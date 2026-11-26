Cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Ngày 25-11, Công an phường An Cựu cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và sử dụng công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, lúc 2 giờ 55 ngày 25-10-2026, trong quá trình TTKS địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô-tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp, không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29-10, Công an phường An Cựu phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, xác định phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, các đối tượng đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, các nhóm sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, dùng thanh gỗ đập phá xe mô-tô để giải quyết mâu thuẫn. Số bình xịt hơi cay được một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội rồi đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng. Trong đó, có 2 trường hợp trực tiếp dùng bình xịt hơi cay để tấn công nhóm khác.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, Công an phường An Cựu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là trong việc sử dụng phương tiện giao thông, xây dựng các mối quan hệ xã hội và tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đồng thời, cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.