đợt cao điểm sang quản lý thường xuyên, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ phát sinh hồ sơ quá hạn từ sớm.

Theo báo cáo tình hình, kết quả cải cách TTHC tháng 8/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 145.392 hồ sơ, trong đó cấp tỉnh tiếp nhận 16.361 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 129.031 hồ sơ. Trong kỳ, các cơ quan đã giải quyết 112.716 hồ sơ; có 112.150 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt 99,50%, còn 566 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,50%. Các số liệu đó phản ánh quy mô lớn của hoạt động giải quyết TTHC và yêu cầu duy trì kỷ luật tiến độ trong công việc hằng ngày. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cao là tín hiệu tích cực, nhưng những hồ sơ còn chậm hạn vẫn cần được rà soát cụ thể để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Đặc biệt, với khối lượng hồ sơ lớn ở cấp xã, việc bố trí nhân lực, tổ chức quy trình tiếp nhận và giải quyết, cũng như hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến có ý nghĩa quan trọng.

Để duy trì kết quả sau chiến dịch và xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng hồ sơ; tăng cường theo dõi tiến độ hằng ngày, phát huy cảnh báo sớm, thường xuyên kiểm tra việc cập nhật trạng thái xử lý trên hệ thống điện tử. Những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan cần được xem xét trách nhiệm; kết quả giải quyết TTHC gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể và cá nhân liên quan. Cùng với đó, việc tháo gỡ những vướng mắc về quy trình, quy định và phối hợp liên thông cần được thực hiện đồng bộ...

Cải cách TTHC chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi người dân, doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, minh bạch và không phải chờ đợi do những khâu xử lý thiếu trách nhiệm. Chiến dịch 45 ngày không chỉ là một đợt cao điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng, mà còn là dịp rà soát, chấn chỉnh phương thức quản lý và tổ chức thực thi công vụ. Từ kết quả xử lý số hồ sơ quá hạn đến yêu cầu duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn trong hoạt động thường xuyên, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ và người đứng đầu. Khi mỗi hồ sơ được theo dõi đến cùng, mỗi khâu xử lý có người chịu trách nhiệm và mọi vướng mắc được phát hiện kịp thời, kết quả cải cách mới có thể được duy trì bền vững.